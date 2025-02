Dokazali smo, da se sončna elektrarna brez hranilnika ne izplača več

Nov omrežninski akt je največ razburjenja povzročil ravno pri lastnikih sončnih elektrarn. Ti so svojo porabo električne energije postopno zviševali in na ta način postali toliko bolj odvisni od omrežja. Čeprav jim letno netiranje omogoča oddajo ter prejem energije iz omrežja popolnoma brezplačno, pa to ne pomeni, da so upravičeni tudi do brezplačnega stroška za obračunsko moč, ki v večini primerov velikih porabnikov energije predstavlja visok strošek za odjemalca. Je torej naložba sploh še smotrna? Odgovor je preprost. Sončna elektrarna še vedno omogoča prihranke pri računih za električno energijo, a le v kombinaciji s hranilnikom električne energije. Če temu dodamo še subvencijo Borzena ter paket Nova doba samooskrbe, ki ga ponuja podjetje Ngen, o prihrankih ni več dvoma. Na Siol.net smo pripravili več izračunov, prilagojenih različnim tipom gospodinjstev z različno letno porabo električne energije, s katerimi preverjamo smotrnost naložbe v sončno energijo. Pred vami je izračun za družino, ki na letni ravni porabi 18.500 kilovatnih ur električne energije.

Naložba v zgolj sončno elektrarno danes ni več smiselna, saj predvideva uporabo električnega omrežja namesto lokalnega hranilnika, to pa po novem prinaša tudi več stroškov z omrežnino. Enako pa ne velja za nakup hibridne sončne elektrarne s hranilnikom.

V podjetju NGEN, v katerem so nam omogočili dostop do podatkov za naše izračune, svojim strankam ponujajo prav to hibridno sončno elektrarno NGEN Star s hranilnikom električne energije, ki vključuje še sistema za pametno upravljanje Smart Grid Connect. Svojim odjemalcem električne energije s paketom Nova doba samooskrbe omogočajo tudi prednosti letnega netmeteringa. Več o tem si preberite v spodnjem članku.

Kako smo dobili podatke za izračun?

V izračunih smo upoštevali vse postavke, ki jih lahko najdete tudi na svojem računu za električno energijo: enotna tarifa ET, obračunska moč, omrežnina, prispevek za delovanje operaterja trga, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za SPTE in OVE, trošarina ter davek na dodano vrednost.

Pri izračunu smo se oprli na trenutno veljavne cenike. Sprva smo pogledali predvidene letne stroške dotičnega gospodinjstva, če se ne odloči za naložbo v sončno elektrarno. Preverili smo tudi, kakšni bodo ti stroški v obdobju desetih let ob predpostavki, da se cene ne spremenijo, ter ob predvidenem minimalnem dvigu.

Nato smo ob pomoči podjetja NGEN pridobili podatke o stroških naložbe za nakup sončne elektrarne s hranilnikom ter predvidene letne in desetletne stroške za uporabo omrežja. Kaj smo ugotovili, si preberite v nadaljevanju.

Gospodinjstvo z letno porabo 18.500 kilovatnih ur elektrike

V tokratnem izračunu smo se oprli na porabo gospodinjskega odjemalca s tremi 35-amperskimi varovalkami in 24 kilovatnimi urami priključne moči. Za lažjo predstavo: gre za gospodinjstvo, ki ima savno, uporablja električno vozilo, dom greje s toplotno črpalko, za kuhanje pa uporablja indukcijo. Na letni ravni tako porabijo okoli 18.500 kilovatnih ur električne energije.

V primeru takšne porabe bi ponudnik električne energije za dotičnega odjemalca določil obračunsko moč v prvem časovnem bloku 12 kilovatov, v vseh preostalih pa 15 kilovatov. V primeru sočasne uporabe potratnih porabnikov lahko v določenih trenutkih pričakujemo presežke dogovorjene obračunske moči ter s tem povezane penale, a zaradi poenostavljenega izračuna tega ne bomo vključevali, čeprav bi ta del še dodatno izboljšal primerjavo v korist hibridnemu sistemu.

Pri izračunu smo morali letno porabo kilovatnih ur porazdeliti med na novo vzpostavljenimi petimi časovnimi bloki. Ob upoštevanju dejstva, da bi odjemalec upošteval raznolikost tarif med posameznimi časovnimi bloki in torej najmanj elektrike porabil v najdražjem časovnem bloku, smo porabo razdelili takole.

Časovni blok 1 (delavnik v višji sezoni – pozimi): 1.453 kWh

Časovni blok 2 (vsak dan razen dela prosti dnevi v nižji sezoni): 4.984 kWh

Časovni blok 3 (vsak dan): 6.167 kWh

Časovni blok 4 (vsak dan razen delavnik v višji sezoni): 4.714 kWh

Časovni blok 5 (dela prost dan v nižji sezoni): 1.182 kWh

Strošek električne energije brez sončne elektrarne

Naključni trenutni veljavni cenik na dan 1. januar 2025 za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem določa postavko za enotno tarifo 0,15390 evra brez DDV na kilovatno uro. Na podlagi letne porabe in upoštevanega cenika smo tako ocenili, da bi obravnavano gospodinjstvo na letni ravni za električno energijo porabilo okoli 4.540 evrov z DDV. Ob predpostavki, da v prihodnjih desetih letih cene ostanejo enake, bi tako odjemalec porabil kar 45.400 evrov z DDV.

Za primerjavo lahko opravimo izračun tudi na podlagi trenutne vladno zamejene cene 77 evrov na megavatno uro za enotno tarifo (ET). To bi pomenilo letni strošek okoli 2.805 evrov z DDV. V obdobju desetih let torej približno 28.050 evrov.

Tako kot v prejšnjih izračunih tudi tukaj poglejmo, kakšen bi bil strošek v primeru povišanja cen za enotno tarifo. Trenutni naključni cenik (0,15390 evra/kWh ET) zvišamo ravno za toliko, kolikor je vlada znižala ceno z zamejitvijo -> 0,15390 – 0,07700 = 0,0769 + 0,15390 = 0,2308 evrov/kWh ET. V tem primeru bi seveda letni strošek narasel in dosegel številko 6.276 evrov z DDV, v obdobju desetih let pa kar 62.760 evrov.

Strošek nakupa hibridne sončne elektrarne

s 17,6 vršne moči in hranilnik z 41,44 kilovatne ure. Kakšno sončno elektrarno torej potrebuje odjemalec električne energije, ki na letni ravni porabi 18.500 kilovatnih ur elektrike? V podjetju NGEN so nam povedali, da bi potrebovali hibridno sončno elektrarno NGEN Star

Glede na to, da ima dotični porabnik visoko porabo, ni presenetljivo, da je tudi predlagana hibridna sončna elektrarna večja kot pri prejšnjih izračunih. Koliko bi torej stala tako velika sončna elektrarna, smo povprašali pri podjetju NGEN.

Okvirni strošek naložbe za takšno hibridno sončno elektrarno znaša 31.755 evrov z DDV. A od te vrednosti, če želimo oceniti natančen strošek začetne naložbe, je treba odšteti še nepovratna sredstva Borzena v višini 11.880 evrov. To pomeni, da bi naložba znašala le še 18.876 evrov z DDV, kar pa v primerjavi s stroški, ki bi jih dotično gospodinjstvo imelo brez sončne elektrarne, ni visok znesek.

Strošek za elektriko po nakupu hibridne sončne elektrarne

Hranilnik električne energije v kombinaciji s sončno elektrarno prinaša številne ugodnosti za odjemalce. Z njegovo pomočjo lahko gospodinjstvo zniža svojo dogovorjeno obračunsko moč, saj bo hranilnik NGEN Star poskrbel, da odjem iz omrežja ne bo presegal vrednosti, ki jih določimo.

Z izbiro paketa Nova doba samooskrbe podjetja NGEN pa odjemalcu pripada letni obračun z netiranjem oddane in prejete energije na letni ravni. Z drugimi besedami, njihove stranke lahko tako uživajo ugodnosti letnega netmeteringa, ki ga je država sicer ukinila. Strošek za oskrbo z električno energijo za tako gospodinjstvo znašal le še približno 507 evrov z DDV.

Tukaj je na mestu pojasnilo, da gre za strošek za dogovorjeno obračunsko moč 8,2 kilovata v prvem časovnem bloku in 12 kilovatov v drugih ter omrežnino – NGEN kot dobavitelj prizna letni obračun ter netiranje oddane ter prejete energije, vendar distribucijski operater zaračuna omrežnino za vsako kilovatno uro, prevzeto iz omrežja.

V obdobju desetih let je ocenjen skupni strošek oskrbe z električno energijo 24.945 evrov, pri čemer gre za vsoto naložbe v hibridni sistem, ki znaša 19.875 evrov ter 5.070 evrov stroška za uporabo omrežja.

Prednosti hibridne sončne elektrarne NGEN Star

Na podlagi predstavljenih podatkov lahko z gotovostjo trdimo, da je odločitev za namestitev hibridne sončne elektrarne s hranilnikom električne energije še vedno finančno smotrna izbira.

Gospodinjstvom po Sloveniji omogoča občutne prihranke, ki se bodo v prihodnjih letih še povečevali. Poleg tega ne gre zanemariti številnih drugih prednosti, ki jih hibridni sistem NGEN Star ponuja uporabnikom: možnost rezervnega napajanja vaših električnih porabnikov tudi v primeru izpada električnega omrežja,

optimizacija pametnih električnih porabnikov, kot sta dinamična polnilnica EV11 ali moderna ogrevalna toplotna črpalka (SG Ready),

optimizacija obstoječega proizvodnega vira sončne elektrarne, če ta dosega določene omejitve pri oddajanju v omrežje,

proženje viškov električne energije iz omrežja, ko je to mogoče, in posledično polnjenje vašega baterijskega hranilnika pod ugodnejšimi pogoji (regulacijska energija),

popoln nadzor nad hibridnim sistemom in njegov pregled, skupaj z vašim gospodinjstvom v realnem času,

spremljanje porabe električne energije v živo,

ob nenehnem razvoju podjetja NGEN svojim strankam omogočajo uporabo vseh na novo razvitih funkcij ter posledično z njimi zagotavljajo stalno konkurenčnost produktov, tudi če strojna oprema ostaja enaka,

hibridni sistem odjemalcem prinaša tudi varnost pred spremembami v energetiki, kot so višanje cen, sprememba omrežnine, obračunske moči itd.

Naj na tej točki dodamo, da je ocenjena življenjska doba takega sistema krepko več kot deset let.

Naložba se povrne že v petih letih in pol

Kot je bilo ugotovljeno, se naložba v hibridno sončno elektrarno NGEN Star s hranilnikom električne energije izplača že ob predpostavki, da cene elektrike ostanejo nespremenjene.

V obravnavanem primeru se bo tako naložba v nakup povrnila v manj kot petih letih in pol od nakupa. Ker pa lahko z visoko stopnjo gotovosti pričakujemo rast cen električne energije v prihodnjem desetletju, bo donosnost takšne naložbe še hitrejša.

Poleg takojšnjih prihrankov velja izpostaviti tudi dolgo življenjsko dobo te hibridne sončne elektrarne, ki znatno presega deset let.