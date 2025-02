Estonija, Latvija in Litva so se uspešno priključile na evropsko električno omrežje, potem ko so v soboto prekinile vezi z ruskim omrežjem, je danes v Vilniusu sporočil litovski predsednik Gitanas Nauseda. "To je zgodovinski dan," pa je v litovski prestolnici ob priključitvi poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

"Pred nekaj trenutki sem prejel odlično novico. Sinhronizacija elektroenergetskega sistema baltskih držav s sistemom celinske Evrope je uspešno zaključena," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Nauseda na skupni novinarski konferenci s kolegoma iz Latvije in Estonije ter predsednico Evropske komisije.

Nauseda je pozval k "znatnim ukrepom na ravni Evropske unije" za izboljšanje odpornosti kritične infrastrukture baltskih držav. "Zdaj je čas, da zavarujemo naše dosežke. Ruska vojna proti Ukrajini je radikalno spremenila dojemanje groženj kritični infrastrukturi v Evropi," je opozoril.

"Nedavni incidenti, ki vključujejo podmorsko infrastrukturo v Baltskem morju, povzročajo veliko zaskrbljenost. In tudi poziv k odločnemu ukrepanju," je dodal.

Tri baltske države so se na evropsko električno omrežje priključile prek Poljske. V prekinitev vezi z ruskim in beloruskim omrežjem je bilo skupaj vloženih 1,6 milijarde evrov večinoma evropskih sredstev.

Tri nekdanje sovjetske republike so se na priključitev na evropsko električno omrežje pripravljale več let, a so postopek po poročanju AFP upočasnile finančne in tehnične težave.

Po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022 so se pozivi k opustitvi električnega omrežja z Rusijo in Belorusijo okrepili. Države so takrat sicer prenehale kupovati rusko elektriko in plin, a so ostale povezane na omrežje, ki ga upravlja Moskva. Stabilnost oskrbe z elektriko je bila tako še vedno odvisna od Rusije. Od danes svojo oskrbo upravljajo same.

Baltske države so rusko električno omrežje uradno zapustile v soboto ob 8. uri zjutraj po srednjeevropskem času. Prvih 24 ur so električna omrežja v omenjenih treh državah zaradi preizkusa zmogljivosti delovala v t. i. izoliranem načinu, kar pomeni, da je bil prenos elektrike iz tujine povsem onemogočen. Nato so se prek Poljske povezale na evropsko omrežje.