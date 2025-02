Estonija, Latvija in Litva bodo danes dokončno zapustile električno omrežje z Rusijo in Belorusijo ter se pridružile evropskemu. Ob tem bo v teh baltskih državah potekalo več slovesnosti, nedeljske v Vilni se bo po napovedih udeležila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Tri nekdanje sovjetske republike se na priključitev na evropsko električno omrežje pripravljajo že leta, a so postopek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP upočasnile finančne in tehnične težave.

Po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022 so se pozivi k opustitvi električnega omrežja z Rusijo in Belorusijo okrepili. Države so takrat sicer prenehale kupovati rusko elektriko in plin, a so ostale povezane na omrežje, ki ga upravlja Moskva. Stabilnost oskrbe z elektriko je bila tako še vedno odvisna od Rusije. Od danes bodo svojo oskrbo upravljale same.

"S tem odpravljamo možnost, da Rusija sistem oskrbe z elektriko uporablja kot orodje za geopolitično izsiljevanje," je za AFP dejal litovski minister za energetiko Žigimantas Vaičiunas. "To je še zadnji korak v našem boju za energetsko neodvisnost. Zadevo lahko zdaj končno vzamemo v svoje roke," je dodal.

Kabel bodo prerezali

Baltske države bodo rusko električno omrežje uradno zapustile ob 8. uri zjutraj po srednjeevropskem času. V Latviji bodo ob tem danes prerezali električni kabel, ki državo povezuje z Rusijo, v litovski prestolnici Vilni pa bo v nedeljo slovesnost, na kateri se bodo zbrali voditelji baltskih držav. Pričakujejo tudi predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Napoved prekinitve vezi z ruskim električnim omrežjem je sicer povzročila tudi strahove, da bi lahko zaradi tega prišlo do začasnih motenj v oskrbi z elektriko. Prvih 24 ur bodo električna omrežja v omenjenih treh državah zaradi preizkusa zmogljivosti namreč delovala v tako imenovanem izoliranem načinu, kar pomeni, da bo prenos elektrike iz tujine povsem onemogočen. Nato se bodo prek Poljske povezala na evropsko omrežje. V Estoniji je po navedbah AFP zaradi strahu pred izpadi elektrike v zadnjem času močno naraslo povpraševanje gospodinjstev po agregatih za proizvodnjo elektrike s pomočjo goriva.

Litovske oblasti so opozorile predvsem na nevarnost kibernetskih napadov na energetsko infrastrukturo, izključile niso niti možnosti fizičnih sabotaž. Pri poljskem operaterju električnega omrežja PSE so napovedali, da bodo del omrežja za povezavo z Litvo nadzirali s helikopterji in brezpilotnimi letalniki.

Lastna proizvodnja elektrike

Skupna vrednost sinhronizacije omrežij baltskih držav in Poljske je dosegla 1,6 milijarde evrov. Baltske države obenem povečujejo proizvodne zmogljivosti, med drugim s postavljanjem vetrnih elektrarn v Baltskem morju.

Odločitev za prekinitev vezi z ruskim električnim omrežjem bo vplivala tudi na rusko eksklavo Kaliningrad, ki leži med Poljsko in Litvo ob Baltskem morju. Motenj v njeni oskrbi z elektriko sicer po zagotovilih ruskih oblasti ni pričakovati, saj eksklava že nekaj časa intenzivno krepi lastne proizvodne zmogljivosti.