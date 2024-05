Je omejitev oddaje sončne elektrike v omrežje v Sloveniji odpravljena?

Četudi je letni obračun električne energije za lastnike sončnih elektrarn zamenjal mesečni poračun, pa je pred postavitvijo sončne elektrarne še vedno treba zaprositi elektrodistributerja za oddajo viškov ustvarjene sončne energije v omrežje. Ta omejitev je lahko do zdaj bistveno vplivala na velikost sončne elektrarne, ki jo je posameznik postavil. To spreminja nova tehnična rešitev, ki jo zagotavlja pametna povezava SG Connect . V določenih primerih namreč odpravlja omejitev oddaje viškov sončne energije v električno omrežje, hkrati pa na državni ravni omogoča večji izkoristek sončne energije in s tem odmik od fosilnih goriv. Poglejte, kako to deluje v praksi.

Omejitev oddaje sončne energije v omrežje je do zdaj marsikateremu lastniku sončne elektrarne povzročala sive lase. Omejitev pri oddaji presežne energije v omrežje namreč omejuje tudi potencial izkoriščanja sončne energije.

Dobra novica za lastnike sončnih elektrarn v Sloveniji

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Nova tehnična rešitev, ki jo je razvilo podjetje NGEN, lastnikom omogoča, da lahko v večji meri izkoristijo zmogljivost svojih sončnih elektrarn. Poleg večje svobode pri izkoriščanju elektrarn pa ta sistem omogoča boljši izkoristek energije tudi za lokalna omrežja in celotne skupnosti.

Kako do večjega izkoristka? S pomočjo tehnične rešitve, ki jo zagotavlja SG Connect, lahko lastniki sončnih elektrarn v času tehnične sposobnosti omrežja oddajo presežno energijo v omrežje brez siceršnjih trenutnih omejitev. Z drugimi besedami, gre za delno odpravo omejitev oddaje, k je vezana na posamezne časovne dimenzije. Pa preverimo, kako in zakaj je to mogoče.

Kako deluje nova tehnična izboljšava SG Connect?

Lahko bi rekli, da gre za dinamični izvozni limit, ki velja za lastnike sončnih elektrarn. Nova funkcija, ki jo uvaja sistem SG Connect, omogoča distribucijskim operaterjem lokalnih omrežij izdajo soglasij za oddajanje sončne energije v omrežje na način, da predpišejo največjo dovoljeno oddajo, preračunano na zmogljivost omrežja, ob tem pa dodajo dinamično prilagajanje.

Foto: Shutterstock

Tako lahko operaterji omogočijo, da se maksimalna moč oddaje prilagaja glede na trenutne zmogljivosti lokalnega omrežja in stanja v njem.

SG Connect zagotavlja večjo prilagodljivost omrežja

SG Connect zagotavlja večji izkoristek sončne energije tako lastnikom sončnih elektrarn kot tudi distributerjem. S to funkcijo lahko namreč lastniki sončnih elektrarn učinkoviteje oddajajo svojo energijo v omrežje, kar pa hkrati omogoča bolj uravnoteženo porazdelitev električne energije in zmanjšanje obremenitev omrežja v času, ko je v lokalnem okolju poraba največja.

Kako deluje dinamični izvozni limit? Dinamični izvozni limit omogoča večjo proizvodnjo sončne energije. Za koliko večjo proizvodnjo gre, prikazuje graf. Pa pojasnimo podrobneje. Grafi prikazuje predvideno proizvodnjo 10 kW sončne elektrarne na naključni dan v mesecu maju. Foto: Ngen Temno siva prikazuje oddajo energije v omrežje do 1kW moči, svetlo siva pa prikazuje porabo objekta. Če združimo temno in svetlo sivo, dobimo proizvodnjo takšne sončne elektrarne (poraba objekta + oddaja v omrežje), če zanjo ne velja dinamični izvozni limit, objekt pa ima soglasje za oddajo v omrežje v višini 1kW. V primeru veljave dinamičnega izvoznega limita pa se njena proizvodnja sončne elektrarne poveča. To prikazuje zelena barva. Kako je to mogoče? Uporabili smo realen primer, v katerem je zaradi dinamičnega izvoznega limita omrežje dopuščalo višjo oddajo energije v omrežje med 7. in 16. uro. Tako bi celotna proizvodnja ta dan lahko znašala kar 43 kWh, medtem ko bi se v primeru oddaje zgolj v višini 1 kW v celem dnevu proizvodnja zmanjšala na 25 kWh. Oddaja v omrežje v višini 1 kWh Sprotna poraba objekta: 12 kWh

Oddaja v omrežje: 13 kWh

Skupna proizvodnja elektrarne: 25 kWh Dinamični izvozni limit Sprotna poraba objekta: 12 kWh

Oddaja v omrežje: 31 kWh

Skupna proizvodnja elektrarne: 43 kWh

Z večjo prilagodljivostjo omrežja do večjega izkoristka sončne energije

Pri obnovljivih virih energije je najpomembnejše, da ti v čim večji meri nadomestijo fosilna goriva. Omejitve pri oddajanju v omrežje ravno v času, ko je sončne energije največ, tako predstavljajo oviro lastnikom sončne elektrarne, ki le-te ne morejo izkoristiti v popolnosti, hkrati pa predstavljajo tudi oviro pri izrabi sončne energije za celotno skupnost. Zaradi omejitev se torej ne generira toliko sončne energije, kot bi se je lahko, kar pomeni, da se ta tudi ne distribuira med odjemalce, na drugi strani pa se elektrika zanje hkrati še vedno proizvaja iz fosilnih goriv.

Foto: Shutterstock

Sončne elektrarne imajo tako potencial, da zmanjšujejo odvisnost od fosilnih goriv in zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, le izkoristiti jih je treba v njihovem polnem potencialu. Delna odprava omejitev, ki jo omogoča pametna povezava SG Connect, bo tako zagotovo spodbudila večjo uporabo obnovljive energije.

Kako deluje pametna povezava SG Connect?

Pametna povezava SG Connect je napredna tehnična rešitev, ki povezuje sončno elektrarno, hranilnik električne energije, polnilnico, toplotno črpalko in preostale porabnike v eno skupno celoto. Ti so na električno omrežje povezani prek pametnega števca Smart box, ki v realnem času skrbi za stalno spremljanje razmerja v lokalnem distribucijskem omrežju in ob tem skrbi, da sta vaši poraba in proizvodnja najbolj prilagojeni na trenutno stanje v lokalnem in nacionalnem omrežju.

www.sgconnect.eu. Več o pametni povezavi SG Connect in njenem načinu delovanja si preberite na

Če še nimate sončne elektrarne, a razmišljate o tem koraku do energetske neodvisnosti, potem je SG Connect vsekakor najboljša rešitev, saj omogoča integracijo vseh sistemov brez dodatnih stroškov pri dograditvi ali prihodnjih novih funkcionalnostih.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Ta napredna rešitev pa je prav tako primerna za vse, ki že imate sončno elektrarno. Le-to lahko nagradite s pametno povezavo SG Connect in hranilnikom električne energije. Celo invertorje, kot so na primer SolarEdge, ki so v Sloveniji najbolj razširjeni in niso pripravljeni za nadgradnjo, je mogoče povezati v SG Connect. V podjetju NGEN so namreč našli posebno rešitev, ki omogoča prav to, saj je to v korak v smeri večje energetske neodvisnosti, tako lastnikov sončnih elektrarn kot tudi slovenskega električnega omrežja. Še več, je korak k brezogljični družbi in večjemu izkoristku sončne energije.

Večja samozadostnost in energetska neodvisnost Slovenije

Foto: Jan Lukanović

Dopolnitev omejitve oddaje sončne elektrarne v omrežje, ki nosi ime SG Connect, je ključni korak k bolj trajnostni prihodnosti ter samozadostnosti in energetski neodvisnosti Slovenije.

Dinamični izvozni limit omogoča, da se presežna energija učinkovito uporabi znotraj lokalnih omrežij, kar prispeva k uravnoteženi porazdelitvi energije in zmanjšanju stroškov za gospodinjstva.

