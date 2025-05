Družina Zupan razkrila dejanske prihranke s sončno elektrarno

Tri družine, tri različne zgodbe, en pameten prihranek Nadaljujemo s tretjim člankom v seriji, v kateri na konkretnih primerih predstavljamo rešitve sončnih elektrarn na ključ, ki tudi danes omogočajo prihranke. Paket Pametna samooskrba podjetij GEN-I Sonce in GEN-I lahko gospodinjstvom zmanjša letne stroške za elektriko od 60 do 80 odstotkov in s tem bistveno oklesti račun za električno energijo. Seveda je natančen izračun prihrankov odvisen od številnih dejavnikov, na primer od točne porabe gospodinjstva in velikosti posameznega samooskrbnega sistema. Foto: GEN-I Sonce Primer prihrankov pri nizkoenergijski hiši, ki na leto porabi šest tisoč kilovatnih ur elektrike, si lahko preberete tukaj: Novice Ta račun za elektriko vas bo presenetil Primer prihrankov pri družini, ki ima na domači kmetiji tudi dopolnilno dejavnost, zaradi česar je njihova letna poraba elektrike večja in znaša 20 tisoč kilovatnih ur, si lahko preberete tukaj: Novice Nas čakajo nove podražitve? V članku pred vami smo za izračun uporabili primer družine Zupan. Glede na porabo električne energije gre za tipično slovensko gospodinjstvo, ki živi v hiši. Svoj dom ogrevajo na toplotno črpalko, letno pa porabijo okoli 11 tisoč kilovatnih ur električne energije. Pred odločitvijo za paket Pametna samooskrba so za elektriko plačevali 2.200 evrov na leto. V nadaljevanju razkrivamo njihove nove prihranke.

Kako najti pravo rešitev za samooskrbo?

Ponudbe za samooskrbo se močno razlikujejo, zato je pomembno, da se odločite premišljeno. Osredotočite se na dejavnike, ki resnično vplivajo na prihranek in dolgoročno učinkovitost:

Realni prihranki: Ne glejte le odstotkov – preverite, kaj pomeni prihranek v praksi. Pomembno je, da izračuni vključujejo tudi porabo večjih porabnikov, kot je na primer toplotna črpalka. Paket Pametna samooskrba večini uporabnikov omogoča do 60 odstotkov nižje stroške elektrike, kar pomeni manj kot pol dosedanjih računov.

Ne glejte le odstotkov – preverite, kaj pomeni prihranek v praksi. Pomembno je, da izračuni vključujejo tudi porabo večjih porabnikov, kot je na primer toplotna črpalka. Paket Pametna samooskrba večini uporabnikov omogoča do 60 odstotkov nižje stroške elektrike, kar pomeni manj kot pol dosedanjih računov. Kakovost opreme: Nižje cene pogosto pomenijo slabšo učinkovitost in krajšo življenjsko dobo. GEN-I Sonce uporablja vrhunske komponente, kot so moduli Jinko Tiger z 22,02-odstotno učinkovitostjo in 30-letno garancijo. Elektrarne so odporne proti ekstremnim vremenskim razmeram in preverjene v zahtevnih testih.

Nižje cene pogosto pomenijo slabšo učinkovitost in krajšo življenjsko dobo. GEN-I Sonce uporablja vrhunske komponente, kot so moduli Jinko Tiger z 22,02-odstotno učinkovitostjo in 30-letno garancijo. Elektrarne so odporne proti ekstremnim vremenskim razmeram in preverjene v zahtevnih testih. Zanesljive garancije: Vse ključne komponente v paketu Pametna samooskrba so podprte z dolgoročnimi garancijami. Več informacij najdete tukaj.

Investicija v lastno sončno elektrarno je velik in pomemben korak, zato se ga lotite preudarno. S kakovostnimi in realnimi izračuni boste lahko ugotovili, katera rešitev se vam dolgoročno najbolj izplača.

Izberite ponudbo s pametnim upravljanjem sistema – Pametna samooskrba

V poplavi ponudnikov je ključno, da poiščete tistega, ki vam poleg same opreme, torej sončne elektrarne in baterijskega hranilnika, zagotovi tudi njuno pametno upravljanje, saj vam prav ta, na podlagi optimalnega izkoristka shranjene energije, danes prinaša največje prihranke. Prav to svojim strankam ponuja največji ponudnik sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji GEN-I Sonce, ki je v sodelovanju s podjetjem GEN-I razvil paket Pametna samooskrba.

Kaj prinaša paket Pametna samooskrba? Odgovor je preprost, na osnovi vrhunske tehnologije in inovativne rešitve zmanjšuje stroške elektrike in povečuje energetsko neodvisnost. Paket njihovim strankam omogoča visoke prihranke, saj zagotavlja kar od 60 do 80 odstotkov nižje stroške električne energije.

S paketom Pametna samooskrba boste vsak mesec prejeli fiksni popust na računu za električno energijo, odkup presežno proizvedene električne energije ter dobavo električne energije po fiksni in ugodni ceni.

Ključne prednosti paketa so: Vključen baterijski hranilnik z naprednim upravljanjem GEN-I , ki omogoča optimalno rabo shranjene energije.

, ki omogoča optimalno rabo shranjene energije. Stalen mesečni popust na računu za električno energijo kot rezultat pametnega upravljanja sistema.

za električno energijo kot rezultat pametnega upravljanja sistema. Odkup presežkov proizvedene električne energije , kar dodatno zmanjša stroške.

, kar dodatno zmanjša stroške. Dobava elektrike po fiksni in konkurenčni ceni , kadar je treba energijo črpati iz omrežja.

, kadar je treba energijo črpati iz omrežja. Visokokakovostna sončna elektrarna za samooskrbo , ki zagotavlja zanesljivo lastno proizvodnjo energije.

, ki zagotavlja zanesljivo lastno proizvodnjo energije. Manjša odvisnost od cen na energetskih trgih in večja samozadostnost.

Družina Zupan s skoraj 1.500 evri letnega prihranka

Če tudi pri vas doma na leto porabite 11 tisoč kilovatnih ur električne energije, bi bili za vas priporočljiv paket Pametne samooskrbe s sončno elektrarno v velikosti 11 kilovatov in baterijskim hranilnikom z zmogljivostjo10 kilovatnih ur, so nam povedali v podjetju GEN-I Sonce.

Družini Zupan so namreč namestili prav tak sončni sistem, s pomočjo katerega so letne stroške za preskrbo z električno energijo znižali z 2.200 evrov na le 755 evrov. Tako letno prihranijo 1.446 evrov, kar pomeni 66 odstotkov nižji strošek za elektriko.

Računi družine Zupan Brez paketa S paketom Povprečni mesečni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 183 € 63 € Letni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 2.200 € 755 €

*Podatki so izračunani za stranko z letnim odjemom 11 megavatnih ur, ki ima toplotno črpalko in sončno elektrarno velikosti 11 kilovatov z baterijskim hranilnikom 10 kilovatnih ur. Upoštevani so trenutno veljavni ceniki za dobavo električne energije, pri upravljanju baterije pa v povprečju 1,1 polnjenja dnevno.

Kako s Pametno samooskrbo do največjih prihrankov? Paket Pametna samooskrba znižuje stroške energije na podlagi prihrankov iz treh glavnih virov: Proizvodnja električne energije za lastne potrebe: Sončna elektrarna za samooskrbo proizvaja elektriko, ki jo porabite neposredno v gospodinjstvu. S tem zmanjšate potrebo po elektriki iz omrežja, kar pomeni nižje mesečne stroške. Kadar elektriko vseeno potrebujete iz omrežja, jo dobite po ugodni in fiksni ceni.

Sončna elektrarna za samooskrbo proizvaja elektriko, ki jo porabite neposredno v gospodinjstvu. S tem zmanjšate potrebo po elektriki iz omrežja, kar pomeni nižje mesečne stroške. Kadar elektriko vseeno potrebujete iz omrežja, jo dobite po ugodni in fiksni ceni. Odkup presežno proizvedene električne energije: Kadar proizvedete več elektrike, kot je porabite ali shranite, jo GEN-I odkupi. Ta odkup se obračuna kot dobropis na vaš mesečni račun. V obdobjih višje proizvodnje lahko tako vaš račun za elektriko znaša celo nič evrov, preostanek dobropisa pa se prenese v prihodnje mesece.

Kadar proizvedete več elektrike, kot je porabite ali shranite, jo GEN-I odkupi. Ta odkup se obračuna kot dobropis na vaš mesečni račun. V obdobjih višje proizvodnje lahko tako vaš račun za elektriko znaša celo nič evrov, preostanek dobropisa pa se prenese v prihodnje mesece. Pametno upravljanje hranilnika energije: Hranilnik shrani višek energije za kasnejšo porabo. Napredni sistem upravljanja omogoča optimalen izkoristek shranjene energije in vam vsak mesec prinaša fiksni popust na računu – ne glede na letni čas ali nihanja v proizvodnji.

Izračunajte prihranek, ki bi ga s sončno energijo imel vaš dom

GEN-I Sonce vam s kalkulatorjem prihrankov pomaga do primerjave med trenutnimi stroški pri porabi električne energije in stroški, ki jih boste imeli po investiciji v paket Pametna samooskrba. Tako si lahko na preprost način izračunate višino prihrankov pri stroških električne energije po prehodu na paket.

Do sončne elektrarne za samooskrbo z obročnim brezobrestnim odplačevanjem

Ob izbiri paketa Pametna samooskrba boste imeli možnost brezobrestnega odplačevanja investicije, kar vam bo omogočilo nakup brez dodatnih finančnih bremen. V GEN-I Sonce imajo za svoje stranke na voljo tri sheme odplačevanja:

Petletno odplačevanje z lastno udeležbo in dodatnimi ugodnostmi, kot so brezplačno zavarovanje in vzdrževanje.

in dodatnimi ugodnostmi, kot so brezplačno zavarovanje in vzdrževanje. Sedemletno odplačevanje z lastno udeležbo .

. Desetletno odplačevanje brez lastne udeležbe, kar pomeni, da nimate nobenih začetnih stroškov.

Z brezobrestnim odplačevanjem, ki ga ponuja GEN-I Sonce za paket Pametna samooskrba, vas oziroma vaše družine strošek nakupa ne bo dodatno obremenil. Model odplačevanja je namreč nastavljen tako, da si boste z mesečnimi prihranki, ki jih zagotavlja paket, pokrili višino obroka za brezobrestno odplačevanje investicije.

Z drugimi besedami, vaš celotni mesečni strošek oskrbe z elektriko, vključno z brezobrestnim odplačevanjem investicije, bo tako ostal zelo podoben tistemu, ki ga trenutno plačujete. Z mesečnimi prihranki si boste tako pokrili višino obroka za brezobrestno odplačevanje investicije.

Po odplačilu investicije pa bo sledilo neprekinjeno obdobje z od 60 do 80 odstotkov nižjimi stroški na računu, seveda pod pogojem, da ostanete na paketu Pametna samooskrba tudi po odplačilu investicije in tako izkoristite vse njegove ugodnosti.

Do še nižje investicije z izjemno visokimi subvencijami

Subvencije, ki jih podarja družba Borzen, so za nakup sončne elektrarne za samooskrbo tako visoke, kot prej še niso bile. Znašajo namreč kar 675 evrov za en kilovat inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom, vendar ne več kot 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Ob izbiri paketa Pametna samooskrba bo družba GEN-I Sonce uredila tudi vso dokumentacijo in prijavo za pridobitev ustrezne subvencije. Število subvencij je omejeno, zato ne odlašajte. Na spletni strani izpolnite spletni obrazec ter prejmite brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo za paket Pametna samooskrba.

Dodatni prihranki že pred priklopom Vsem, ki se boste do konca leta odločili za paket Pametna samooskrba, GEN-I ponuja poseben akcijski cenik elektrike. Ta vam zagotavlja 99,99 odstotka nižje stroške elektrike v času, ko čakate na priklop sončne elektrarne, oz. najdlje do 28. 2. 2026, kar pomeni, da boste prihranili že pred začetkom delovanja svojega sistema.

Celovita rešitev brez skrbi

Paket Pametna samooskrba zagotavlja celovito rešitev na ključ. To pomeni, da za vse poskrbi GEN-I Sonce – od začetnega svetovanja, priprave dokumentacije, pridobivanja soglasij in subvencij do strokovne izvedbe in priklopa sončne elektrarne za samooskrbo. Po postavitvi pa se sodelovanje še ne konča, saj vam GEN-I Sonce ponuja dolgoročno poprodajno podporo v celotni življenjski dobi naprav. Njihove storitve so skladne z mednarodnimi standardi kakovosti ISO 9001 in ISO 14001, kar pomeni, da vaša elektrarna deluje varno, učinkovito in prijazno do okolja, z vso potrebno zaščito pred tveganji, kot je na primer požarna varnost.

Paket Pametna samooskrba je odlična priložnost za vse, ki si želite večjo energetsko neodvisnost, finančne prihranke in stabilnost. Z naprednim upravljanjem hranilnika energije, brezobrestnim financiranjem in dodatnimi ugodnostmi je ta paket prava odločitev za vašo energetsko prihodnost.

Zakaj izbrati paket Pametna samooskrba? Foto: GEN-I Sonce Paket Pametna samooskrba prinaša številne ključne prednosti, zaradi katerih izstopa med preostalimi energetskimi rešitvami na trgu. Maksimalen izkoristek baterijskega hranilnika.

Znižanje stroškov za elektriko za kar od 60 do 80 odstotkov.

Fiksni mesečni popust : z rednimi popusti prihranite vsak mesec.

: z rednimi popusti prihranite vsak mesec. Brezobrestno odplačevanje do deset let : prilagodljivo odplačevanje brez dodatnih obresti.

: prilagodljivo odplačevanje brez dodatnih obresti. Večja energetska neodvisnost.

Odkup presežno proizvedene elektrike : samodejni odkup presežno proizvedene elektrike, ki vam znižuje mesečne račune za električno energijo.

: samodejni odkup presežno proizvedene elektrike, ki vam znižuje mesečne račune za električno energijo. Pridobitev visokih subvencij : znižanje stroškov investicije s trenutno najvišjimi subvencijami v zgodovini.

: znižanje stroškov investicije s trenutno najvišjimi subvencijami v zgodovini. Zaščita pred nihanji cen : s prehodom na samooskrbo postanete bolj neodvisni od gibanja cen elektrike na trgu.

: s prehodom na samooskrbo postanete bolj neodvisni od gibanja cen elektrike na trgu. Rešitev na ključ: celovita storitev – od načrtovanja do izvedbe in vzdrževanja.

