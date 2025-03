Komisija DZ podprla imenovanje treh novih članov sveta Agencije za energijo

Kot je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen, je ministrstvo javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člane sveta agencije objavilo decembra lani, potem ko sta s položaja odstopila Mitja Breznik in Sandi Šterpin. DZ zato vlada predlaga njuno razrešitev, čemur je na današnji seji prikimala tudi mandatno-volilna komisija.

Za preostanek mandata odstopljenih članov tako vlada do 27. junija 2029 predlaga Janeza Pustatičnika in Gorana Brankoviča, za novega člana s polnim šestletnim mandatom pa Črta Klančiča. Po energetskem zakonu bi moral imeti svet namreč šest članov, eno mesto pa je bilo dlje časa nezasedeno.

Vlada, ki je v sporu z energetskim regulatorjem glede novega sistema obračunavanja omrežnine, uveljavljenega 1. oktobra lani, je tik pred božično-novoletnimi prazniki takratnih pet članov sveta pozvala k odstopu. Breznik in Šterpin sta pozivu sledila, preostali trije - Franc Žlahtič, Janez Kopač in Borut Bratina - pa ne.

Prijavilo se je 21 kandidatov

Na poziv ministrstva se je po pojasnilih Seršen prijavilo 21 kandidatov, pogoje pa je izpolnjevalo 14 kandidatov. Predlog treh izbranih je po besedah državne sekretarke najboljši mogoč.

"Če smo čisto jasni: ne gre za posameznike, ki so odstopili, ampak so bili bolj odstavljeni. Saj poznamo pozive predsednika vlade, eni so jih poslušali, drugi niso," je na seji dejala Anja Bah Žibert (SDS). Zanimalo jo je tudi, ali so pristojni s prijavljenimi kandidati opravili razgovore.

Seršen je odgovorila, da teh ni bilo, saj morajo kandidati predložiti "celo vrsto dokazil oziroma prilog, iz katerih se lahko nedvomno ugotovi, ali izpolnjujejo pogoje in kakšne reference imajo".

Tako državna sekretarka kot Nataša Avšič Bogovič (Svoboda) sta zavrnili navedbe Bah Žibert, da sta bila Breznik in Šterpin odstavljena.

"Dva izmed članov sveta agencije sta odstopila. Če ste spremljali vso sago o tem, zagotovo veste, da sta zgolj na poziv predsednika vlade prevzela odgovornost za slabe odločitve," je Bah Žibert dejala Avšič Bogovič. Po njenih besedah agencija potrebuje popolnjen svet, predlagani kandidati pa so po njenih besedah primerni.

Po besedah predsednice mandatno-volilne komisije Janje Sluge (Svoboda) je bila na današnji seji najbolj glasna poslanska skupina, ki je bila najbolj glasna tudi s pozivi vladi k ukrepanju. "Dejstvo je, da je omrežninski sistem, na kar ste opozarjali tudi sami, slab in je potreben sprememb. Dejstvo tudi je, da je agencija avtonomen organ, kar pomeni, da vlada teh sprememb ne more doseči," je dejala Sluga, ki je tudi presodila, da sta člana agencije odstopila, ker se nista strinjala z novim sistemom omrežnine.