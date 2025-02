Dobavitelj elektrike Gen-I ob upoštevanju znižanja cen na nabavnih trgih po obdobju oblikovanja obstoječih rednih cenikov predvideva, da bodo dobavitelji za obdobje po izteku regulacije - ta velja do konca februarja - lahko cenike znižali. Cene po objavljenih cenikih so sicer okoli dvakrat višje kot regulirane cene.

Cene bodo po 1. marcu ostale enake ali pa se bodo znižale

Gen-I je v današnjem odzivu na objave v nekaterih medijih spomnil, da zakon o oskrbi z električno energijo določa, da morajo dobavitelji gospodinjske odjemalce o spremembi splošnih pogojev obvestiti vsaj mesec dni vnaprej, če lahko sprememba pomeni povišanje plačila za električno energijo.

To, da dobavitelji strank pred začetkom februarja o spremembi rednih cenikov niso obveščali, pomeni, da bodo cene po 1. marcu - potem ko se konec februarja izteče državna regulacija cen - ostale enake ali se bodo znižale.

"Ob upoštevanju znižanja tržnih cen na nabavnih trgih električne energije po obdobju oblikovanja obstoječih rednih cenikov predvidevamo, da bodo dobavitelji za prihodnje obdobje po ukinitvi regulacije lahko svoje redne cenike celo ustrezno znižali ter da ti ne bodo ostali na ravni trenutno objavljenih rednih cenikov iz obdobja pred regulacijo cen," so v Gen-I zapisali sporočilu.

Ali bo pri njih prišlo do sprememb, niso razkrili.

Redni ceniki: Cene približno dvakrat tolikšne kot po vladni regulaciji

Po objavljenih rednih cenikih so cene približno dvakrat tolikšne kot po vladni regulaciji, po kateri je za enotno tarifo (ET) regulirana cena 77 evrov na megavatno uro (MWh) brez DDV.

Pri Gen-I in Elektro energiji (ki je v lasti Gen-I) je cena za ET 153,90 evra, pri ECE in Energiji Plus (obe v skupini HSE) 164,49 evra, pri Petrolu 155,95 evra, pri E3 (v lasti Petrola) po najcenejšem paketu 157,95 evra, pri Energetiki Ljubljana 155,89 evra in pri Bisolu v paketu z vezavo 130,33 evra na MWh brez DDV.

Cenik za obdobje po 1. marcu je objavil Suncontract, pri katerem bo cena za ET 144,90 evra na MWH brez DDV.

S 1. marcem bo predvidoma znova uveden tudi prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije.