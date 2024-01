Spotkast z Romanom Bernardom: Če se bomo lahko malo prilagodili, se nam cen električne energije ne bo treba bati

"Računi za električno energijo so zelo nepregledni, čeprav se vsi distributerji in vsi, ki pošiljajo te račune, trudijo, da bi bil čim bolj transparentni," pojasnjuje Bernard, ki svari, da bomo morali bolje razumeti, kaj je uporaba električnega omrežja in kaj električna energija.

"Ko bomo bolje razumeli, kaj koliko stane, bomo tudi lažje vedeli, kje se lahko prilagajamo in kako lahko prihranimo," je izpostavil. "V Sloveniji nimamo prave slike o trgu električne energije, ker imamo regulacijo," je opozoril Bernard in predstavil povsem drugačno avstrijsko rešitev proti energetski draginji, ki je po njegovem mnenju tudi bolj družbeno odgovorna.

Največji strah je …

Bernard je na primeru pokazal, kako nestalen je trg električne energije: "V Avstriji, eni od držav, kjer delujemo in kjer nimajo reguliranih cen električne energije, lahko cene v 15 minutah zanihajo od minus do deset tisoč do plus deset tisoč, a to še ne pomeni, da vse to pade na končnega uporabnika.

Največ strahu in negotovosti zaznava v primeru, da bi energetski sistem razpadel, in zato svetuje, da bi vsakdo od nas moral premisliti, kako lahko prispeva k zanesljivejši preskrbi z električno energijo. "Vsak od nas lahko k temu prispeva in s tem nekaj dobi – prizadevamo si, da bi bili uporabniki aktivni."

Roman Bernard je v Spotkastu med drugim pojasnil še:

– Kako si zanesljivejšo in dostopnejšo oskrbo z električno energijo lahko zagotovijo tisti, ki imajo svoje domače elektrarne, in kako tisti, ki jih nimajo ali jih celo ne morejo imeti?

– Zakaj je izjemnega pomena, ob kateri uri uporabljamo električno energijo?

– Kako se v Avstriji, kjer cene električne energije niso regulirane, borijo proti energetski draginji?

– V kolikšnem času se naložba v zanesljivejšo energetsko preskrbo povrne?

– Ali meni, da je jedrska energija primerna rešitev?

– Ali je finančna motivacija zadostno gonilo za iskanje sistemske rešitve?

– Kaj se je z začetkom leta 2024 spremenilo pri obračunu električne energije in kakšne spremembe pri omrežninah prihajajo naslednje leto?

– Zakaj politične obljube o pocenitvah električne energije niso uresničljive, če želimo delujoče energetske sisteme?

Roman Bernard je ustanovitelj in direktor energetske družbe Ngen, ki si z inovativno slovensko programsko rešitvijo Energy Smart Grid Platform ESGP in lastnim pametnim omrežjem Smart Grid Connect v Sloveniji ter več drugih evropskih državah prizadeva za energetsko neodvisnost in stroškovno učinkovitost gospodinjstev s sončno elektrarno in hranilnikom pod znamko Ngen Star. Te rešitve obenem posredno krepijo stabilnost in zanesljivost državnega energetskega sistema. Poglavitne prednosti za končnega uporabnika so veliki koraki k energetski samooskrbi, zagotovljena oskrba z električno energijo tudi v primeru izpadov distribucijskega omrežja in možnost nabave manjkajoče električne energije z znatnimi popusti, tudi stoodstotnim, zahvaljujoč izkoriščanju izjemne dnevne in celo vsakourne dinamičnosti trga električne energije.

