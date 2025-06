Cene izdelkov in storitev, namenjenih za končno potrošnjo gospodinjstev, so lani v Sloveniji dosegale 90 odstotkov povprečja EU, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat. Pri cenah hrane je bila Slovenija na evropskem povprečju, v sosedstvu pa je bila hrana cenejša le na Madžarskem.

Cene izdelkov in storitev za končno porabo gospodinjstev so se v sedemindvajseterici sicer tudi lani močno razlikovale. Na Danskem so tako npr. dosegale 143 odstotkov povprečja Unije, na Irskem 138, v Luksemburgu 133 in na Finskem 124 odstotkov povprečja.

Čisto na povprečju so bile cene v Estoniji, precej blizu povprečju so bile tudi v obeh največjih gospodarstvih. V Nemčiji so dosegale 109 odstotkov povprečja, v Franciji pa 111 odstotkov.

Od sosednjih držav so bile v Avstriji pri 113 odstotkih povprečja, v Italiji pri 98 odstotkih, na Hrvaškem pri 76 odstotkih in na Madžarskem pri 74 odstotkih.

Blizu Slovenije, kjer je bil razkorak do povprečja z 90 odstotki malenkost manjši kot v 2023, so bile Španija, kjer je raven cen dosegala 91 odstotkov povprečja EU, Malta (92 odstotkov) in Ciper (93 odstotkov). Na Češkem je bila raven cen pri 88 odstotkih povprečja, na Portugalskem pri 87 odstotkih in v Grčiji pri 86 odstotkih. Cene so bile najnižje v Romuniji s 64 odstotki povprečja in v Bolgariji s 60 odstotki.

Najvišja je bila razlika v cenah v skupini alkohol in tobak

Na Irskem je raven cen v tej skupini dosegala 205 odstotkov povprečja EU, v Bolgariji pa 69 odstotkov. V Sloveniji je bila pri 89 odstotkih povprečja. Pri cenah gostinskih in nastanitvenih storitev je Danska dosegala 148 odstotkov povprečja, Bolgarija pa 53 odstotkov. Slovenija je bila pri 90 odstotkih.

V ostalih skupinah so bile razlike manjše. Hrana in brezalkoholne pijače so bile npr. najdražje v Luksemburgu (125 odstotkov povprečja EU), najcenejše pa na Poljskem s 87 odstotki povprečja. V Sloveniji je bila raven cen pri 100 odstotkih povprečja.

Pri slovenskem statističnem uradu so ob tem postregli tudi z nekaj primerjavami s slovenskimi sosedami. Cene hrane in alkoholnih pijač v Avstriji so bile povprečno za 11 odstotkov višje kot v Sloveniji, v Italiji so bile višje za dva odstotka in na Hrvaškem za štiri odstotke. Na Madžarskem so bile medtem za pet odstotkov nižje.

Najbolj opazne razlike v gostinstvu in nastanitvah

Razlike med Slovenijo in sosednjimi državami so bile sicer najizrazitejše pri gostinskih in nastanitvenih storitvah. Te so bile v Avstriji dražje za 22 odstotkov, v Italiji za 19 odstotkov in na Hrvaškem za šest odstotkov. Cene na Madžarskem so bile medtem nižje za 20 odstotkov.

Precej so se razlikovale tudi cene v skupini oblačila. V Avstriji in Italiji so bile v povprečju višje za osem oz. 11 odstotkov, na Hrvaškem in Madžarskem pa so bile za tri oziroma 12 odstotkov nižje od cen v Sloveniji.