Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, so bile v okviru predkazenskega postopka izvedene številne preiskovalne aktivnosti. Zbrani dokazi utemeljujejo sum, da so tri fizične osebe v imenu dveh pravnih oseb storile kaznivo dejanje goljufije na škodo EU, za kar je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let ter kaznivo dejanje ponarejanja listin, za kar je zagrožena kazen zapora do dveh let.

Osumljenim se očita, da so s kaznivimi ravnanji poskušali pridobiti sredstva iz proračuna EU v višini 340 tisoč evrov, tako da so v okviru različnih upravnih postopkov za pridobivanje dovoljenj z uporabo ponarejene dokumentacije lažno prikazovali dejansko stanje ter z namernim prikrivanjem zamolčali bistvena dejstva in si na ta način želeli pridobiti sredstva za sofinanciranje prek javnega razpisa, ki se financira iz kohezijskega sklada EU.

Sončne elektrarne so želeli namestiti na 62 rastlinjakov v občini Radeče

Policisti imen podjetij in ovadenih ne razkrivajo, je pa portal Necenzurirano pred časom poročal, da gre za podjetji, ki stojita za projektom namestitve fotovoltaičnih panelov na 62 rastlinjakih na območju vasi Zgornje Počakovo v občini Radeče. Gre za projekt, ki že skoraj dve leti buri duhove v tamkajšnji lokalni skupnosti.

Zaradi pravočasnega ukrepanja kriminalistov do izplačila sredstev ni prišlo, zato je dejanje ostalo pri poskusu kaznivega dejanja.

S podajo kazenske ovadbe se zadeva nadaljuje v pristojnosti Evropskega javnega tožilstva, ki bo odločalo o nadaljnjih ukrepih kazenskega pregona, so v današnjem sporočilu še navedli celjski policisti.