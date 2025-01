Na Hrvaškem danes poteka bojkot trgovin zaradi previsokih cen. Pozivi k bojkotu so se začeli konec prejšnjega tedna na družbenih omrežjih, nato pa so ga podprli tudi potrošniška združenja, sindikati in številni politiki, med njimi celo iz vladajoče stranke HDZ. O tem, da bi bojkot lahko uspel, danes pričajo prazne trgovine in celo pekarne.

Pobuda za bojkot trgovin se je začela širiti na družbenem omrežju Facebook v skupini potrošniške platforme Halo, inšpektor!, za katero stoji evropski center potrošnikov za izvrstnost (ECIP). "Če hočete kaj storiti, boste storili, če boste na to gledali kot na politične volitve, pa ne boste storili ničesar," je med drugim pisalo v sporočilu, ki se je širilo prek družbenih omrežij in tekstovnih sporočil.

Ne rušijo države, ampak cene

V skupini Halo, inšpektor! so na Facebooku poudarili, da potrošniki z bojkotom ne rušijo države, ampak želijo zrušiti cene.

Da je dobro, da se potrošniki organizirajo in animirajo, je za hrvaško javno televizijo HTV ta teden izpostavila tudi vodja hrvaškega združenja za zaščito potrošnikov Ana Knežević, bojkot pa so podprli tudi neodvisni hrvaški sindikati (NHS), kjer so rast cen označili za neznosno in opozorili, da ogroža življenjski standard.

Bojkot podprlo več ministrov, tudi gospodarski

Svetovalec platforme Halo, inšpektor! Josip Klemen je za hrvaške medije opozoril, da gre za pobudo državljanov, ki s tem kažejo, da lahko vplivajo na dogajanje na trgu. Odziv na akcijo je ocenil kot velik in poudaril, da jo podpirajo tudi nekateri politiki.

Akcijo so podprle ne samo opozicijske stranke, temveč tudi posamezni politiki iz vladajočih strank. Med tistimi, ki so napovedali, da se bodo pridružili bojkotu, je bilo več ministrov, tudi gospodarski minister Ante Šušnjar, kar so mnogi ocenili kot nerazumljivo ali neobičajno, glede na to, da imajo vladajoči v rokah vsa orodja za zaustavitev rasti cen.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Čeprav finančni strokovnjaki dvomijo o uspehu enodnevnega bojkota, prazne trgovine danes dopoldne govorijo o tem, da bi vseeno lahko imel učinek. Posamezni trgovci so posebej za danes napovedovali dodatna znižanja, a potrošnikov glede na videno v trgovinah to ni spodbudilo k nakupu.

Da je obisk manjši kot ponavadi, so potrdile tudi prodajalke v eni od Konzumovih trgovin, medtem ko v prazni trgovini drogerije dm o tem niso hoteli govoriti.

Trgovci napovedali podražitve

Hrvaški trgovci so minuli teden napovedali nove podražitve, po njihovih navedbah pa se bo podražilo skoraj vse, in sicer za tri odstotke in več. Hrvaška vlada je v okviru ukrepov za blažitev rasti cen septembra lani podaljšala omejitev cen za 30 skupin živil in izdelkov za osebno higieno. Zdaj pripravlja revidiran seznam izdelkov z omejeno ceno, ki ga bodo razširili z zdajšnjih 30 na 50 skupin izdelkov.

Potrošniška združenja medtem napovedujejo, da bodo, če današnja akcija ne bo prinesla želenih rezultatov, bojkot razširili. Kot eno od možnosti so napovedali enodnevni ali celo eno- ali večtedenski bojkot posameznih trgovcev.