Družina letno pri elektriki prihrani 2.481 evrov. Tukaj je izračun.

Med slovenskimi odjemalci električne energije od zadnjih sprememb na našem energetskem trgu vlada previdnost. Čeprav poznavalci mirijo, da so bile spremembe potrebne in pričakovane, pa se potrošniki upravičeno sprašujejo, koliko lahko po novih pravilih igre še vedno prihranijo s pomočjo sončne elektrarne in hranilnika. Gre za investicijo, ki se ob nižjih začetnih cenah in visoki subvenciji še vedno izplača. Še več, pametni sistemi upravljanja, kot je na primer paket Pametne samooskrbe podjetja GEN-I, zagotavljajo kar od 60 do 80 odstotkov nižje letne stroške električne energije. Družina Novak je za Siol.net razkrila, da na leto prihrani kar 2.481 evrov.

Tri družine, tri različne zgodbe, en pameten prihranek Nadaljujemo z drugim člankom v seriji, v kateri bomo na konkretnih primerih predstavili rešitve sončnih elektrarn na ključ, ki tudi danes omogočajo prihranke. Paket Pametna oskrba podjetij GEN-I Sonce in GEN-I lahko gospodinjstvom zmanjša stroške od 60 do 80 odstotkov letnega stroška za elektriko in s tem bistveno zmanjša račun za električno energijo. Seveda je natančen izračun odvisen od točne porabe in velikosti posameznega samooskrbnega sistema. Natančni prihranki so odvisni od številnih dejavnikov. Za primer smo tako vzeli nizkoenergijsko hišo, gospodinjstvo z dopolnilno dejavnostjo ali povprečno družinsko hišo. Primer prihrankov pri nizkoenergijski hiši, ki na leto porabi šest tisoč kilovatnih ur elektrike, si lahko preberete tukaj: Novice Ta račun za elektriko vas bo presenetil V članku pred vami smo za izračun uporabili primer družine Novak, ki ima na domači kmetiji tudi dopolnilno dejavnost, zaradi česar je njihova letna poraba elektrike večja in znaša 20 tisoč kilovatnih ur. Pred odločitvijo za paket Pametna samooskrba so za elektriko plačevali 3.976 evrov na leto. V nadaljevanju razkrivamo njihove nove prihranke.

Kaj je paket Pametna samooskrba?

Paket Pametna samooskrba, ki sta ga skupaj razvila največji ponudnik sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji, GEN-I Sonce, in podjetje GEN-I, odjemalcem električne energije zagotavlja napredno in celovito rešitev, ki združuje vrhunsko tehnologijo s pametnim upravljanjem energije – vse z namenom znižanja stroškov elektrike in povečanja energetske neodvisnosti gospodinjstev.

Ključne prednosti paketa so:

Vključen baterijski hranilnik z naprednim upravljanjem GEN-I , ki omogoča optimalno rabo shranjene energije.

, ki omogoča optimalno rabo shranjene energije. Stalen mesečni fiksni popust na računu za električno energijo kot rezultat pametnega upravljanja sistema.

za električno energijo kot rezultat pametnega upravljanja sistema. Odkup presežkov proizvedene električne energije , kar dodatno zmanjša stroške.

, kar dodatno zmanjša stroške. Dobava elektrike po fiksni in konkurenčni ceni , kadar je treba energijo črpati iz omrežja.

, kadar je treba energijo črpati iz omrežja. Visokokakovostna sončna elektrarna , ki zagotavlja zanesljivo lastno proizvodnjo energije.

, ki zagotavlja zanesljivo lastno proizvodnjo energije. Manjša odvisnost od cen na energetskih trgih in večja samozadostnost.

Paket Pametna samooskrba običajno sončno elektrarno spremeni v pametni energetski sistem, ki deluje v vašo korist – učinkovito, trajnostno in cenovno ugodno.

Družina Novak z 2.481 evri letnega prihranka

Preverili smo, kakšen račun za električno energijo je imela družina Novak pred postavitvijo sončne elektrarne s hranilnikom, ter kakšnega ima zdaj, ko ima lastno proizvodnjo sončne energije in paket Pametna samooskrba.

Družina Novak živi na kmetiji, poleg tega ima na istem naslovu tudi dopolnilno dejavnost. Njihova poraba elektrike je tako nadpovprečna in na leto znaša 20 tisoč kilovatnih ur. Pred vključitvijo v Pametno samooskrbo so za elektriko plačevali 3.976 evrov letno, po priklopu sončne elektrarne v velikosti 20 kilovatov in baterijskega hranilnika 15 kilovatnih ur pa le še 1.495 evrov. To pomeni, da imajo strošek za elektriko nižji za 62 odstotkov oziroma za 2.481 evrov.

Računi družine Novak Brez paketa S paketom Povprečni mesečni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 331 € 125 € Letni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 3.976 € 1.495 €

*Podatki so izračunani za stranko z letnim odjemom 20 MWh, ki ima toplotno črpalko in sončno elektrarno velikosti 20 kW z baterijskim hranilnikom 15 kWh. Upoštevani so trenutno veljavni ceniki za dobavo električne energije, pri upravljanju baterije pa v povprečju 1,1 polnjenja dnevno.

Izračunajte prihranke s paketom Pametna samooskrba za svoj dom

Odjemalci s paketom Pametna samooskrba prihranijo na tri načine

Se sprašujete, kako je mogoče toliko prihraniti danes, ko država ne zagotavlja več letnega netmeteringa? Pri GEN-I Sonce in GEN-I to odjemalcem omogočajo s pomočjo inovativnih rešitev, ki zagotavljajo prihranke na več ravneh: pametno upravljanje hranilnika energije, odkup presežno proizvedene električne energije in proizvodnja električne energije za lastne potrebe.

1. VIR: Pametno upravljanje hranilnika – kako deluje?

Ko vaša sončna elektrarna s samooskrbo ustvarja viške, se ti shranjujejo lokalno v vaš hranilnik. Njegovo napredno upravljanje tako zagotavlja izkoristek celotnega potenciala baterije, kar vam prinaša fiksni mesečni popust na računu za elektriko. Na ta način so vaši stroški nižji vse leto – ne glede na letni čas oz. nihanja v proizvodnji energije.

2. VIR: Odkup presežno proizvedene energije – kako to deluje?

Če vaša elektrarna kljub sprotni porabi energije v vašem domu in shranjevanju presežkov v baterijo še vedno ustvarja dodatne presežke, jih GEN-I odkupi v obliki dobropisa. Tako se vam mesečni strošek na položnici vsak mesec zniža za odkupljeno energijo. V poletnih mesecih bo tako vaš strošek za električno energijo enak nič evrom. Vrednost odkupljene energije, ki se vam ne bo odštela v poletnih mesecih, se bo prenesla v naslednje, tudi zimske mesece in vam nižala stroške tudi takrat.

3. VIR: Proizvodnja električne energije za lastne potrebe – neposredni prihranki

Osnovni prihranki z naslova sončne elektrarne za samooskrbo so seveda neposredna izraba sončne energije na lokaciji nastanka in s tem manjša potreba po nakupu energije iz omrežja. Kadar jo vseeno potrebujete, jo GEN-I v paketu Pametna samooskrba zagotavlja po ugodni in fiksni ceni.

Celovita rešitev brez skrbi Foto: Shutterstock Paket Pametna samooskrba zagotavlja celovito rešitev na ključ. To pomeni, da za vse poskrbi GEN-I Sonce – od začetnega svetovanja, priprave dokumentacije, pridobivanja soglasij in subvencij do strokovne izvedbe in priklopa sončne elektrarne s hranilnikom energije. Po postavitvi pa se sodelovanje še ne konča, saj vam GEN-I Sonce zagotavlja dolgoročno poprodajno podporo v celotni življenjski dobi naprav.

Kako izbrati sistem samooskrbe za svoj dom?

Ponudnikov za sončne elektrarne s hranilniki je te dni veliko. Vsi obljubljajo prihranke, a ti se med seboj močno razlikujejo. Kako torej izbrati pravega ponudnika? Bodite pozorni na ključne dejavnike, ki vplivajo na dejanski prihranek in dolgoročno učinkovitost samooskrbnega sistema. Ti so:

Izračun prihrankov: preverite, kaj se skriva za številkami, ki obljubljajo prihranek , in ali bo samooskrbni sistem res ustrezal vašim potrebam na dolgi rok. Preverite recimo, ali izračuni vključujejo porabo toplotne črpalke in drugih večjih porabnikov elektrike. Če jih ne, potem izračunom ne gre zaupati. Paket Pametna samooskrba večini uporabnikov zagotavlja 60 odstotkov nižje stroške električne energije, kar pomeni, da večina uporabnikov po priklopu sistema dolgoročno plačuje manj kot polovico dosedanjih računov.

, in ali bo samooskrbni sistem res ustrezal vašim potrebam na dolgi rok. Preverite recimo, ali izračuni vključujejo porabo toplotne črpalke in drugih večjih porabnikov elektrike. Če jih ne, potem izračunom ne gre zaupati. Paket Pametna samooskrba električne energije, kar pomeni, da večina uporabnikov po priklopu sistema dolgoročno plačuje manj kot polovico dosedanjih računov. Zanesljiva kakovost in vrhunska tehnologija : nižji začetni vložek lahko hitro pomeni nižjo kakovost komponent in na dolgi rok slabši prihranek. Sončna elektrarna GEN-I Sonce je zasnovana z najsodobnejšimi komponentami priznanih svetovnih proizvajalcev , kar zagotavlja vrhunsko učinkovitost in dolgotrajno zanesljivost. Zagotavljajo fotonapetostne module Jinko Tiger proizvajalca JinkoSolar, ki je trenutno največji proizvajalec fotonapetostnih modulov na svetu. Odlikujejo jih zelo visoka učinkovitost pretvorbe (22,02 odstotka), pozitivna toleranca izhodne moči (do +3 odstotki) in izjemno nizka degradacija, ki je podprta s 30-letno linearno garancijo. Sončne elektrarne GEN-I Sonce so zasnovane tako, da brez težav kljubujejo ekstremnim vremenskim razmeram – od močnega dežja, toče in vetrovnih sunkov do temperaturnih nihanj in visoke vlažnosti. Številna testiranja potrjujejo njihovo vzdržljivost in dolgoročno delovanje v vseh pogojih.

: nižji začetni vložek lahko hitro pomeni nižjo kakovost komponent in na dolgi rok slabši prihranek. Sončna elektrarna GEN-I Sonce je zasnovana z , kar zagotavlja vrhunsko učinkovitost in dolgotrajno zanesljivost. Zagotavljajo fotonapetostne module Jinko Tiger proizvajalca JinkoSolar, ki je trenutno največji proizvajalec fotonapetostnih modulov na svetu. Odlikujejo jih zelo visoka učinkovitost pretvorbe (22,02 odstotka), pozitivna toleranca izhodne moči (do +3 odstotki) in izjemno nizka degradacija, ki je podprta s 30-letno linearno garancijo. Sončne elektrarne GEN-I Sonce so zasnovane tako, da brez težav kljubujejo ekstremnim vremenskim razmeram – od močnega dežja, toče in vetrovnih sunkov do temperaturnih nihanj in visoke vlažnosti. Številna testiranja potrjujejo njihovo vzdržljivost in dolgoročno delovanje v vseh pogojih. Dolgoročne garancije na komponente: Pri GEN-I Sonce se zavedajo kakovosti svoje opreme, zato zagotavljamo dolgoročne garancije za vse ključne komponente sončne elektrarne. Več o garancijah si preberite tukaj.

Zakaj izbrati paket Pametna samooskrba? Foto: GEN-I Sonce Paket Pametna samooskrba prinaša številne ključne prednosti, zaradi katerih izstopa med drugimi energetskimi rešitvami na trgu. Maksimalen izkoristek baterijskega hranilnika.

Znižanje stroškov za elektriko za kar od 60 do 80 odstotkov.

Fiksni mesečni popust : z rednimi popusti prihranite vsak mesec.

: z rednimi popusti prihranite vsak mesec. Brezobrestno odplačevanje do deset let : prilagodljivo odplačevanje brez dodatnih obresti.

: prilagodljivo odplačevanje brez dodatnih obresti. Večja energetska neodvisnost.

Odkup presežno proizvedene elektrike : samodejni odkup presežno proizvedene elektrike, ki vam znižuje mesečne račune za električno energijo.

: samodejni odkup presežno proizvedene elektrike, ki vam znižuje mesečne račune za električno energijo. Pridobitev visokih subvencij : znižanje stroškov investicije s trenutno najvišjimi subvencijami v zgodovini.

: znižanje stroškov investicije s trenutno najvišjimi subvencijami v zgodovini. Zaščita pred nihanji cen : s prehodom na samooskrbo postanete bolj neodvisni od gibanja cen elektrike na trgu.

: s prehodom na samooskrbo postanete bolj neodvisni od gibanja cen elektrike na trgu. Rešitev na ključ: celovita storitev – od načrtovanja do izvedbe in vzdrževanja.

Subvencija, ki pokrije do 40 odstotkov vrednosti investicije

Nakup sončne elektrarne za samooskrbo je danes še toliko bolj smiseln zaradi izjemno ugodnih subvencij, ki omogočajo, da se vaša začetna investicija povrne še hitreje. Višina subvencije, ki jo ob nakupu sončne elektrarne s hranilnikom zagotavlja družba Borzen, znaša kar 675 evrov za eno kilovatno uro inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom, a ne več kot 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Če se odločite za paket Pametne samooskrbe podjetja GEN-I Sonce, se vam ne bo treba ukvarjati s pridobivanjem subvencije, saj bodo to namesto vas uredili kar oni. Število subvencij je omejeno, zato ne odlašajte.

Dodatni prihranki že pred priklopom Da bi se lahko prihrankov razveselili kar najhitreje, so pri GENI-I poskrbeli za poseben akcijski cenik elektrike, ki so ga deležni vsi, ki se do konca leta odločijo za paket Pametne samooskrbe. Akcijski cenik zagotavlja 99,99 odstotka nižje stroške elektrike v času, ko čakate na priklop sončne elektrarne, oz. najdlje do 28. 2. 2026, kar pomeni, da boste prihranili že pred začetkom delovanja vašega sistema.

Za še manj finančnih skrbi je tu brezobrestno odplačevanje

S paketom Pametna samooskrba bo začetna investicija še enostavnejša, saj pri GEN-I Sonce omogočajo brezobrestno odplačevanje, za katerega so na voljo tri sheme:

Petletno odplačevanje z lastno udeležbo in dodatnimi ugodnostmi, kot sta brezplačno zavarovanje in vzdrževanje.

Sedemletno odplačevanje z lastno udeležbo.

Desetletno odplačevanje brez lastne udeležbe, kar pomeni, da nimate nobenih začetnih stroškov.

Tako boste lahko v času odplačevanja mesečne prihranke, ki jih bo ustvarjala vaša nova sončna elektrarna, namenili kritju brezobrestnega kredita. Pozneje, ko bo elektrarna odplačana, pa bo sledilo neprekinjeno obdobje z od 60 do 80 odstotkov nižjim stroškom za elektriko.