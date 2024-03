Slovensko omrežje prihodnosti o katerem govori cela Evropa

Vstopamo v letni čas, ko se v marsikaterem gospodinjstvu, kjer za ogrevanje porabljajo električno energijo, računi za elektriko vse nižji, a naj vas to ne zavede. Čeprav bi se tega navadno večina razveselila, letos čutimo strah, ki sloni na prihajajoči spremembi obračunavanja električne energije, višjih cenah ter nenazadnje tudi novem omrežninskem aktu. Zaradi novega pettarifnega obračunavanja električne energije bo porabo zelo težko osredotočiti le na cenejše tarifne bloke. A obstaja rešitev – pametna povezava z omrežjem prihodnosti Smart Grid Connect s pametnim števcem Smart Box, ki bo z najnaprednejšo tehnologijo poskrbela za avtomatsko prilagajanje in nižanje stroškov.

Pot do nižjih stroškov elektrike predstavlja pametni števec

Foto: Ngen Prav vsi, tudi obstoječi in bodoči lastniki sončnih elektrarn se soočamo s podražitvami, na eni strani same električne energije in na drugi strani omrežnine. Temu je treba dodati še prihajajočo uvedbo pettarifnega sistema, ki uvaja cenovno zelo različne bloke, ki se bodo izmenjevali skozi leto in dan. Danes tudi samo sončna elektrarna ni več najbolj optimalna rešitev. Ta se skriva v samooskrbnem sistemu, ki omogoča pametno povezavo z električnim omrežjem. Prav zadnja namreč prinaša tako individualne kot družbene koristi in kar je najpomembnejše, znižuje stroške za gospodinjstva, podjetja in celotno družbo.

Pametno povezavo z električnim omrežjem omogoča t. i. Smart box oziroma pametni števec. Gre za vse pomembnejši del širše infrastrukture, imenovane pametno omrežje, ki omogoča bolj učinkovito, trajnostno in zanesljivo distribucijo električne energije. Preverili smo, zakaj se vse več ljudi zanima za to rešitev in kakšne prednosti prinaša.

Energetska izravnava in finančne ugodnosti pri Ngen

Energetska izravnava in finančne ugodnosti za uporabnika gresta z roko v roki. Pametni števec omogoča uporabnikom, da aktivno sodelujejo v procesih energetske izravnave v državi. Energetska izravnava namreč pomeni, da uporabniki električne energije ob viških proizvodnje (sončne in vetrne) porabijo več zelene energije po znižani ceni ali celo brezplačno. Takšna poraba elektrike namreč prispeva k boljšemu izkoristku obnovljivih virov energije, uporabnikom pa omogoča prihranke pri stroških za elektriko.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Možnost priklopa večjih porabnikov

Z možnostjo nadzora in prilagajanja porabe električne energije v realnem času pametni števci uporabnikom omogočajo, da priključijo večje porabnike, kot so toplotne črpalke ali električni grelci, ko je električna energija cenejša ali celo brezplačna. To ne le povečuje udobje doma, ampak tudi optimizira stroške in energijo.

Kombinacija omrežja SG Connect in hranilnika energije

Za priključitev na omrežje SG Conncet sončna elektrarna ni predpogoj. Mnogi namreč nimajo možnosti namestitve lastne sončne elektrarne, še vedno pa si lahko prihranke zagotovijo s kombinacijo pametnega števca, povezanega v pametno omrežje ter hranilnika električne energije.

Ta kombinacija nudi uporabnikom izjemno priložnost za zmanjšanje stroškov, povezanih z omrežnino in priključno močjo. To dosežejo z omejitvijo svoje največje porabe moči iz omrežja in njeno prilagajanje glede na trenutne potrebe. Ta prilagodljivost v odjemu omogoča, da se stroški za uporabo električnega omrežja, omrežnina, znatno zmanjšajo.

Tako prilagajanje pomeni, da lahko uporabniki izberejo nižjo priključno moč, kar zmanjšuje stroške, ki so določeni na podlagi najvišje zabeležene porabe moči v določenem obračunskem obdobju. S tem, ko zmanjšajo svojo največjo porabo moči iz omrežja, ne le znižajo svojih stroškov omrežnine, ampak tudi prispevajo k zmanjšanju obremenitve na električno omrežje.

Sledenje porabi v realnem času

Pametni števci so povezani z mobilnimi aplikacijami, ki uporabnikom omogočajo, da v živo spremljajo svojo porabo električne energije. Ta funkcija omogoča boljše razumevanje lastnih potreb po energiji, pomoč pri iskanju načinov za zmanjšanje porabe in s tem povezanih stroškov ter spodbuja odgovorno in trajnostno rabo energije.

Ustvarjanje virtualnih skupin in deljenje viškov energije

Pametni števci omogočajo uporabnikom v Sloveniji celo, da gredo korak dlje od individualne optimizacije porabe in sodelovanja v energetski izravnavi. Z njimi lahko tvorijo virtualne skupine ali energetske skupnosti, ki si med seboj delijo viške proizvedene električne energije.

To je še posebej koristno za gospodinjstva ali podjetja, ki proizvajajo svojo električno energijo s pomočjo sončnih panelov ali drugih obnovljivih virov. Viške energije, ki jih v določenih obdobjih ne potrebujejo, lahko prenesejo na druga merilna mesta znotraj svoje skupine, lahko na svoj vikend ali pa na primer prijateljem, sorodnikom, celo lokalnim skupnostim, ki so morda v večji potrebi po energiji.

Dinamične cene in neposredno sodelovanje na trgu električne energije

Pametni števec uporabnikom ne omogoča le spremljanja in optimizacije lastne porabe energije, ampak prav tako omogoča dostop do dinamičnih cen električne energije. Te se skozi dan občutno spreminjajo po posameznih urnih blokih, odvisno od ponudbe in povpraševanja na trgu. Uporabniki tako lahko izkoristijo obdobja z nižjimi cenami za zmanjšanje svojih stroškov ali pa v primeru lastne proizvodnje prodajo električno energijo po višjih cenah, ko je povpraševanje večje.

Poleg tega pametni števci uporabnikom omogočajo neposredno sodelovanje na trgu električne energije, kar vključuje tudi interakcijo s hranilniki energije. Hranilniki energije so ključni za učinkovito upravljanje obnovljivih virov energije, saj omogočajo shranjevanje presežkov energije, ki se lahko kasneje uporabijo v času večjega povpraševanja ali ko proizvodnja obnovljivih virov ni zadostna. S pametnimi števci lahko uporabniki optimizirajo uporabo svojih hranilnikov, tako da shranijo energijo, ko je poceni, in jo porabijo ali prodajo, ko so cene višje.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Za večji izkoristek obnovljivih virov energije

Neposredno udejstvovanje na trgu električne energije ima dvojno korist. Prinaša namreč finančno korist uporabniku, hkrati pa prispeva k stabilnosti in učinkovitosti celotnega energetskega sistema.

Z večanjem števila aktivnih udeležencev na trgu, ki odzivno upravljajo s svojo porabo in proizvodnjo, se zmanjšuje potreba po tradicionalnih, fosilnih virih energije in povečuje vloga obnovljivih virov ter tehnologij shranjevanja energije. Pametni števci tako igrajo ključno vlogo v prehodu na čistejši, bolj trajnostni in decentralizirani energetski sistem.

Samozadostne in solidarne skupnosti prihodnosti

Ta model ustvarjanja in porabljanja električne energije ne samo da povečuje učinkovitost uporabe lokalno proizvedene električne energije, ampak tudi spodbuja solidarnost in sodelovanje med uporabniki. Skupnosti, ki delujejo na tak način, lahko zmanjšajo svojo odvisnost od centralizirane oskrbe z električno energijo, znižajo stroške energije za vse člane skupnosti in prispevajo k večji energetski samozadostnosti in trajnosti.

Poleg tega ta pristop spodbuja širjenje obnovljivih virov energije, saj lahko skupine lažje investirajo v skupne projekte proizvodnje energije, kot so skupni solarni parki ali vetrne turbine, vedoč, da lahko optimizirajo distribucijo in uporabo proizvedene energije med svojimi člani.

Zadovoljstvo uporabnikov na prvem mestu

Dober glas seže v deveto vas, pravi star slovenski pregovor in to je še kako res. Uporabniki so nad pametno povezavo z omrežjem prihodnosti Smart Grid Connect ter pametnim števcem Smart Box naravnost navdušeni:

"Zelo sem zadovoljen, saj sem šele sedaj ugotovil, da sem res izbral najboljšo rešitev na trgu, za katero sem dobil veliko priporočil, a se vrednosti tega sistema poprej nisem popolnoma zavedal. Gre za res inovativno rešitev, ki jo do potankosti razumem šele sedaj. Tudi aplikacija je zelo enostavna za uporabo. Lovili smo se pri izvedbi, a na koncu lahko rečem, da sem res zadovoljen."

"Njih sem izbral, ker gre za na trgu najbolj dovršeno rešitev. Podjetje je stabilno, sledil sem priporočilom iz trga in sedaj mi ni žal. Sama izvedba je bila korektna, aplikacija pa je uporabniku prijazna ."