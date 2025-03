Kako lahko izračunate najugodnejšega dobavitelja elektrike

Potem ko je država konec februarja ukinila regulacijo cen električne energije, je v petek še zadnji od desetih dobaviteljev gospodinjstvom razkril nove cenike. Cene so sicer za okoli polovico višje od zadnje reguliranih, a bosta dražje položnice v naslednjih mesecih nevtralizirali nižja omrežnina in oprostitev plačevanja prispevkov. Prve položnice z novimi cenami bodo odjemalci prejeli aprila.

Elektriko gospodinjstvom trenutno ponuja deset dobaviteljev: Gen-I, ECE, Energija Plus, Ngen, Petrol, E3, Elektro Energija, Energetika Ljubljana, Bisol in SunContract.

Redna ponudba cen elektrike je med glavnino dobaviteljev precej izenačena, nekoliko izstopata le dva izmed njih. So pa številni v boju za odjemalce ponudili tudi akcijske cene. V petek sta z novima akcijskima ponudbama presenetila še Gen-I in SunContract.

Po rednem ceniku sta najugodnejša dobavitelja Ngen in Gen-I. Njune cene so praktično izenačene. Pri višji tarifi (VT) je malenkost cenejši Ngen, pri manjši tarifi (MT) Gen-I, pri enotni tarifi (ET) znova Ngen. Je pa Gen-I, ki ima z dobro petino odjemalcev največji tržni delež na maloprodajnem trgu električne energije, s petkovo akcijsko ponudil najnižjo ceno elektrike za kilovatno uro (kWh). Akcijske cene je od rednega cenika znižal še za okoli 0,3 centa za kWh.

Odjemalci dobavitelja Petrol in E3 morajo v primeru koriščenja akcijske ponudbe, ki velja tako za obstoječe kot za nove odjemalce, skleniti novo pogodbo z enoletno vezavo. Pri Gen-I za koriščenje akcije, ki velja tako za obstoječe kot za nove odjemalce, ni potrebna časovna vezava. Morajo pa vsi, ki želijo akcijske cene, to podjetju najkasneje do 30. junija sporočiti prek elektronske pošte ali telefona.

Redne cene električne energije po 1. marcu v primerjavi z reguliranimi cenami (brez DDV):

Kdo je najugodnejši?

Ker izračun končnega stroška oskrbe z električno energijo zaradi specifičnosti porabe, velikosti posameznih gospodinjstev in številnih akcijskih ponudb ni tako enostaven, lahko najugodnejšega dobavitelja poiščete s pomočjo Primerjalnika stroškov oskrbe. Ta je brezplačno dosegljiv na spletni strani Agencije za energijo, prenovljena aplikacija pa vključuje tudi akcijske ponudbe in ponudbe za pogodbe z dinamičnimi cenami električne energije.

Uporaba aplikacije za izračun stroškov je preprosta. Vse, kar morate nujno izpolniti, je, da v aplikacijo vnesete letno porabo električne energije v kilovatnih urah (kWh). Nadaljnji vnosi in izbire v drugih vnosnih poljih niso obvezni. Po potrebi jih lahko uporabite za dodatno prilagajanje primerjalnega izračuna vašim potrebam oziroma porabi. V primerjavo so vključeni vsi ceniki, ki so jih dobavitelji vnesli v aplikacijo in jih je potrdila Agencija za energijo ter ustrezajo vašim vhodnim podatkom.

Ponudbe lahko med seboj tudi primerjate

Aplikacija po vnosu zahtevanega podatka izračuna, koliko znašajo skupni letni stroški oskrbe z elektriko za gospodinjstvo, kolikšen je strošek gospodinjstva, preračunan na kWh, in goli strošek dobavljene elektrike gospodinjstvu. S klikom na posamezno ponudbo s seznama ponudb si lahko to tudi podrobneje ogledate.

V prvem razdelku so vneseni vhodni podatki, zgoraj pa še dodaten opis ponudbe in možnost izvoza vsega prikazanega v datoteko (pdf ikona). V drugem razdelku so informacije o ponudniku ter povezave, ceniki in pogoji ponudnika, ki veljajo za izbrano ponudbo. Tretji razdelek predstavljata razčlenitev letnega zneska in končni znesek dobavljene električne energije. Četrti razdelek so podrobnosti o ceni in lastnosti energije, ki veljajo za izbrano ponudbo glede na vpisane vhodne podatke. Do največ tri ponudbe lahko med seboj tudi primerjate.

Razlika med najcenejšo in najdražjo ponudbo ni majhna

Za konkreten primer izračuna smo vzeli letno porabo povprečnega slovenskega gospodinjstva. Ta znaša štiri tisoč kWh, aplikacija glede na vneseno porabo sama določi obračunsko moč (pet kW), vključili pa smo tudi pogojene ponudbe. Gre za produkte dobaviteljev in agregatorjev elektrike, ki lahko ponudijo storitve pod izbranimi pogoji in so pogojeni z menjavo dobavitelja (ceniki za nove odjemalce), samooskrbo in drugimi podobnimi pogoji.

Našim pogojem iskanja je danes ustrezalo 64 ponudb vseh desetih dobaviteljev elektrike. Na prvi pogled se zdi, da se ponudbe podvajajo. A vsaka ponudba je narejena za dvotarifno in enotarifno merjenje, kjer so cene praktično enake. Letni strošek elektrike povprečnega gospodinjstva se giblje od 748 do tisoč evrov. Razlika med najdražjo in najcenejšo ponudbo torej znaša 253 evrov oziroma 21 evrov mesečno.

Previdno pri branju ponudb

Kot razkriva primerjalnik, je najcenejši dobavitelj Gen-I, ki letno ceno 748,40 evra v akcijski ponudbi za nove in obstoječe kupce zagotavlja do 30. junija letos. Preračun na 12 mesecev predstavlja dobrih 62 evrov mesečnega stroška. A pozor, akcija je primerna le za gospodinjske odjemalce, ki bodo v času trajanja akcije do 31. marca 2025 z družbo Gen-I Sonce sklenili pogodbo o izgradnji naprave za samooskrbo in jo dostavili skupaj s soglasjem za priključitev.

Če nimate namena postaviti nove sončne elektrarne, je najugodnejši dobavitelj Ngen. Končni znesek dobavljene električne energije znaša 796,04 evra. Preračunano na 12 mesecev v povprečju predstavlja dobrih 66 evrov mesečnega stroška. A pozorno tudi pri tej ponudbi, saj je za prehod gospodinjstev k dobavitelju Ngen potrebna namestitev pametnega števca oziroma merilne garniture Smart Grid Connect (SGC). Če jo odjemalec že ima, enkratni strošek nakupa v vrednosti 300 evrov odpade. Z namestitvijo SGC garniture prejmete tudi dostop do mobilne aplikacije SGC, ki omogoča spremljanje porabe v realnem času ter vključitev merilnega mesta v skupino aktivnih odjemalcev.

Tesno za petami mu sledi Gen-I z akcijsko ponudbo Pomladni utrip, kjer končni znesek dobavljene električne energije znaša 808,50 evra. To je dober evro mesečno več, kot znaša ponudba Ngen. Kljub temu da je Gen-I v petkovi akciji ponudil najnižjo ceno elektrike za kWh, je zaradi obračunavanja mesečnega nadomestila v višini 2,43 evra (1,21 evra z eko popustom), ki ga sicer zaračunava večina dobaviteljev, končna letna cena višja.

Tretji najugodnejši dobavitelj je ECE, pri katerem boste letno za dvotarifno merjenje odšteli 820,21 evra oziroma v povprečju dobrih 68 evrov mesečno.

Opozoriti je treba, da na seznamu še ni akcijske ponudbe dobavitelja SunContract, ki jo je razkril v petek. Z akcijskim paketom Vezava – 2025 – Gospodinjski odjem je cene znižal na 0,12190 evra za kWh za višjo tarifo (VT), na 0,11390 evra za manjšo tarifo (MT) in na 0,11790 evra za enotno tarifo (ET) brez DDV.

Na Agenciji za energijo pojasnjujejo, da so dobavitelji sami odgovorni za ažurnost in kakovost informacij v primerjalnih storitvah. Agencija sicer izvaja validacijo v omejenem obsegu.

Aplikacija je namenjena tudi izračunu stroškov oskrbe s plinom, kjer je treba poleg vnosa letne porabe plina vnesti tudi lokalno skupnost.