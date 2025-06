Na voljo shema letnih meritev za sončne elektrarne

Izjemna rast sončnih elektrarn na hišah slovenskih domov, ki smo ji bili priča še v letu 2024, je po ukinitvi letnega netmeteringa, ki ga je zagotavljala država, upadla. Jasno je, da je bila letna neto meritev izjemna prednost za lastnike sončnih elektrarn, saj jim je prinašala največje prihranke in s tem najhitrejšo povračilno dobo začetne investicije. Na to težnjo odjemalcev se je zdaj odzvalo podjetje Energija plus, ki s svojo rešitvijo NET-MET ponuja prav tisto, kar je bilo ukinjeno: letno neto meritev oddane in prejete energije iz omrežja. Preverili smo, zakaj je NET-MET točno to, po čemer je hrepenel trg slovenske trajnostne energetike.

Čeprav gre za trajnostni način življenje, pa je izkoriščanje sončne energije za odjemalce elektrike predvsem investicija, ki prinaša prihranke. Zato ni vseeno, kakšni točno ti so. Stari način letnih neto meritev je odjemalcem omogočal izjemno visoke prihranke, a zaradi preobremenjenosti omrežja je bil takšen sistem ukinjen.

Med potencialnimi investitorji je to dvignilo veliko prahu, saj so za svoje nove sončne elektrarne želeli enake ugodnosti kot vsi tisti, ki jim je uspelo ujeti tako imenovani stari sistem. A nova rešitev, ki jo ponuja podjetje Energija plus, tudi novim odjemalcem s sončno elektrarno in hranilnikom omogoča letno neto meritev oddane in prejete energije ter s tem kar največje mogoče prihranke, tudi do 70 odstotkov.

Foto: Shutterstock

Razlika med mesečnim in letnim obračunom

Pri sončnih elektrarnah je vedno težnja po letnem obračunavanju električne energije. Poglejmo, zakaj je tako. Izkoristek sončne energije je seveda največji v sončnih poletnih dneh, saj je takrat dan najdaljši. Čeprav danes kakovostne sončne elektrarne elektriko ustvarjajo tudi ob oblačnem, celo deževnem vremenu, je takrat ustvarijo manj, če temu dodamo še krajše zimske dneve, pa je takoj jasno, da proizvodnja sončne elektrarne med letom zelo niha.

Če imamo torej na voljo možnost oddaje viškov proizvedene elektrike v omrežje in kasnejše črpanje elektrike iz omrežja v času, ko sončna elektrarna proizvede manj elektrike, kot je v nekem trenutku potrebujemo, ni vseeno, ali nam naš dobavitelj oddane viške in prejeto elektriko iz omrežja obračunava na mesečni ali letni ravni. Na mesečni ravni bo sicer v toplejšem delu leta naš račun za elektriko res lahko znašal nič evrov, a če se viški ne bodo prenesli tudi v zimske mesece, bomo takrat morali za elektriko doplačevati.

Z NET-MET bo oddana in prejeta elektrika iz omrežja obračunana letno

NET-MET je sodobna rešitev za energetsko samooskrbo, ki vam omogoča, da si z lastno sončno elektrarno in baterijskim hranilnikom zagotovite zanesljivo in cenovno ugodno električno energijo – 365 dni v letu.

Foto: Shutterstock

Z letnim obračunavanjem vam v podjetju Energija plus omogočijo ugoden letni obračun porabljene in proizvedene energije, kar pomeni, da boste lahko tako imenovane poletne viške oddane elektrike v omrežje uporabljali tudi v zimski sezoni. S tem naprednim energetskim sistemom, ki združuje sončno elektrarno, baterijski hranilnik in pametni nadzorni modul, si boste zagotovili dolgoročne prihranke in večjo neodvisnost od gibanja cen na trgu.

Ugodnosti, ki jih lastnikom sončnih elektrarn prinaša NET-MET: letni obračun proizvedene in porabljene elektrike ("netiranje"),

proizvedene in porabljene elektrike ("netiranje"), povračilo investicije v obdobju trajanja letnega obračuna (predvideno za sedem let),

(predvideno za sedem let), do 70 odstotkov prihranka pri elektriki v življenjski dobi elektrarne,

pri elektriki v življenjski dobi elektrarne, storitev na ključ.

Foto: Energija plus

Izraba sončne energije se danes izplača bolj kot kadarkoli prej

Ne le ugodno letno obračunavanje, ki ga z rešitvijo NET-MET ponuja podjetje Energija plus, tudi možnost pridobitve nepovratnih sredstev je še en dejavnik, zaradi katerega je ta trenutek investicija v sončno energijo najpametnejši korak za vse, ki si želite dolgoročno znižati stroške za električno energijo.

Stroške začetne investicije v sončno elektrarno s hranilnikom vam bo danes močno znižal Borzen, ki v okviru podporne sheme omogoča subvencijo v višini do 40 odstotkov upravičenih stroškov postavitve sončne elektrarne oziroma kar 675 evrov za en kilovat inštalirane priključne moči sončne elektrarne. To pomeni, da boste z investicijo, za katero se boste odločili danes, bistveno hitreje dosegli donosnost svoje naložbe ter začeli proizvajati lastno, brezplačno in do okolja prijazno elektriko.

Poleg tega je trenutno na voljo ugodno financiranje prek Eko sklada, pri katerem lahko investitorji pridobite posojilo z izjemno nizko, fiksno obrestno mero v višini 1,8 odstotka. Investicija se vam bo tako hitreje povrnila, zaradi kombinacije subvencij in ugodnega posojila pa je danes ta korak dostopnejši širšemu krogu odjemalcev električne energije.

Foto: Energija plus

Zdaj je pravi trenutek za prehod na trajnostni vir energije in zmanjšanje stroškov elektrike za prihodnja desetletja. Pošljite neobvezujoče povpraševanje na podjetje Energija plus ter si zagotovite stabilno prihodnost in nižje stroške življenja.

Vse na ključ – od dokumentacije do montaže

Energija plus je del skupine HSE – največjega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Kot dobavitelj električne energije in drugih energentov na slovenskem trgu se osredotoča na trajnostne energetske rešitve, učinkovito rabo energije in prehod v nizkoogljično družbo.

Tako ponuja celovito rešitev za postavitev sončne elektrarne s hranilnikom. Poleg tehnične podpore vam ponujajo pomoč pri pripravi vloge za soglasje za postavitev sončne elektrarne, montaži in vzdrževanju sistema. S tem zagotavljajo brezskrbno izkušnjo od začetka do konca projekta.

Foto: Shutterstock