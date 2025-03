Brez oddaje viškov v omrežje? Takšni so prihranki. #izračun

Ste tudi vi oddali vlogo za priklop na omrežje, nato pa dobili soglasje za priključitev brez možnosti oddaje viškov sončne energije v omrežje? Vse več odjemalcev, ki so se znašli v takšnem položaju, se zdaj za pomoč obrača na podjetje Ngen. Z njihovo pomočjo smo pripravili izračune investicije v sončno energijo z upoštevanjem prepovedi oddaje elektrike v omrežje. Za izhodišče smo vzeli primere odjemalcev, ki smo jih obravnavali v zadnji seriji člankov, torej odjemalce, katerih letna poraba znaša 5.500, 9.000, 13.000 in 18.500 kilovatnih ur.

Foto: Shutterstock

Zakaj se izračun investicije v sončno elektrarno razlikuje glede na možnost oddaje viškov v omrežje? Prvi občutek ob nakupu sončne elektrarne, za katero že vnaprej vemo, da ne bo oddajala elektrike v omrežje, je, da mora biti zato manjša. A ker je subvencija vezana ravno na moč elektrarne, cena na inštalirani kW pa je višja, če se postavlja manjša sončna elektrarna, se izračun podre. Manjša elektrarna tako pomeni višje izvedbene stroške in nižjo subvencijo. Prihranek je skoraj enak, kakšna pa je donosnost takšne naložbe?

Pa poglejmo konkretne primere.

Gospodinjstvo z letno porabo 5.500 kilovatnih ur

Izračun investicije v hibridno sončno elektrarno s hranilnikom za gospodinjstvo, ki letno porabi 5.500 kilovatnih ur električne energije, ima varovalke 3 x 20 A, plinsko ogrevanje in za kuhanje uporablja električno energijo, smo prikazali v tem članku:

Če na kratko povzamemo: takšno gospodinjstvo lahko hibridno sončno elektrarno Ngen Star s 5,28 vršne moči in hranilnikom s 15,54 kilovatne ure dobi že za približno 14.235 evrov z DDV, ob upoštevanju subvencije Borzena v višini 3.564 evrov pa višina predstavljene naložbe znaša le še 10.671 evrov z DDV.

Kako pa se slika spremeni, če odjemalec prejme soglasje za priklop brez možnosti oddaje viškov v omrežje?

Foto: Shutterstock

#1 Hibridni sistem enak kot v primeru oddaje

Če se gospodinjstvo kljub temu odloči za hibridno sončno elektrarno z močjo 5,28 vršne moči in hranilnikom s 15,54 kilovatne ure, bo moralo nekaj električne energije še vedno kupiti na trgu. Ocenjeni letni strošek za gospodinjstvo znašal 555 evrov (obračunska moč 3,8 kilovata v vseh časovnih blokih).

V desetih letih bo tako skupni ocenjeni strošek za električno energijo, sestavljen iz začetne investicije in desetletnega stroška za dodatno elektriko, znašal 16.221 evrov (10.671 evrov plus 5.550 evrov). Če bo cena električne energije v prihodnjih letih ostala enaka, kar je malo verjetno, torej 0,1539 evra, bo letni prihranek s takšno sočno elektrarno še vedno znašal 890 evrov, kar pomeni, da se bo začetna investicija povrnila v manj kot 12 letih.

Prikaz samozadostnosti: z rdečo je označen del proizvodnje, ki ga brez možnosti oddaje v omrežje odjemalec izgubi oziroma ga sončna elektrarna ne sme ustvariti. Foto: NGEN D.O.O.

#2 Primer z manjšo kapaciteto hranilnika

Če se gospodinjstvo z letno porabo 5.500 kilovatnih ur elektrike odloči za manjši hranilnik, pa bo letni prihranek podoben, a bo začetna investicija nižja.

Kot so nam povedali v podjetju Ngen, njihov paket Nova doba samooskrbe, ki predvideva razmerje 2:1 za kapaciteto hranilnika glede na moč sončne elektrarne, ni primeren za stranke, ki nimajo dovoljenja za oddajo energije v omrežje. V takšnem primeru strankam zato svetujejo naslednjo rešitev: hibridno sočno elektrarno Ngen Star s 5,28 vršne moči in hranilnikom z 10,36 kilovatne ure.

Okvirni strošek začetne investicije je torej manjši in znaša 12.264 evrov, nato pa se s subvencijo Borzena zmanjša za dodatnih 3.564 evrov in tako znaša le še 8.700 evrov. Če želimo oceniti skupni strošek električne energije v desetih letih, moramo začetni investiciji prišteti še oceno letnega stroška za elektriko po investiciji v hibridni sistem, ki tako znaša 579 evrov (obračunska moč 3,8 kilovata v vseh časovnih blokih). V desetih letih bi torej skupni strošek znašal 14.490 evrov (5.790 evrov in 8.700 evrov).

Če se cena električne energije v prihodnjih desetih letih ne bo spreminjala, kar seveda ni verjetno, in bo ostala 0,1539 evra, bo letni prihranek gospodinjstva znašal 866 evrov. Začetna investicija se bo tako povrnila v približno desetih letih. Vsak dom je unikaten. Oddajte neobvezujoče povpraševanje in si zagotovite vam prilagojen izračun.

Prikaz samozadostnosti: z rdečo je označen del proizvodnje, ki ga brez možnosti oddaje v omrežje odjemalec izgubi oziroma ga sončna elektrarna ne sme ustvariti. Foto: NGEN D.O.O.

Gospodinjstvo z letno porabo 9.000 kilovatnih ur

Poraba 9.000 kilovatnih ur ob varovalkah 3 x 25 A navadno pomeni ogrevanje na toplotno črpalo in kuhanje na elektriko, brez luksuznih porabnikov, kot sta savna in ogrevan bazen, ter brez električnega vozila. Izračun investicije v hibridno sončno elektrarno s hranilnikom za takšno gospodinjstvo smo prikazali tukaj:

Takšnemu gospodinjstvu v podjetju Ngen navadno priporočajo hibridno sončno elektrarno Ngen Star z 8,8 vršne moči in hranilnikom z 20,72 kilovatne ure. Okvirni strošek za takšno elektrarno bi znašal 17.850 evrov z DDV, a bi se ob upoštevanju nepovratnih sredstev Borzena znižala za 5.940 evrov. Celotna investicija bi tako za odjemalca znašala le še 11.910 evrov z DDV.

Kaj pa v primeru nezmožnosti oddaje viškov elektrike v omrežje?

Foto: Shutterstock

#1 Hibridni sistem enak kot v primeru oddaje

Če se odjemalec odloči za enako veliko hibridno sončno elektrarno s hranilnikom, je začetni investiciji, če nima možnosti oddaje viškov v omrežje, s čimer prav tako ne more izkoristiti paketa Nova doba samooskrbe, ki ga omogočajo pri podjetju Ngen, treba prišteti še ocenjen letni strošek za elektriko, in sicer 915 evrov (obračunska moč 4,6 kilovata v prvem časovnem bloku, 5,5 kilovata v drugem časovnem bloku in 9 kilovatov v preostalih časovnih blokih).

Skupni strošek električne energije bo tako v desetih letih znašal približno 21.060 evrov (11.910 evrov za začetno investicijo in 9.150 evrov za desetletni strošek kupljene električne energije). Ob predpostavki, da se cena električne energije v desetih letih ne bo spreminjala, bi takšno gospodinjstvo s predstavljenim hibridnim sistemom na leto prihranilo 1.270 evrov.

Začetna investicija bi se tako povrnila v manj kot devetih letih in pol.

Prikaz samozadostnosti: z rdečo je označen del proizvodnje, ki ga brez možnosti oddaje v omrežje odjemalec izgubi oziroma ga sončna elektrarna ne sme ustvariti. Foto: NGEN D.O.O.

#2 Primer z manjšo kapaciteto hranilnika

Gospodinjstvo z letno porabo 9.000 kilovatnih ur in brez soglasja za oddajo viškov energije v omrežje pa se lahko odloči tudi za hibridni sončni sistem z manjšim hranilnikom. Glede na predlagane parametre bi tako lahko izbralo tudi hibridno sončno elektrarno Ngen Star z 8,8 vršne moči in hranilnikom kapacitete 15,54 kilovatne ure, a se začetna investicija z manjšim hranilnikom v tem primeru ne bi toliko zmanjšala.

Vrednost takšne začetne investicije bi namreč znašala 16.972,5 evra oziroma po odšteti subvenciji v višini 5.940 evrov 11.032,5 evra. Pri oceni stroška za nadaljnjih deset let je temu treba prišteti še letni strošek, ki bi znašal 953 evrov (obračunskamoč 4,6 kilovata v prvem časovnem bloku, 5,5 kilovata v drugem časovnem bloku in 9 kilovatov v preostalih časovnih blokih), tako lahko za obdobje desetih let napovemo strošek elektrike v višini 20.562,5 evra (11.032,5 evra za začetno investicijo in 9.530 evrov za desetletni strošek kupljene električne energije).

Ob predpostavki nespremenjene cene električne energije lahko takšno gospodinjstvo računa na vsaj 1.232 evrov letnega prihranka, kar pomeni, da se bo začetna investicija povrnila že v manj kot devetih letih. Vsak projekt izgradnje hibridne sončne elektrarne je unikaten. Oddajte neobvezujoče povpraševanje pri podjetju Ngen in si zagotovite vam prilagojen izračun.

Prikaz samozadostnosti: z rdečo je označen del proizvodnje, ki ga brez možnosti oddaje v omrežje odjemalec izgubi oziroma ga sončna elektrarna ne sme ustvariti. Foto: NGEN D.O.O.

Gospodinjstvo z letno porabo 13.000 kilovatnih ur

Če pri vas doma porabite več elektrike, pa vam bo morda prišel prav naslednji izračun, prilagojen odjemalcu z letno porabo v višini 13.000 kilovatnih ur električne energije, z varovalkami 3 x 25 A, ogrevanjem na toplotno črpalko in kuhanjem na elektriko.

Izračun investicije v sončno energijo za takšnega odjemalca smo predstavili v spodnjem članku:

Če povzamemo, bi takšno gospodinjstvo potrebovalo hibridno sončno elektrarno Ngen Star z 12,32 vršne moči in hranilnikom z 31,08 kilovatne ure. Okvirni strošek takšne investicije znaša 22.995 evrov z DDV, po prejetju subvencije Borzena v obliki nepovratnih sredstev v višini 8.316 evrov pa bi začetna investicija znašala le še 14.679 evrov z DDV.

Kako pa se to spremeni, če gospodinjstvo dobi dovoljenje za priklop na omrežje, a brez možnosti oddaje viškov energije?

Foto: Shutterstock

#1 Hibridni sistem enak kot v primeru oddaje

Ob enako veliki sončni elektrarni bi takšno gospodinjstvo moralo poleg začetne investicije v svoj ocenjeni strošek za električno energijo dodati še letni strošek za nakup dodatne elektrike. Ta bi po oceni še vedno znašal 1.252 evrov na leto (obračunska moč 4,6 kilovata v prvem časovnem bloku, 7 kilovatov v drugem časovnem bloku in 10 v preostalih časovnih blokih).

V desetih letih bi bil tako ocenjen strošek oskrbe z električno energijo približno 27.199 evrov (14.679 evrov za začetno investicijo in 12.520 evrov za desetletni strošek kupljene električne energije).

Vsekakor pa so pri tako visoki porabi visoki tudi prihranki. Gospodinjstvo bi z opisano hibridno sončno elektrarno Ngen Star na leto prihranilo kar 1.918 evrov oziroma še veliko več, če se bo cena elektrike z leti dražila. Ob predpostavki, da bo cena ostala enaka, lahko izračunamo, da se bo gospodinjstvu začetna investicija povrnila že v manj kot osmih letih.

Prikaz samozadostnosti: z rdečo je označen del proizvodnje, ki ga brez možnosti oddaje v omrežje odjemalec izgubi oziroma ga sončna elektrarna ne sme ustvariti. Foto: NGEN D.O.O.

#2 Primer z manjšo kapaciteto hranilnika

Seveda pa se lahko takšno gospodinjstvo odloči tudi za hibridni sončni sistem z manjšim hranilnikom. Letni prihranek bo v tem primeru podoben, nižja pa bo začetna investicija. Pa poglejmo, zakaj.

Za hibridno sončno elektrarno Ngen Star z 12,32 vršne moči in hranilnikom kapacitete 20,72 kilovatne ure bi odšteli približno 19.710 evrov. Po odšteti subvenciji Borzena v višini 7.884 evrov pa le še 11.826 evrov.

Zaradi nezmožnosti oddaje v omrežje bi ocenjen letni strošek za dodatno kupljeno električno energijo znašal 1.334 evrov (obračunska moč 4,6 kilovata v prvem časovnem bloku, 7 kilovatov v drugem časovnem bloku in 10 v preostalih časovnih blokih). Družina bi tako v desetih letih za električno energijo porabila 25.166 evrov (11.826 evrov za začetno investicijo in 13.340 evrov za desetletni strošek kupljene električne energije).

Ob upoštevanju trenutnih cen električne energije bi bil letni prihranek kar 1.836 evrov, kar pomeni, da bi se začetna investicija povrnila že v manj kot šestih letih in pol. Vsak odjemalec električne energije je unikaten. Oddajte neobvezujoče povpraševanje in si zagotovite vam prilagojen izračun.

Prikaz samozadostnosti: z rdečo je označen del proizvodnje, ki ga brez možnosti oddaje v omrežje odjemalec izgubi oziroma ga sončna elektrarna ne sme ustvariti. Foto: NGEN D.O.O.

Gospodinjstvo z letno porabo 18.500 kilovatnih ur

Letna poraba v višini 18.500 kilovatnih ur navadno pomeni varovalke 3 x 35 A, ogrevanje na toplotno črpalko, kuhanje na elektriko in redno uporabo savne. Izračun investicije v sončno energijo za takšnega odjemalca smo prikazali v naslednjem članku:

Kot so nam pojasnili v podjetju Ngen, takšen odjemalec navadno potrebuje hibridno sončno elektrarno Ngen Star s 17,6 vršne moči in hranilnik z 41,44 kilovatne ure. Okvirni strošek naložbe v takšno hibridno sončno elektrarno znaša 31.755 evrov. A od te vrednosti je treba odšteti še nepovratna sredstva Borzena v višini 11.880 evrov, kar pomeni, da vrednost naložbe znaša le še 19.875 evrov.

Takšna hibridna sončna elektrarna je najbolj smiselna, a v primeru soglasja brez možnosti oddaje elektrike v omrežje se odjemalci odločajo tudi za manjše hibridne sisteme. Preverimo.

Foto: Shutterstock

#1 Hibridni sistem enak kot v primeru oddaje

Kljub začetni investiciji v hibridni sistem mora gospodinjstvo, ki je ostalo brez možnosti oddaje viškov elektrike v omrežje, vedeti, da bodo na leto še vedno nekaj denarja porabili tudi za sam odkup električne energije. Po oceni, ki so jo za nas pripravili v podjetju Ngen, bi takšno gospodinjstvo na leto porabilo dodatnih 1.805 evrov za električno energijo (obračunska moč 8,2 kilovata v prvem časovnem bloku in 12 kilovatov v drugih časovnih blokih).

V desetih let bi tako strošek električne energije, sestavljen iz 19.875 evrov začetne investicije in 18.050 evrov nakupa dodatne električne energije, znašal 37.925 evrov.

Letni prihranek bi bil, ob upoštevanju trenutnih cen elektrike, 2.735 evrov, kar pomeni, da bi se odjemalcu začetna investicija povrnila v manj kot sedmih letih in pol.

Prikaz samozadostnosti: z rdečo je označen del proizvodnje, ki ga brez možnosti oddaje v omrežje odjemalec izgubi oziroma ga sončna elektrarna ne sme ustvariti. Foto: NGEN D.O.O.

#2 Primer z manjšo kapaciteto hranilnika

V primeru izbire hibridne sončne elektrarne Ngen Star s 17,6 vršne moči in manjšega hranilnika z 31,08 kilovatne ure se cena začetne investicije nekoliko zmanjša. Ko okvirni strošek začetne investicije v višini 28.470 evrov zmanjšamo za subvencijo Borzena, ki v tem primeru znaša 11.388 evrov, dobimo realno vrednost investicije v višini 17.082 evrov.

Tej začetni investiciji pa je v primeru pridobitve soglasja brez oddaje v omrežje spet treba prišteti še letni strošek za odkup manjkajoče elektrike, ki bi po ocenah podjetja Ngen pri takšnem gospodinjstvu znašal 1.922 evrov (obračunska moč 8,2 kilovata v prvem časovnem bloku in 12 kilovatov v preostalih časovnih blokih). V desetih letih bi tako gospodinjstvo za električno energijo porabilo 36.302 evra (vsota vrednosti začetne investicije v višini 17.082 evrov in vrednosti nakupa dodatne elektrike v višini 19.220 evrov).

Prihranek na letni ravni bi ob upoštevanju trenutnih cen električne energije, za katere pa lahko z gotovostjo rečemo, da se bodo v prihodnjih desetih letih le še dvigale, znašal 2.618 evrov, kar pomeni, da bi se začetna investicija povrnila že v manj kot sedmih letih in pol. Vsako gospodinjstvo je unikatno. Oddajte neobvezujoče povpraševanje pri podjetju Ngen in si zagotovite vam prilagojen izračun.

Prikaz samozadostnosti: z rdečo je označen del proizvodnje, ki ga brez možnosti oddaje v omrežje odjemalec izgubi oziroma ga sončna elektrarna ne sme ustvariti. Foto: NGEN D.O.O.

Ngen: vedno tudi predpriprava za dinamični izvoz

Čeprav ste zaradi preobremenjenosti omrežja prejeli soglasje za priklop brez možnosti oddaje viškov energije v omrežje, se to lahko kasneje tudi spremeni. Pri nakupu hibridne sončne elektrarne Ngen Star v podjetju Ngen zato vedno poskrbijo tudi za predpripravo za dinamični izvozni limit.

Tako ste lahko, čeprav ste ta trenutek brez možnosti oddaje viškov v omrežje, popolnoma brez skrbi. V primeru spremembe boste lahko oddajanje v omrežje začeli brez težav. Več o tem si lahko preberete tukaj:

Foto: Shutterstock

S prilagajanjem navad do še večjih prihrankov

Vsi odjemalci lahko s prilagajanjem življenjskih navad stopnjo samozadostnosti dodatno povečajo. To lahko storijo tako, da porabo iz določenega časovnega bloka preprosto prestavijo v časovni blok, v katerem je proizvodnja sončne energije na višku.

V primeru nezmožnosti oddaje viškov energije v omrežje se namreč moč sončne elektrarne, če poraba v danem trenutku ni visoka, zameji. Zato je smiselno svojo porabo prilagajati proizvodnji sončne energije. Več energije ko se porabi v času delovanja sončne elektrarne, večji so prihranki za odjemalca.

Primer odjemalca, pri katerem se je moč elektrarne zamejila, ko je baterijski hranilnik dosegel 100 odstotkov napolnjenosti. Ker je odjemalec zvišal porabo v času, ko sije sonce, pa je porabljal proizvodnjo sončne elektrarne, ki bi bila drugače izgubljena. Na ta račun je odjemalec povečal letno samozadostnost. Foto: NGEN D.O.O.