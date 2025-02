Na Hrvaškem platforma Halo, inspektore za petek napoveduje vnovičen bojkot. Potrošnike tokrat poziva, naj podprejo pobudo dijakov in se vzdržijo nakupov v pekarnah in trgovinah, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Podprimo pobudo srednješolcev! Bojkotirajmo nakupovanje kruha, bureka, peciva, krofov in drugih pekovskih izdelkov v pekarnah in trgovinah. Nehajmo nakupovati za en dan," so predstavniki platforme objavili na družbenem omrežju Facebook.

Kot so pojasnili, so jih k podpori tega bojkota pozvali mladi.

Izvedli so že tri petkove bojkote

Na Hrvaškem so izvedli že tri petkove bojkote, ob tem pa organizirajo tudi tedenske bojkote posameznih trgovskih družb. Od sobote tako pri sosedih poteka bojkot poslovalnic trgovca Konzum. Za to so se na platformi odločili na podlagi ankete, v kateri je po njihovih navedbah sodelovalo 144.732 državljanov.

Kot piše italijanska tiskovna agencija Ansa, so se bojkoti razširili tudi v BiH, Črno goro, Severno Makedonijo, Srbijo in Bolgarijo, pozivi so se pojavili tudi v Romuniji.

Rast cen na Hrvaškem najvišja v evroobmočju

Letna rast cen življenjskih potrebščin, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), ki se uporablja za primerjave v EU, je bila januarja v območju evra pri 2,5 odstotka. Na Hrvaškem je bila medtem petodstotna in s tem najvišja med vsemi državami s skupno evropsko valuto.

Kot je še razvidno iz podatkov evropskega statističnega urada Eurostat, je bila letna rast cen hrane in brezalkoholnih pijač decembra, za katerega so na voljo zadnji podatki, v območju evra pri 1,9 odstotka, na Hrvaškem pa pri 5,4 odstotka.