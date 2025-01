Na konkretnem primeru smo dokazali, da se elektrarna ne izplača, če želite prihraniti pri računih za elektriko

Se naložba v sončno energijo v Sloveniji še izplača? Vsekakor gre za vprašanje, ki se po zadnjih spremembah na področju energetike poraja številnim Slovencem. Preverili smo, kaj glede na trenutno veljavne cene električne energije in omrežnine pravijo številke. Naši izračuni kažejo, da je naložba v sončno energijo še kako smiselna in gospodarna, tudi ob upoštevanju začetne naložbe. Pa poglejmo skupaj podrobneje.

Foto: Shutterstock

Pred vami je nova serija člankov, ki bodo v sklopu Energetika 2.0 na Siol.net razbijali mite o naložbi v sončno elektrarno. Čeprav se mnogi sprašujejo o smiselnosti take naložbe, gre še vedno za najbolj gospodarno odločitev, ki gospodinjstvom, tudi tistim z najmanjšo porabo, prinaša občutne prihranke tako danes kot tudi še čez deset let. V tokratni seriji člankov vam bomo z izračuni pokazali, zakaj je naložba v sončno elektrarno skupaj s hranilnikom električne energije še vedno smotrna za vsak dom. V posameznih člankih bomo prikazali izračune za domove z različno porabo, tako da boste med različnimi izračuni zagotovo našli tudi primer gospodinjstva, ki je glede na porabo električne energije primerljiv z vašim. Za pomoč pri izračunu smo se obrnili na podjetje NGEN. V članku, ki je pred vami, bomo predstavili izračun za manjše gospodinjstvo z letno porabo električne energije v višini 5.500 kilovatnih ur.

Foto: Shutterstock

Nujna je kombinacija sončne elektrarne s hranilnikom energije

Od ukinitve letnega netmeteringa je ključna sprememba, vezana na naložbo v sončno elektrarno, ta, da se vsekakor ne obrestuje brez hranilnika. Pa to pomeni, da je začetna naložba toliko višja, da se preprosto ne izplača več? Nikakor, rešitev NGEN Star, ki vključuje kombinacijo sončne elektrarne, hranilnika električne energije in sistema za pametno upravljanje Smart Grid Connect, je še kako ekonomična, še posebaj ob upoštevanju trenutnih subvencij za investicije v obnovljive vire energije.

Katere cene smo uporabili v izračunu?

Pri izračunu smo se oprli na trenutno veljavne cenike. Izhajali smo iz predpostavke, da bodo cene tudi v prihodnje ostale nespremenjene, kar je seveda malo verjetno. Zato smo v delu izračuna, ki se nanaša na obdobje prihodnjih desetih let, prikazali tako izračun, če bodo cene ostale enake, kot tudi izračun v primeru pričakovane rasti cen.

V izračunih smo upoštevali vse postavke, ki jih lahko najdete tudi na svojem računu za električno energijo: enotna tarifa ET, obračunska moč, omrežnina, prispevek za delovanje operaterja trga, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za SPTE in OVE, trošarina ter davek na dodano vrednost.

Foto: Shutterstock

Primer manjšega odjemalca z letno porabo do 5.500 kilovatnih ur

V tokratnem in vseh naslednjih izračunih bomo glede na konkretne parametre porabe različnih tipov gospodinjstev določili optimalno razmerje sončne elektrarne ter hranilnika in nato preverili, v kakšnem obdobju se naložba povrne ter kakšne stroške za oskrbo z električno energijo lahko pričakujejo stranke, ki se odločijo za naložbo v hibridno sončno elektrarno glede na stroške, ki jih bodo imeli z električno energijo brez naložbe v sončno energijo.

Vzemimo torej za tokratni primer manjšega gospodinjskega odjemalca (varovalke 3 x 20 A, priključna moč 14 kW) z ogrevanjem na plin, za kuhanje uporablja indukcijo ter na letni ravni porabi okoli 5.500 kilovatnih ur elektrike. Ponudnik električne energije je za dotičnega odjemalca določil dogovorjeno obračunsko moč v prvem časovnem bloku pet kilovatov, v vseh drugih pa sedem kilovatov.

Ob hkratni porabi indukcijske kuhalne plošče s polno močjo ter npr. sušilnika za lase se že pričakujejo presežki dogovorjene obračunske moči ter s tem povezani penali, a zaradi poenostavljenega izračuna tega ne bomo vključevali, čeprav bi ta del še dodatno zvišal ekonomičnost uporabe hibridnega sistema.

Letno porabo 5.500 kilovatnih ur smo razdelili še po časovnih blokih, ob tem pa predpostavili, da gospodinjstvo prilagaja svoj odjem časovnim blokom in čim manj energije porablja v najdražjem časovnem bloku 1.

Časovni blok 1: 432 kWh

Časovni blok 2: 1.482 kWh

Časovni blok 3: 1.833 kWh

Časovni blok 4: 1.401 kWh

Časovni blok 5: 352 kWh

Foto: Shutterstock

Koliko znaša letni strošek elektrike pred naložbo v sončno energijo?

Ob upoštevanju naključnega cenika na dan 1. 1. 2025 za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem postavka za enotno tarifo znaša 0,15390 evra brez DDV na kilovatno uro. Na tej osnovi ocenjeni letni strošek za oskrbo z električno energijo bi bil za naše gospodinjstvo okoli 1.445 evrov z DDV. Ob predpostavki, da se v prihodnjih desetih letih nič ne spremeni, to pomeni, da bi strošek elektrike za obdobje desetih let znašal približno 14.450 evrov z DDV.

Za primerjavo lahko opravimo izračun tudi na podlagi trenutne vladno zamejene cene 77 evrov na megavatno uro za enotno tarifo (ET). To bi pomenilo letni strošek okoli 930 evrov z DDV. V obdobju desetih let torej približno 9.300 evrov.

Lahko pa izračunamo tudi, kakšen bi bil strošek v primeru povišanja cen za enotno tarifo. Trenutni naključni cenik (0,15390 evra/kWh ET) zvišamo ravno za toliko, kolikor je vlada znižala ceno z zamejitvijo -> 0,15390 – 0,07700 = 0,0769 + 0,15390 = 0,2308 evrov/kWh ET. V tem primeru pa bi bil letni strošek za tako gospodinjstvo okoli 1.960 evrov z DDV, v obdobju desetih let torej približno 19.600 evrov.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Za obravnavano gospodinjstvo, glede na njihove parametre porabe električne energije, so nam iz podjetja NGEN sporočili, da bi bila primerna hibridna sončna elektrarna NGEN Star s 5,28 vršne moči in hranilnikom s 15,54 kilovatne ure.

Kolikšna pa je cena takšne hibridne sončne elektrarne? Okvirni strošek, kot so nam sporočili iz NGEN, znaša 14.235 evrov z DDV, po prejemu nepovratnih sredstev Borzena v višini 3.564 evrov pa višina predstavljene naložbe znaša le še 10.671 evrov z DDV.

Kakšen bo strošek za elektriko s hibridno sončno elektrarno?

Prednosti hranilnika so številne. Gospodinjstvo lahko s pomočjo hranilnika zniža svojo dogovorjeno obračunsko moč in že ob tem prihrani. Baterijski hranilnik v paketu NGEN Star namreč skrbi, da odjem iz omrežja ne presega vrednosti, ki jih določimo. Še več, z izbiro paketa Nova doba samooskrbe podjetja NGEN stranki pripada tudi obračun z netiranjem oddane ter prejete energije na letni ravni, kar pomeni, da bo letni strošek za oskrbo z električno energijo za tako gospodinjstvo znašal le okoli 180 evrov z DDV.

Foto: Bojan Puhek

Tukaj je na mestu pojasnilo, da gre za strošek za dogovorjeno obračunsko moč 3,8 kilovata v vseh časovnih blokih ter omrežnino za približno dva tisoč kilovatnih ur – NGEN kot dobavitelj prizna letni obračun ter netiranje oddane ter prejete energije, vendar distribucijski operater zaračuna omrežnino za vsako kilovatno uro, prevzeto iz omrežja.

V obdobju desetih let je tako ocenjen strošek oskrbe z električno energijo za tako gospodinjstvo z nameščeno hibridno sončno elektrarno 12.471 evrov, pri čemer smo upoštevali začetno naložbo v hibridni sistem v višini 10.671 evrov ter 1.800 evrov stroška za uporabo omrežja.

Hibridna sončna elektrarna ostaja gospodarna izbira

Na osnovi prikazanih podatkov lahko z gotovostjo zaključimo, da je odločitev za namestitev hibridne sončne elektrarne s hranilnikom električne energije še vedno ekonomičen korak, ki gospodinjstvom po Sloveniji prinaša velike prihranke, ti pa se bodo z leti z gotovostjo še povečevali.

Foto: Jan Lukanović Seveda pa ne smemo pozabiti na vse druge ugodnosti, ki jih hibridni sistem NGEN Star prinaša uporabnikom:

možnost rezervnega napajanja vaših električnih porabnikov tudi v primeru izpada električnega omrežja,

optimizacija pametnih električnih porabnikov, kot sta dinamična polnilnica EV11 ali moderna ogrevalna toplotna črpalka (SG Ready),

optimizacija obstoječega proizvodnega vira sončne elektrarne, če ta dosega določene omejitve pri oddajanju v omrežje,

proženje viškov električne energije iz omrežja, ko je to mogoče, in posledično polnjenje vašega baterijskega hranilnika pod ugodnejšimi pogoji (regulacijska energija),

popoln nadzor nad hibridnim sistemom in njegov pregled, skupaj z vašim gospodinjstvom v realnem času,

ob nenehnem razvoju podjetja NGEN svojim strankam omogočajo uporabo vseh na novo razvitih funkcij ter posledično z njimi zagotavljajo stalno konkurenčnost produktov, tudi če strojna oprema ostaja enaka,

hibridni sistem odjemalcem prinaša tudi varnost pred spremembami v energetiki, kot so višanje cen, sprememba omrežnine, obračunske moči itd.

Življenjska doba hibridne sončne elektrarne krepko presega deset let

Kot ugotovljeno, je naložba v hibridno sončno elektrarno NGEN Star s hranilnikom električne energije smotrna že ob predpostavki, da se cene elektrike v prihodnje ne bodo dvigovale. V konkretnem primeru lahko hitro ugotovimo, da se takšnemu gospodinjstvu začetna naložba povrne prej kot v osmih letih od datuma nakupa. Glede na to, da lahko z gotovostjo pričakujemo rast cen električne energije v prihodnjih desetih letih, se bo danes vplačana naložba povrnila še veliko prej.

Foto: Jan Lukanović

Poleg takojšnjega zagotavljanja občutnih prihrankov je treba pri omenjeni hibridni sončni elektrarni poudariti tudi njeno dolgo življenjsko dobo, ki krepko presega deset let.