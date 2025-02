Pomlajeni Slovenci ob zmagi pustili odličen vtis

Slovenska košarkarska reprezentanca je v pomlajeni zasedbi dobila predzadnjo tekmo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, na katerega so se slovenski košarkarji uvrstili že v prejšnjem ciklu. Zasedba Aleksandra Sekulića je v Rigi s 84:71 premagala izbrano vrsto Ukrajine ter prišle do četrte zmage na peti tekmi kvalifikacij. Slovenci se bodo v ponedeljek v Rigi pomerili še z Izraelom.

Ukrajina : Slovenija 71:84 (22:24, 36:45, 55:66) Dvorana Riga, gledalcev 400, sodniki: Proc (Poljska), Barkauskas (Litva), Sanchez Sixto (Španija).

Ukrajina: Tkačenko 4 (1:2), Lukašov 2, Bobrov 5 (1:2), Novitski 6 (4:6), Pustovoj 16 (4:9), Koniev 5, Sanon 11 (2:2), Bliznjuk 16 (4:6), Zotov 6 (0:2).

Slovenija: Padjen 6 (2:3), Murić 9, Jurković 3, Macura 2, Hrovat 22 (6:6), Cerkvenik 8, Ščuka 8 (3:4), Smrekar 5 (1:3), Prepelič 1 (1:2), Stergar 7 (1:2), Daneu 13 (3:4).

Prosti meti: Ukrajina 16:29, Slovenija 17:24.

Met za dve točki: Ukrajina 17:38, Slovenija 20:36.

Met za tri točke: Ukrajina 7:22 (Sanon 3, Zotov 2, Koniev, Tkačenko), Slovenija 9:20 (Hrovat 4, Cerkvenik 2, Jurković, Murić, Ščuka).

Skoki: Ukrajina 35 (21 + 14), Slovenija 37 (29 + 8).

Osebne napake: Ukrajina 23, Slovenija 32.

Pet osebnih: Padjen (35.).

Čeprav srečanje za Slovenijo ni imelo pretiranega rezultatskega pomena, saj je že uvrščena na EP, Ukrajina pa je imela le še teoretične možnosti, pa je pomlajena izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekuliča prikazala izjemno pogumno in poletno predstavo, ki je po kar nekaj časa pustila dober vtis med košarkarsko javnostjo.

Že pred zborom je sicer zaradi poškodbe s seznama odpadel Rok Radović, tik pred odhodom v Latvijo pa še Tibor Mirtič. Aleksander Sekulić je v Latvijo odpeljal trinajsterico, na prvi tekmi pa je zunaj kadra ostal Urban Kroflič. Srečanje so za Slovenijo odprli Mark Padjen, Miha Cerkvenik, Žiga Daneu ter izkušena Edo Murić in Gregor Hrovat, ki je tudi dosegel prvi koš na srečanju.

Po precej izenačenem začetku so Slovenci počasi, a vztrajno s poletno igro polnili koš "gostiteljev", še posebej razpoložen je bil pod obema košema Daneu, ki je slabih pet minut pred koncem prve četrtine s svojo osmo točko na tekmi, s čimer je bil tudi najboljši slovenski strelec, Slovenijo popeljal v vodstvo s 16:9. Selektor Sekulić je že v prvi četrtini priložnost ponudili deseterici svojih izbrancev, vključno z novincema Danom Duščakom in Žakom Smrekarjem. Ukrajina je sicer do konca prvega dela ujela priključek in se v drugo četrtino podala z zaostankom koša (22:24).

Zgodovino slovenske košarke je v peti minuti tekme proti Ukrajini dopolnil Dan Duščak. Potem ko so na uradnih tekmah slovenski dres oblekli že oče in sin Saša ter Luka Dončić, Ivica in Robert Jurković ter Jaka in Žiga Daneu sta četrti takšen dvojec postala še Slavko ter Dan Duščak.

Gregor Hrovat je dosegel prvi koš za Slovenijo. Foto: FIBA

Pomlajeni Slovenci se tudi v nadaljevanju niso ustrašili svoje naloge, po košu Leona Stergarja je prednost Slovenije po dobrih štirih minutah igre v drugi četrtini prvič na srečanju znašala deset točk (35:25). Slovenci, pri katerih v prvem polčasu ni igral le Sergej Macura, so nato večino časa držali dvomestno prednost, tik pred piskom sirene pa je izid prvega polčasa postavil Vitalij Zotov, ki je s trojko zaostanek Ukrajincev znižal na 36:45. Za Slovenijo, ki je v prvem polčasu pokazala eno bolj razigranih predstav v zadnjem času, sta v prvem polčasu Daneu in Hrovat dosegla po enajst točk, Padjen jih je dodal šest. Pri Ukrajini je bil dvomesten Artem Pustovyi z enajstimi točkami.

Ukrajinci prišli na -3, a so Slovenci odgovorili

Na uvodu v tretjo četrtino so Ukrajinci po trojki Zotova zaostanek znižali le na tri točke (42:45), a so Slovenci odgovorili z delnim izidom 7:0, ušli in dvomestno prednost nato držali tudi večino tretje četrtine, v kateri je priložnost dobil tudi Sergej Macura. Ob izteku 30 igralnih minut je semafor v Rigi kazal izid 66:55 v korist Slovenije.

V slovenskem dresu je med drugim debitiral Sergej Macura. Foto: FIBA

V zaključku srečanja je nato v razmaku slabe minute pomembni trojki zadel Hrovat, po njegovi drugi je prednost Slovenije 3:50 pred koncem narasla na +13, Slovenci pa so nato srečanje brez večjih pretresov pripeljali v svojo korist. Na koncu je izid znašal 84:71 v korist Slovenije. V slovenski izbrani vrsti so se med strelce vpisali vsi z izjemo Duščaka, z 22 točkami pa je bil najbolj razpoložen Hrovat, odličen vtis je pustil tudi Daneu, ki je srečanje končal pri dvojnem dvojčku (13 točk, 11 skokov) in s statističnim indeksom 26. Devet točk je dosegel kapetan Murić, točko manj pa Cerkvenik in Luka Ščuka, ki je dobro okreval po poškodbi reber. Slovenija in Ukrajina sta se srečali še dvajsetič, na šestnajstih tekmah so se zmage veselili slovenski košarkarji.

Seznam slovenske reprezentance za tekmo z Ukrajino: Miha Cerkvenik (Krka), Žiga Daneu (Cedevita Olimpija), Dan Duščak (Alimerka Oviedo, Španija), Gregor Hrovat (Dijon, Francija), Robert Jurković (Krka), Sergej Macura (Mega, Srbija), Edo Murić (Lleida, Španija), Mark Padjen (Ilirija), Bine Prepelič (Cedevita Olimpija), Žak Smrekar (Krka), Leon Stergar (Kortrijk Spurs, Belgija), Luka Ščuka (Braunschweig, Nemčija)

Na lestvici skupine A ima zdaj Slovenija štiri zmage in poraz, Ukrajina pa je še petič izgubila. Poleg Slovencev ter Izraelcev in vseh štirih gostiteljic prvenstva – Latvija, Ciper, Finska in Poljska – lahko zadnji tekmi v kvalifikacijah mirno pričakujejo še v taborih Italije, Litve, Srbije, Španije in Turčije. Na EP bo nastopilo 24 ekip.

Kvalifikacije za EuroBasket 2025, 5. krog

Petek, 21. februar:

Četrtek, 20. februar:

Lestvica skupine A:

1. Slovenija 5 tekem - 9 točk

2. Izrael 4 – 7

3. Portugalska 4 – 6

4. Ukrajina 5 – 5

