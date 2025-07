Požar nad Žerjavom še ni povsem ugasnil

Požar, ki se je v soboto popoldne razširil na strmem in težko dostopnem območju nad Žerjavom v občini Črna na Koroškem, še ni povsem ugasnil. Na nekaterih delih se vidi še malo dima, je danes za STA povedal poveljnik PGD Črna Rok Šušel. V soboto so požar pomagala gasiti letala air tractor, morda jih bodo za pomoč prosili še danes, je dodal.

"Brez letal air tractor bi zadeva zagotovo ušla nadzoru," je poudaril poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Črna Rok Šušel.

17 preletov air tractorjev

Ob tem se je zahvalil Upravi RS za zaščito in reševanje za hiter odziv in aktivacijo letal. Trije air tractorji so v soboto na območje nad Žerjavom odvrgli okoli 50.000 litrov vode v skupno 17 preletih. Dve letali sta vodo zajemali iz Drave pri Gortini, eno pa je rezervoar polnilo na Brniku.

Črnjanski gasilci so ponoči opazovali teren, davi pa ga pregledali z dronom s termovizijsko kamero. "So še določena žarišča, zemlja je na določenih točkah še pregreta, bi rekel, da požar še ni popolnoma ugasnil, vidi se tudi malenkost dima. Za naprej planiramo, da bo ponovno aktivacija air tractorjev, da bomo skušali žarišče še dobro zaliti," je današnje dogajanje opisal Šušel.

Hiše niso ogrožene

Požar se je pojavil na nedostopnem območju, velikem dober hektar, in se ne širi, prav tako niso ogrožene hiše ali industrija, je poudaril.

Gasilci ocenjujejo, da je ogenj zanetila strela, ki je verjetno pred dnevi udarila v drevo. Na terenu so namreč opazili od strele poškodovano drevo. Kot je povedal Šušel, so se podobni primeri že pojavili, včasih pa lahko traja tudi teden dni, da pride požar izpod močne podrasti na površje.