Slovenski produkt, ki rešuje zagato podražitve elektrike

Nov omrežninski akt v Sloveniji dviguje veliko prahu. Pettarifni sistem z različnimi cenami, ki se večkrat spreminjajo tako tekom dneva kot tudi glede na letni čas, zahteva popolnoma nov pristop pri porabi električne energije. A neprestano gledanje na uro ter ročno vklapljanje in izklapljanje elektronskih naprav enostavno ni mogoče. Rešitev pa prinaša pametna povezava med pametnim števcem in omrežjem prihodnosti. Preverili smo, kako deluje pametna povezava z električnim omrežjem SG Connect in zakaj omogoča nižje stroške na položnicah za elektriko.

Če vas skrbi, kako boste uspešno zmanjšali prihajajoče visoke stroške elektrike in omrežnine, ste na pravem mestu. Odgovor se namreč skriva v pametni povezavi med pametnim omrežjem in pametnim števcem, kar lahko potrdijo že mnogi zadovoljni uporabniki pametne povezave Smart Grid Connect, ki deluje skupaj s pametnim števcem Smart Box.

Takšno omrežje je sposobno avtomatsko zaznati preobremenitve omrežja, minimalizirati možnost izpadov. Z digitalno komunikacijsko tehnologijo, ki omogoča zaznavanje, odzivanje in avtomatsko ukrepanje ob vseh spremembah, ki bi lahko prinesle večje stroške za odjemalce, tem omogoča, da postanejo aktivni udeleženci.

Ne samo slovenski, tudi evropski uporabniki se odločajo za omrežje prihodnosti Smart Grid Connect s pametnim števcem Smart Box, ki z najnaprednejšo tehnologijo poskrbi za avtomatsko prilagajanje in nižanje stroškov.

Kaj je pametni števec?

Pametni števec je nepogrešljiv del pametne povezave z električnim omrežjem, ki ga lahko z drugimi besedami opišemo tudi kot zanesljivo, visoko inteligentno, učinkovito prilagodljivo in predvsem zeleno omrežje, ki učinkovito uravnava porabo električne energije in obremenitev omrežja, tudi ob prihajajočem nastopu pettarifnih blokov novega omrežninskega akta.

Pametna povezava z energetskim omrežjem s pametnim števcem tako avtomatsko pripomore k zmanjšani porabi in bolj optimalnem izkoristku omrežja ter sami zmogljivosti virov električne energije, s čimer prinaša poleg individualnih tudi družbene koristi.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Kako deluje pametni števec v praksi?

Pametni števec uporabnikom omogoča samodejno aktivno sodelovanje v procesih energetske izravnave v državi. To pomeni, da ob višku proizvodnje električne energije (na primer ob sončnem ali vetrovnem vremenu) porabijo več električne energije po znižani ceni ali celo brezplačno. S tem pa ne poskrbijo le za boljši izkoristek obnovljivih virov, pač pa tudi za večji prihranek pri stroških za električno energijo.

Foto: Ngen S pametnim števcem lahko tako uporabniki spremljajo in optimizirajo lastno porabo energije, ob tem pa tudi dostopajo do dinamičnih cen električne energije. Ne le, da lahko izkoristijo obdobja z nižjimi cenami za zmanjšanje stroškov, v primeru lastne proizvodnje lahko celo v času, ko je povpraševanje večje, prodajo električno energijo po višjih cenah.

To neposredno sodelovanje na trgu električne energije ne prinaša samo finančne koristi za posamezne uporabnike, temveč prispeva tudi k stabilnosti in učinkovitosti celotnega energetskega sistema. Z večanjem števila aktivnih udeležencev na trgu, ki odzivno upravljajo s svojo porabo in proizvodnjo, se zmanjšuje potreba po tradicionalnih, fosilnih virih energije in povečuje vloga obnovljivih virov ter tehnologij shranjevanja energije. Pametni števci tako igrajo ključno vlogo v prehodu na čistejši, bolj trajnostni in decentralizirani energetski sistem.

Spremljanje lastne porabe elektrike v živo

Slovenska inovacija, pametna povezava SG Connect omogoča povezavo pametnega števca Smart Box z mobilno aplikacijo, s katero lahko v živo spremljajo svojo porabo električne energije. Tako lahko bolje razumejo lastne potrebe po energiji ter lažje poiščejo načine za aktivno zmanjšanje porabe in posledično tudi stroškov gospodinjstva. Takšno ravnanje pa je tudi bolj trajnostno in okolju prijazno.

Zelo učinkovita rešitev, ki potrošnikom omogoča veliko večje potencialne prihranke pri oskrbi električne energije, temelji na tem, da jim omogoči izkorisek obdobja nizkih nabavnih cen električne energije in stroškov omrežnin. Sistem "Smart Grid Connect" družbe Ngen je točno to, kar ime pove: pametno povezovanje v električno omrežje. Če vas zanima Ngen STAR hibridni sistem za samooskrbo, nas kontaktirajte tukaj, več pa preberite TUKAJ. Aplikacija SG Connect je dostopna v IOS in Android verziji. Uporabniki iOS si jo naložite tukaj. Uporabniki Android sistema pa tukaj.

Trajnostne energetske skupnosti prihodnosti

Pametni števci močno presegajo zgolj individualne finančne koristi. Njihovo delovanje je namreč močno usmerjeno tudi k ustvarjanju boljše skupne prihodnosti. Uporabniki lahko z njihovo pomočjo tvorijo virtualne skupnosti, ki si med seboj delijo viške proizvedene električne energije.

Gospodinjstva ali podjetja, ki proizvajajo svojo električno energijo s pomočjo sončnih panelov ali drugih obnovljivih virov, lahko lastne viške, ki jih v določenih obdobjih ne potrebujejo, prenesejo na druga merilna mesta znotraj svoje skupine, na primer med lastnimi nepremičninami ali pa jih delijo s prijatelji, sosedi, sorodniki ali celo lokalnimi skupnostmi.

Foto: Ngen

S tem pametna povezava SG Connect močno spodbuja tudi solidarnost. Še več, takšno sodelovanje zmanjša odvisnost od centralizirane oskrbe z električno energijo, zniža stroške energije za vse člane skupnosti ter prispeva k večji energetski samozadostnosti in trajnosti. Poleg tega ta pristop spodbuja širjenje obnovljivih virov energije, saj lahko skupine lažje investirajo v skupne projekte proizvodnje energije, kot so skupni solarni parki ali vetrne turbine, vedoč, da lahko optimizirajo distribucijo in uporabo proizvedene energije med svojimi člani.

Pametna povezava s hranilnikom energije

Čeprav nakup dodatne opreme za samooskrbo, kot je hranilnik in sončna elektrarna, ni pogoj, da postanete uporabnik pametne povezave z energetskim omrežjem, kombinacija pametne povezave SG Connect in hranilnika električne energije uporabnikom nudi še dodatno izjemno priložnost za zmanjšanje stroškov, povezanih z omrežnino in priključno močjo. Kako je to mogoče? Hranilniki energije omogočajo shranjevanje presežkov energije, ki se lahko kasneje uporabijo v času večjega povpraševanja ali ko proizvodnja obnovljivih virov ni zadostna. S pametnimi števci lahko uporabniki optimizirajo uporabo svojih hranilnikov, tako da shranijo energijo, ko je poceni, in jo porabijo ali prodajo, ko so cene višje.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Poleg tega pametno upravljanje omejuje največjo porabo moči iz omrežja in jo prilagajanja trenutnim potrebam uporabnika. Ta prilagodljivost v odjemu omogoča, da se stroški za uporabo električnega omrežja – omrežnina, znatno zmanjšajo. Tako lahko uporabniki izberejo nižjo priključno moč in s tem še dodatno zmanjšajo stroške, ki so določeni na podlagi najvišje zabeležene porabe moči v določenem obračunskem obdobju. S tem, ko zmanjšajo svojo največjo porabo moči iz omrežja, ne znižujejo samo svoje stroške omrežnine, ampak prispevajo tudi k zmanjšanju obremenitve na električno omrežje.