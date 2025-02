Na Hrvaškem danes poleg novega splošnega bojkota trgovin na pobudo dijakov poteka tudi bojkot pekarn in pekovskih izdelkov. V platformi Halo, inspektore ocenjujejo, da so trgovci zaradi bojkotov doslej izgubili več kot sto milijonov evrov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Vključno z današnjim dnem so na Hrvaškem do zdaj izvedli štiri petkove splošne bojkote trgovin, ob tem pa organizirajo tudi tedenske bojkote posameznih trgovskih družb. Od sobote tako pri južnih sosedih poteka bojkot poslovalnic trgovca Konzum. Za to so se na platformi odločili na podlagi ankete, v kateri je po njihovih navedbah sodelovalo več kot 145 tisoč državljanov.

V soboto bo bojkotu Konzuma sledil teden dni dolg bojkot trgovca Plodine, poroča Hina.

Bojkot se nadaljuje, potrošniki želijo bojkotirati nakupovanje in zmanjšati potrošnjo ter poslati sporočilo vsem, ki si prizadevajo za dvig cen, je na četrtkovi novinarski konferenci dejal svetovalec platforme Halo, inspektore Josip Kelemen.

"Če vemo, da je v blagajnah trgovskih verig za več kot sto milijonov evrov manj denarja, če vemo, da so na Hrvaškem zagnali vsaj nekaj sistemov tržnega nadzora, in če vemo, da so se začele številne akcije, znižanja in popusti, je to znak, da potrošnja pada in da smo se kot potrošniki začeli zavedati sebe in svojih možnosti ter da je bil naš glas slišan," je dejal Kelemen.

Še bojkot pekarn in pekovskih izdelkov

Poleg splošnega poziva potrošnikom, naj se danes vzdržijo nakupov v pekarnah in trgovinah, platforma Halo, inspektore danes poziva tudi k bojkotu pekarn in pekovskih izdelkov. K podpori tega bojkota so jih pozvali dijaki.

"Podprimo pobudo srednješolcev! Bojkotirajmo nakupovanje kruha, bureka, peciva, krofov in drugih pekovskih izdelkov v pekarnah in trgovinah. Nehajmo nakupovati za en dan," so predstavniki platforme Halo, inspektore ta teden objavili na družbenem omrežju Facebook.

Pri časniku Večernji list so ob tem v središču Zagreba preverili, kako poteka bojkot pekarn. "Stanje: ni žive duše. Pekarna v bližini glavnega zagrebškega trga, kjer so vsak dan dolge vrste, je bila danes popolnoma prazna," so zapisali.

"Običajno v tem času skoraj nimamo časa postreči vseh ljudi, danes pa kar stojimo," je za časnik povedala ena od tamkajšnjih zaposlenih.