Zadeto skladišče nafte v Rusiji #vŽivo

9.20 V Rusiji zagorelo skladišče nafte

Po besedah Bogomaza žrtev ni bilo, je pa v skladišču izbruhnil požar, zaradi česar so tja poslali 13 gasilskih vozil. Kot je dejal, naj bi Ukrajina regijo kasneje napadla s še dvema dronoma, ki pa ju je zračna obramba prav tako uničila, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

"Poskus kijevskega režima, da bi izvedel teroristični napad z brezpilotnimi letalniki, je bil preprečen," je še sporočil guverner.

Po navedbah lokalnega železniškega operaterja je v Klince, ki ležijo približno 70 kilometrov od ukrajinske meje, prispel tudi gasilski vlak, opremljen za gašenje večjih požarov. "Požar ne bo vplival na železniški promet v Klincih," so zagotovili na omrežju Telegram.

V Kijevu se na navedbe ruskih oblasti še niso odzvali. Iz regij Brjansk, Kursk in Belgorod, ki mejijo na Ukrajino, sicer pogosto poročajo o ukrajinskih napadih z droni.

