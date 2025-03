Državni svet pošilja novi sistem omrežnine na ustavno sodišče

Državni svet bo novi sistem omrežnine pri elektriki, ki je bil uveden oktobra lani, poslal v presojo na ustavno sodišče. Kot so na današnji seji soglašali državni svetniki, je novi sistem v nasprotju z več členi ustave kot tudi s pravnim redom EU in zakonom o oskrbi z električno energijo. Predlagajo absolutno prednostno obravnavo.

Agencija za energijo je novo metodologijo za izračun omrežnine za uporabo elektroenergetskega sistema in njeno višino določila z aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje in aktom o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev. Oba akta naj z vidika ustavnosti in zakonitosti presodi ustavno sodišče, so s 23 glasovi za in nobenim proti odločili državni svetniki.

Občutne podražitve, nepregleden sistem

Z uveljavitvijo obeh aktov je prišlo do občutnega zvišanja omrežnine za nekatera podjetja, je v imenu predlagateljev dejal državni svetnik Jože Smole. V povprečju se jim je letni strošek za omrežnino zvišal za približno 99 odstotkov, nekaterim pa celo za tisoč odstotkov, je povedal.

S tem omrežnina kot javna dajatev po njegovih besedah posega v pravico do zasebne lastnine in do svobodne gospodarske pobude, prav tako pa postavlja določene subjekte na trgu v izredno nekonkurenčen položaj. Gre predvsem za energetsko intenzivna podjetja in podjetja v storitvenih dejavnostih, ki svojega poslovanja ne morejo prilagoditi novim časovnim blokom.

Da je novi sistem obračunavanja omrežnine še posebej prizadel podjetja, ki svojega proizvodnega procesa ne morejo prilagoditi novim časovnim blokom, je opozoril tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Omrežnina bi morala odražati dejanske stroške, ki nastajajo zaradi uporabe omrežja, je dejal in dodal, da vanjo ne bi smeli vključevati tudi drugih stroškov, kot se je zgodilo v tem primeru.

"Iz sredstev, ki presegajo dejanske stroške, se bodo financirali tudi nekateri drugi cilji, kot je recimo zeleni prehod, to pa je v nasprotju z uredbo EU," je bil jasen Lotrič. Novi sistem omrežnine je označil za nepreglednega in opozoril, da se zaradi višjih cen električne energije pomembno poslabšuje konkurenčnost slovenskih podjetij, kar lahko privede do zmanjšanja obsega poslovanja, povečuje pa se tudi tveganje za zapiranje podjetij in za odpuščanje.