Hud udarec za Hrvaško, navijači skandirali ustaški pozdrav

Medtem ko so slovenski košarkarji danes v kvalifikacijah za EuroBasket 2025 premagali Ukrajino, pa se je dan klavrno končal za slovenske južne sosede Hrvate, ki so v Zadru v Jazinah izgubili s Francijo (80:83) in se tako dokončno poslovili od možnosti, da bi zaigrali na evropskem prvenstvu. Prvič v zgodovini se je tako zgodilo, da Hrvaški ni uspelo priti skozi sito kvalifikacij za EP.

Hrvati v kvalifikacijah nastopajo v izjemno zahtevni skupini E v družbi Francije, Bosne in Hercegovine ter Cipra, ki pa je kot eden izmed gostiteljev že uvrščen na evropsko prvenstvo. Tako so tri kvalitetne reprezentance obračunale za dve prosti mesti, praznih rok pa so po porazu s Francozi ostali Hrvati. Ti so po petih tekmah pri dveh zmagah in treh porazih, Bosna in Hercegovina je po tokratni visoki zmagi nad Ciprom (108:62) na drugem mestu pri treh zmagah in dveh porazih, medtem ko je Francija s petimi uspehi na vrhu skupine. Tekmo do konca kvalifikacij je tako že jasno, da Hrvaška ne bo igrala na prihajajočem velikem tekmovanju.

Hrvaška se je sicer na odločilni tekmi proti Franciji v polnih Jazinah tekmecu v zaključku približala, a je zmago gostov tri sekunde pred koncem s črte prostih metov potrdil Theo Maledon, Borna Kapusta pa je nato s trojko lahko le še omilil poraz in postavil končnih 80:83. Hrvaški na koncu ni pomagalo niti 37 točk izjemnega člana Real Madrida Maria Hezonje, ki je temu dosežku dodal še 11 skokov. Za Francijo je 16 točk prispeval Elie Okobo.

Dogajanje je sicer zaznamovalo tudi dogajanje na navijaških tribunah v dvorani Jazine. Sredi druge četrtine so nekateri navijači namreč vzklikali "Za dom spremni". Skandiranje je trajalo kratek čas, zapeli so tudi pesem Strah bije, bije, Za svobodo in za dom se vijoči ustaški prapor, poročajo hrvaški mediji. Za dom spremni je bil sicer uradni pozdrav v ustaški NDH. Pozdrav so si izmislili ustaši, kasnejši zavezniki Adolfa Hitlerja, čeprav nekateri zgodovinarji trdijo, da gre za stari hrvaški pozdrav, ni pa dokazov o uporabi tega pozdrava pred pojavom ustaštva. V domovinski vojni so pozdrav uporabljale sile Hrvaške ljudske vojske (HOS), ki je na začetku vojne nastala kot strankarska vojska HSP, še poroča Index.

Poleg Hrvaške je že jasno, da na EuroBasketu prav tako ne bodo nastopile reprezentance Slovaške, Ukrajine, Severne Makedonije, Danske in Nizozemske.

