Estonija, Latvija in Litva so danes dokončno zapustile električno omrežje z Rusijo in Belorusijo, v nedeljo se bodo priključile na evropsko. Odklop je po navedbah pristojnih potekal brez težav, poročajo tuje tiskovne agencije. "To je zgodovinski dan," je dejal evropski komisar za energetiko Dan Jorgensen.

Po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022 so se pozivi k opustitvi električnega omrežja z Rusijo in Belorusijo okrepili. Države so takrat sicer prenehale kupovati rusko elektriko in plin, a so ostale povezane na omrežje, ki ga upravlja Moskva. Stabilnost oskrbe z elektriko je bila tako še vedno odvisna od Rusije. Od danes svojo oskrbo upravljajo same.

Baltske države so rusko električno omrežje uradno zapustile ob 8. uri zjutraj po srednjeevropskem času. Prvih 24 ur električna omrežja v omenjenih treh državah zaradi preizkusa zmogljivosti delujejo v tako imenovanem izoliranem načinu, kar pomeni, da je prenos elektrike iz tujine povsem onemogočen. Nato se bodo v nedeljo prek Poljske povezala na evropsko omrežje.