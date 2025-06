Za nekatere bodo položnice za elektriko nižje

Ni skrivnost, da so cene elektrike pereča tema, še posebej zato, ker smo zaradi hitrega razvoja tehnologije vse bolj obdani z napravami, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo. Elektriko želimo takrat, ko jo potrebujemo, in toliko, kolikor je potrebujemo. Tak pristop močno obremenjuje električno omrežje, zaradi česar je v zadnjem obdobju v slovenskem energetskem prostoru v veljavo stopilo več sprememb, ki pa so podražile končne cene dobave električne energije. Kljub temu sončne elektrarne s hranilniki danes omogočajo bistveno nižje račune za električno energijo, tudi do 80 odstotkov. S finančno shemo, kot jo ponujajo pri GEN-I Sonce, pa so tudi cenovno dostopne vsakomur, ki že danes plačuje račune za elektriko. Preverili smo, kako je to mogoče.

Največji ponudnik sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji GEN-I Sonce je v sodelovanju s podjetjem GEN-I razvil paket Pametna samooskrba, ki združuje vrhunsko tehnologijo in inovativne rešitve za največje prihranke pri oskrbi z električno energijo, saj vam zagotavlja za kar od 60 do 80 odstotkov nižje stroške električne energije.

Paket vključuje visokokakovostno sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom, ki s pametnim upravljanjem odjemalcem električne energije prinaša celostno rešitev. Ta zajema napredno upravljanje baterijskega hranilnika, stalen mesečni popust na računu za elektriko in neodvisnost od gibanja cen na energetskih trgih. Ko energijo potrebujete iz omrežja, vam jo GEN-I zagotovi po fiksni in konkurenčni ceni, poleg tega vam omogoča samodejen odkup presežno proizvedene elektrike, kar dodatno zmanjša mesečne stroške.

S paketom Pametna samooskrba prihranke prinašajo trije viri

Inovativne rešitve, ki so del paketa Pametna samooskrba, skupaj s sončno elektrarno in hranilnikom odjemalcem omogočajo prihranke pri električni energiji na tri različne načine, s čimer se lahko strošek elektrike zniža tudi do 80 odstotkov.

Prihranek št. 1: Sončna elektrarna proizvaja elektriko za vaše gospodinjstvo, kar zmanjša vašo odvisnost od nakupov elektrike iz omrežja. Kadar pa jo potrebujete, vam jo paket zagotavlja po ugodni in fiksni ceni.

Prihranek št. 2: Vaš hranilnik shranjuje presežke energije, ki jih ne porabite takoj. Napredno upravljanje tega sistema omogoča, da se izkoristi celoten potencial baterije, kar vam prinaša fiksni mesečni popust na računu za elektriko. Na ta način so vaši stroški nižji skozi celo leto, ne glede na letni čas oziroma vreme.

Prihranek št. 3: Vsak presežek proizvedene energije, ki ga ne morete porabiti ali shraniti, GEN-I odkupi v obliki dobropisa. Vsak mesec se vam tako strošek za porabljeno energijo iz omrežja zniža za odkupljeno energijo. To pomeni, da bo vaš strošek za elektriko poleti 0 evrov. Preostala vrednost oddane energije v omrežje pa se vam bo vedno prenesla v naslednje mesece, kar pomeni, da boste tako lahko znižali tudi položnice zimskih mesecev.

Izračunajte svoj prihranek Kakšen prihranek si lahko s paketom Pametna samooskrba obetate v svojem domu, lahko izračunate s pomočjo spletnega kalkulatorja, ki je na voljo na spletni strani GEN-I Sonce. Kliknite za izračun.

Financiranje, s katerim si lahko sončno elektrarni privošči vsakdo

Če danes plačujete račune za električno energijo, potem za vas ni finančne ovire, da ne bi mogli iti v investicijo za sončno elektrarno. Brezobrestno mesečno odplačevanje, ki ga ponujajo v podjetju GEN-I Sonce, namreč sloni na modelu, s katerim si boste z mesečnimi prihranki, ki jih zagotavlja paket, sproti poplačevali višino obroka za brezobrestno odplačevanje investicije.

Vaš celotni mesečni strošek oskrbe z elektriko, vključno z brezobrestnim odplačevanjem investicije, bo tako ostal zelo podoben tistemu, ki ga trenutno plačujete. Tako si z mesečnimi prihranki, ki jih omogoča paket, poplačate višino obroka za brezobrestno odplačevanje investicije.

Po odplačilu pa seveda sledi neprekinjeno obdobje z od 60 do 80 odstotkov nižjimi stroški elektrike, seveda pod pogojem, da ostanete na paketu Pametna samooskrba tudi po odplačilu investicije in tako koristite vse njegove ugodnosti.

Na voljo so tri sheme odplačevanja:

petletno odplačevanje z lastno udeležbo in dodatnimi ugodnostmi, kot so brezplačno zavarovanje in vzdrževanje,

in dodatnimi ugodnostmi, kot so brezplačno zavarovanje in vzdrževanje, sedemletno odplačevanje z lastno udeležbo ter

desetletno odplačevanje brez lastne udeležbe, kar pomeni, da nimate nobenih začetnih stroškov.

Visoke subvencije še nižajo strošek začetne investicije

Finančne spodbude za postavitev sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom po novi zakonodajni shemi, ki jih omogoča družba Borzen, za sončno elektrarno s hranilnikom znašajo kar 675 evra na 1 kW inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom. Pri tem je kapica postavljena na 40 odstotkih upravičenih stroškov naložbe. Pod črto, gre za izjemno visoko subvencijo, zaradi katere je povračilna doba za investitorje občutno nižja kot poprej.

V okviru storitve na ključ GEN-I Sonce vsem strankam uredi dokumentacijo in prijavo za pridobitev ustrezne subvencije, kar vam še dodatno olajša dostop do investicije. Število subvencij je omejeno, zato ne odlašajte.

GEN-I zagotavlja dodatne prihranke še pred priklopom

Da bi bilo čakanje na priklop sončne elektrarne lažje, so se pri GEN-I odločili, da vsem, ki se boste do konca leta odločili za paket Pametna samooskrba, ponudijo poseben akcijski cenik elektrike, zaradi česar bo odločitev za investicijo še lažja in manj finančno obremenjujoča.

Akcijski cenik elektrike namreč zagotavlja kar 99,99 odstotka nižje stroške elektrike v času, ko čakate na priklop sončne elektrarne oziroma največ do 28. 2. 2026, kar pomeni, da boste prihranili že pred začetkom delovanja vašega novega sončnega sistema.

Paket Pametna samooskrba je odlična priložnost za vse, ki si želite večjo energetsko neodvisnost, finančne prihranke in stabilnost. Z naprednim upravljanjem hranilnika energije, brezobrestnim financiranjem in dodatnimi ugodnostmi je ta paket prava odločitev za vašo energetsko prihodnost.

Celovita energetska rešitev na ključ

Paket Pametna samooskrba zagotavlja celovito rešitev "na ključ". To pomeni, da za vse poskrbi GEN-I Sonce – od začetnega svetovanja, priprave dokumentacije, pridobivanja soglasij in subvencij do strokovne izvedbe in priklopa sončne elektrarne s hranilnikom energije. Po postavitvi pa se sodelovanje še ne konča, saj vam GEN-I Sonce ponuja dolgoročno poprodajno podporo skozi celotno življenjsko dobo naprav.

Njihove storitve so skladne z mednarodnimi standardi kakovosti ISO 9001 in ISO 14001, kar pomeni, da vaša elektrarna deluje varno, učinkovito in okolju prijazno, z vso potrebno zaščito pred tveganji, kot je na primer požarna varnost.

Tri družine, tri različne zgodbe, en pameten prihranek

Pred kratkim smo predstavili zgodbe treh slovenskih družin, ki so se odločile za sončno elektrarno na ključ podjetja GEN-I Sonce. Izbrali smo tri gospodinjstva, katerih letna poraba električne energije se močno razlikuje, ter na njihovih primerih predstavili tako primer sončne elektrarne, za katero so se odločili, kot tudi prihranke, ki jim jih je prinesel paket Pametne samooskrbe.

Prihranki so se razlikovali glede na porabo elektrike posamezne družine in velikosti posameznega samooskrbnega sistema, a letni stroški za elektriko so se vsem trem zmanjšali za od 60 do 80 odstotkov.

Preverite, kakšno letno porabo električne energije imate v svojem gospodinjstvu, nato pa izberite družino s podobno porabo in preverite prihranke, ki bi jih s paketom Pametna samooskrba lahko imeli tudi vi.

Primer prihrankov pri nizkoenergijski hiši, ki na leto porabi šest tisoč kilovatnih ur elektrike, si lahko preberete tukaj:

Primer prihrankov pri družini, ki ima na domači kmetiji tudi dopolnilno dejavnost, zaradi česar je njihova letna poraba elektrike večja in znaša 20 tisoč kilovatnih ur, si lahko preberete tukaj:

Primer prihrankov pri družini, ki svoj dom ogreva na toplotno črpalko in letno porabi okoli 11 tisoč kilovatnih ur električne energije, si lahko preberete tukaj:

Ne najdete porabe, ki bi ustrezala vaši? Nič hudega. V podjetju GEN-I Sonce so pripravili poseben spletni kalkulator, s pomočjo katerega lahko sami preverite, kolikšen bo vaš prihranek s paketom Pametna samooskrba.