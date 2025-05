Družina je z nami delila svoj račun za elektriko

Ob številnih spremembah na slovenskem energetskem trgu, med katerimi še vedno odmeva tudi ukinitev letnega netiranja sončne energije, se odjemalci sprašujejo, ali so sončne elektrarne še vedno smiselne in predvsem kakšne prihranke sploh prinašajo. Dejstvo je da danes največje prihranke omogočajo sončne elektrarne v kombinaciji s hranilniki, še posebej če se ob tem odločite za dobavitelja elektrike, ki vam s pomočjo pametnih rešitev zagotavlja visoke prihranke. S pomočjo družine Kovač smo preverili, kakšne prihranke si lahko pri tem obetate.

Tri družine, tri različne zgodbe, en pameten prihranek Pred vami je prvi v seriji člankov, ki bodo na konkretnih primerih predstavili rešitve sončnih elektrarn na ključ, ki tudi danes omogočajo prihranke. Paket Pametna oskrba podjetij GEN-I Sonce in GEN-I lahko gospodinjstvom pokrije od 60 do 80 odstotkov letnega stroška za elektriko in s tem bistveno zmanjša račun za električno energijo. Seveda je natančen izračun odvisen od točne porabe in velikosti posameznega samooskrbnega sistema. Paket Pametna samooskrba prinaša velike prihranke različnim gospodinjstvom ne glede na to, ali gre za nizkoenergijsko hišo, gospodinjstvo z dopolnilno dejavnostjo ali povprečno družinsko hišo. Skozi njihove zgodbe bomo spoznali družine Kovač, Novak in Zupan, ki s prehodom na paket Pametna samooskrba danes plačujejo od 60 do kar 80 odstotkov manj za električno energijo kot pred investicijo. V članku pred vami smo za izračun uporabili primer družine Kovač, ki živi v nizkoenergijski hiši in letno porabi približno šest tisoč kilovatnih ur elektrike, pri čemer za ogrevanje uporabljajo toplotno črpalko. Pred odločitvijo za paket Pametna samooskrba so za elektriko plačevali 1.213 evrov na leto. V nadaljevanju razkrivamo njihove nove prihranke.

Prednosti paketa Pametna samooskrba

Paket Pametna samooskrba je razvil največji ponudnik sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji GEN-I Sonce v sodelovanju s podjetjem GEN-I. Paket združuje vrhunsko tehnologijo in inovativne rešitve, ki odjemalcem električne energije nižajo stroške elektrike in višajo energetsko neodvisnost.

Paket vključuje sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom, ki ga GEN-I upravlja tako, da omogoča optimalen izkoristek shranjene energije, vi pa zato vsak mesec prejmete fiksni popust na računu za električno energijo, odkup presežno proizvedene električne energije in dobavo električne energije po fiksni in ugodni ceni. Kaj to pomeni v praksi?

Gre za celovito rešitev, ki običajno sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom spremeni v sistem pametnega upravljanja. Ključni element paketa je napredno upravljanje baterijskega hranilnika podjetja GEN-I, ki zagotavlja stalen mesečni popust na računu za elektriko. Poleg tega paket vključuje visokokakovostno sončno elektrarno, ki poskrbi za proizvodnjo električne energije za vaše potrebe in vam omogoča neodvisnost od gibanja cen na energetskih trgih. Ko energijo potrebujete iz omrežja, vam jo GEN-I zagotovi po fiksni in konkurenčni ceni, poleg tega vam omogoča samodejen odkup presežno proizvedene elektrike, kar dodatno zmanjša mesečne stroške.

Celovita rešitev brez skrbi Paket Pametna samooskrba zagotavlja celovito rešitev na ključ. To pomeni, da za vse poskrbi GEN-I Sonce – od začetnega svetovanja, priprave dokumentacije, pridobivanja soglasij in subvencij do strokovne izvedbe in priklopa sončne elektrarne s hranilnikom energije. Foto: GEN-I Sonce Po postavitvi pa se sodelovanje še ne konča, saj vam GEN-I Sonce zagotavlja dolgoročno poprodajno podporo v celotni življenjski dobi naprav. Njihove storitve so skladne z mednarodnimi standardi kakovosti ISO 9001 in ISO 14001, kar pomeni, da vaša elektrarna deluje varno, učinkovito in okolju prijazno, z vso potrebno zaščito pred tveganji, kot je na primer požarna varnost.

S Pametno samooskrbo do prihrankov iz treh virov

Trenutna navidezna zapletenost obračunavanja električne energije odpira vrata številnim novim možnosti za prihranek pri računih za električno energijo, če le imate na voljo dovolj inovativne in pametne rešitve, ki zmorejo kompleksno upravljati vašo proizvodnjo in porabo električne energije, ter seveda, če imate ob sebi tudi pravega partnerja.

Paket Pametna oskrba omogoča prav to, zato tudi zagotavlja prihranke na več ravneh. Preverili smo, kaj to pomeni v praksi.

1. vir prihranka: pametno upravljanje hranilnika energije

Glavna prednost hranilnika energije, ob tem, da so za nakup na voljo izjemno visoke subvencije, je, da omogoča lokalno shranjevanje presežkov energije, ki jih ustvarja vaša sončna elektrarna. S pomočjo naprednega upravljanja lahko pozneje, na primer ponoči ali ob slabem vremenu, porabite energijo shranjeno v hranilniku.

Izkoriščanje celotnega potenciala hranilnika vam tako prinaša fiksen mesečni popust na računu za elektriko. Vaši stroški za elektriko bodo tako nižji vse leto ne glede na letni čas oz. nihanja v proizvodnji energije.

2. vir prihranka: odkup presežno proizvedene električne energije

Presežena proizvodnja električne energije, ki je ne boste utegnili sproti porabiti ali shraniti lokalno, prav tako ne bo šla v nič. GEN-I vam namreč omogoča odkup presežkov v obliki dobropisa. Tako se vam bo mesečni strošek za električno energijo vsak mesec samodejno znižal za energijo, ki jo bo odkupil GEN-I.

V poletnih mesecih, ko je proizvodnja električne energije velika, vaše potrebe po njej pa manjše, to celo pomeni, da bo vaš strošek za električno energijo nič evrov. Še več, preostala vrednost odkupljene energije se vam bo kot dobropis prenesla v naslednji mesec in vam znižala višino stroška tudi takrat.

Ta produkt GEN-I temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča natančnejši in pravičnejši obračun električne energije na mesečni ravni.

3. vir prihranka: proizvodnja električne energije za lastne potrebe

Glavni vir prihranka pri sončni elektrarni pa je seveda neposredna izraba sončne energije. Elektrika, ki jo porabite neposredno takoj ob njeni proizvodnji, je tista, ki prinaša največ prihrankov, saj vas razbremenjuje nakupa elektrike iz omrežja, s čimer je vaše gospodinjstvo tudi bolj energetsko neodvisno. Tudi ob morebitnem izpadu električnega omrežja bo vaš dom s sončno elektrarno in hranilnikom še vedno imel lastno proizvodnjo električne energije.

Ko pa boste vseeno potrebovali elektriko iz omrežja, vam bo pri GEN-I ta zagotovljena po ugodni in fiksni ceni.

Družina Kovač si je zagotovila 79-odstotni prihranek

Pa podrobneje poglejmo prihranke, ki si jih je s pomočjo paketa Pametna samooskrba zagotovila v začetku članka omenjena družina Kovač, ki živi v nizkoenergijski hiši in svoj dom ogreva s toplotno črpalko. Z letno porabo šest tisoč kilovatnih ur elektrike so prej na leto za elektriko porabili 1.213 evrov.

Danes zahvaljujoč lastni sončni elektrarni v velikosti sedem kilovatov in naprednemu upravljanju baterijskega hranilnika z močjo 15 kilovatnih ur njihov letni strošek znaša le še 251 evrov – to pomeni kar 962 evrov letnega prihranka oziroma 79 odstotkov nižji strošek za elektriko.

Računi družine Kovač Brez paketa S paketom Povprečni mesečni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 101 evro 21 evrov Letni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 1.213 evrov 251 evrov

*Podatki so izračunani za stranko z letnim odjemom 6 MWh, ki ima toplotno črpalko in sončno elektrarno velikosti 7 kW z baterijskim hranilnikom 15 kWh. Upoštevani so trenutno veljavni ceniki za dobavo električne energije, pri upravljanju baterije pa v povprečju 1,1 polnjenja dnevno.