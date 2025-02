Na Hrvaškem v petek bojkot vseh nakupov

Na Hrvaškem platforma Halo, inspektore za petek napoveduje vnovičen bojkot trgovin. Potrošnike poziva, naj se vzdržijo nakupov tako izdelkov kot storitev. V soboto bo sledil enotedenski bojkot trgovine, ki jo bodo določili potrošniki. Glasovanje o tem se bo končalo danes opolnoči. Na vrsto bodo prišle vse, so napovedali.

Po dveh petkovih bojkotih se na Hrvaškem izteka tedenski bojkot trgovin Lidl, Eurospin in DM ter nakupa gaziranih pijač, ustekleničene vode in detergenta. Platforma Halo, inspektore pa je za ta petek napovedala nov splošni bojkot nakupa vseh izdelkov in storitev, poročajo hrvaški mediji.

Nato napovedujejo tedenski bojkot posamezne trgovske družbe. Potrošniki o tem glasujejo v anketi, ki jo bodo končali danes opolnoči. Do popoldneva je glasove oddalo več kot 25 tisoč ljudi, na vrhu lestvice pa sta bila Konzum in Plodine. Na vrsto bodo prišle vse trgovine, a nekdo mora biti prvi, so po navedbah portala Index dejali organizatorji.

Bojkotom na Hrvaškem se po njihovih navedbah pridružujejo tudi potrošniki v Srbiji, BiH, Severni Makedoniji in na Kosovu.

Ravno v petek bodo začeli veljati ukrepi, ki jih je za blažitev rasti cen sprejela hrvaška vlada. Ta je podaljšala omejitev cen za 30 skupin živil in izdelkov za osebno higieno s septembra lani ter seznam razširila na 70 izdelkov.

Pristojno ministrstvo je medtem danes v javno obravnavo, ki bo trajala osem dni, poslalo osnutek predloga zakona o izrednih ukrepih nadzora cen izdelkov. Ta predpisuje način poročanja trgovcev o izdelkih z omejenimi cenami in kazni za kršitve.