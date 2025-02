Med dobavitelji električne energije se je vnel boj za odjemalce

Po odločitvi vlade, da s 1. marcem ne bo več regulirala cen električne energije za gospodinjstva, se je vnel boj med dobavitelji električne energije. Čeprav je do marca le še teden dni časa, so le štirje dobavitelji od devetih razkrili nove cenike. Med prvimi je nove cene objavil Gen-I, ki so med doslej objavljenimi tudi najnižje. V primerjavi z najdražjim dobaviteljem so okoli 30 odstotkov nižje.

Država je zaradi energetske krize in posledično visoke rasti cen električne energije na mednarodnih trgih od jeseni 2022 regulirala cene elektrike za gospodinjske odjemalce. S 1. marcem bo več kot dveletnega obdobja konec, dobavitelji elektrike pa bodo cene lahko znova oblikovali tržno.

Vlada jih je sicer pozvala, naj obstoječe tržne cene znižajo toliko, da bodo položnice ostale na enakih nivojih kot doslej. Te bi kljub višjim cenam električne energije teoretično res lahko ostale na enakih nivojih, saj je vlada gospodinjskim odjemalcem podaljšala oprostitev plačevanja prispevkov za obnovljive vire energije (OVE + SPTE), s 1. marcem pa se bodo zaradi prehoda iz visoke v nizko sezono obračuna omrežnin te znižale. A vse bo odvisno od znižanja obstoječih tržnih cen elektrike posameznih dobaviteljev.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer pričakuje, da bodo ti v boju za stranke znižali cene in tako ublažili prehod iz reguliranega sistema na tržno določanje cen. Spremembe v cenah bodo prvič vidne na položnicah za mesec marec, izdanih v mesecu aprilu.

Taktiziranje dobaviteljev, kakšne cene bo ponudila konkurenca?

Čeprav je do marca le še teden dni časa, so le štirje dobavitelji od devetih razkrili nove cenike. Preostalih pet ima še vedno objavljene redne oziroma stare cene, ki so približno dvakrat višje od reguliranih.

Če je regulirana cena megavatne ure (MWh) električne energije v višji tarifi doslej znašala 84 evrov, tržne cene dobaviteljev presegajo 160 evrov. Z DDV se gibljejo okoli 200 evrov. Ker se poraba gospodinjskih odjemalcev meri v kilovatnih urah (kWh), se tako zgoraj navedene regulirane cene pretvorijo v 0,084 evra za kWh, tržne cene pa v 0,1600 evra za kWh. Z DDV se gibljejo okoli 0,200 evra.

Po regulaciji, ki velja še do konca februarja, je najvišja dovoljena cena električne energije za večjo tarifo (VT) 84 evrov, za manjšo tarifo (MT) 70 evrov in za enotno tarifo (ET) 77 evrov na megavatno uro (MWh) brez DDV. Na objavljenih rednih cenikih dobaviteljev, ki novih cen še niso razkrili, so cene približno dvakrat višje.



V letih 2023 in 2024 je država dobaviteljem električne energije izplačala za okoli 260 milijonov evrov nadomestil (zaradi razlik med reguliranimi in tržnimi cenami). Stroške tega ukrepa so pretežno pokrili proizvajalci elektrike, predvsem Gen energija in HSE.

Gen-I redne cene znižal za tretjino

Izjeme, ki so do 21. februarja že objavile nove cenike, so podjetja Gen-I, Elektro Energija, SunContract in Bisol Energija.

Najcenejšo elektriko za gospodinjske odjemalce brez vezave je doslej ponudil Gen-I, ki ima z dobro petino odjemalcev največji tržni delež na maloprodajnem trgu električne energije. Te so v povprečju vseh treh tarif nižje za skoraj 30 odstotkov v primerjavi z rednim cenikom, kot je veljal za njihove odjemalce v obdobju regulacije cen. Cena megavatne ure v višji tarifi znaša 120 evrov oziroma 146 evrov z DDV. Glede na regulirane cene so njihove cene elektrike sicer v povprečju vseh tarif višje za okoli 40 odstotkov.

Najbolj se jim je s cenami približalo podjetje Bisol Energija, a ne z redno ponudbo, temveč z vezavo do konca leta. V paketu Fiksni z vezavo so cene elektrike praktično izenačene s cenikom Gen-I in so zagotovljene do konca leta 2025. Cene v njihovi redni ponudbi so sicer v povprečju za okoli 80 odstotkov višje od reguliranih.

Podjetje Elektro Energija je nove cene glede na regulirane dvignilo za skoraj 50 odstotkov, SunContract pa za skoraj 90 odstotkov. Kot omenjeno, preostali dobavitelji, ECE, Energija plus, E3, Petrol in Energetika Ljubljana, novih cenikov še niso razkrili.

Razlika med najcenejšim in najdražjim ponudnikom znaša 33 odstotkov

Izračuni za povprečnega gospodinjskega odjemalca s 4.035 kWh letne porabe električne energije in enako višino mesečne porabe (336 kWh) skozi celotno leto kažejo, da je gola cena električne energije po enotni tarifi (ET) v obdobju regulacije znašala 31,5 evra z DDV mesečno. Marca se bo glede na nove cenike zvišala na 44,6 evra (Gen-I) oziroma na 59,4 evra (SunContract). Razlika med najcenejšim in najdražjim dobaviteljem tako znaša 33 odstotkov.

Poudarimo, da navedene cene veljajo samo za dobavo električne energije in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Te so glede na dogovorjeno moč in karakteristike odjemalcev enake pri vseh dobaviteljih, zato enako vplivajo na končni znesek celotnega računa za električno energijo. Bodo pa položnice zaradi marčevskega prehoda na nižjo sezono omrežnin in oprostitve plačevanja prispevkov za obnovljive vire energije po ocenah ministra Kumra podobne tistim iz lanskega septembra ali marca – okoli 65 evrov za povprečno gospodinjstvo.

Cene tarif na podlagi Uredbe o določitvi cene električne energije, ki je veljavna do 28. februarja 2025: VT: 0,08400 z DDV 0,10248 (EUR/kWh)

MT: 0,0700 z DDV 0,08540 (EUR/kWh)

ET: 0,7700 z DDV 0,09394 (EUR/kWh)

Nove tržne cene dobaviteljev električne energije za gospodinjstva:

Gen-I (veljavno od 1. marca 2025 dalje) + mesečno nadomestilo 1,99 z DDV 2,43 EUR

VT: 0,11990 z DDV 0,14628 (EUR/kWh)

MT: 0,09790 z DDV 0,11944 (EUR/kWh)

ET: 0,10890 z DDV 0,13286 (EUR/kWh)

Elektro energija (veljavno od 1. marca 2025 dalje) + mesečno nadomestilo 1,99 z DDV 2,43 EUR

VT: 0,12490 z DDV 0,15238 (EUR/kWh)

MT: 0,10290 z DDV 0,12554 (EUR/kWh)

ET: 0,11390 z DDV 0,13896 (EUR/kWh)

SunContract (veljavno od 1. marca 2025 dalje) + mesečno nadomestilo 1,99 z DDV 2,43 EUR

VT: 0,15807 z DDV 0,1928454 (EUR/kWh)

MT: 0,13173 z DDV 0,1607106 (EUR/kWh)

ET: 0,14490 z DDV 0,176778 (EUR/kWh)

Bisol Energija (veljavno od 1. marca 2025 dalje) + mesečno nadomestilo 1,63 z DDV 1,99 EUR

VT: 0,14672 z DDV 0,17900 (EUR/kWh)

MT: 0,13032 z DDV 0,15900 (EUR/kWh)

ET: 0,13852 z DDV 0,16900 (EUR/kWh)