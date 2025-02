Hrvaški sabor je potrdil zakon o izrednih ukrepih za nadzor cen, ki naj bi gospodinjstva ščitil pred inflacijo, hkrati pa omogočil hiter odziv na motnje na trgu. Trgovci bodo morali skladno z zakonom redno objavljati in posodabljati cene izdelkov na spletnih straneh, potrošnikom pa zagotoviti neoviran dostop do digitalnih orodij za primerjavo cen. Zakon so sprejeli po doslej štirih petkovih splošnih bojkotih trgovin. Pri platformi Halo, inspektore so prejšnji petek ocenili, da so hrvaški trgovci zaradi bojkotov doslej izgubili več kot 100 milijonov evrov.