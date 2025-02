Posebna zahvala selektorja Sekulića

Slovenska košarkarska reprezentanca je na tekmi petega kroga kvalifikacij za EuroBasket v precej pomlajeni in prevetreni zasedbi s 84:71 premagala Ukrajino in na parketu v Rigi pustila dober vtis. S prikazanim je bil zadovoljen tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki se je po srečanju posebej zahvalil izkušenima členoma Gregorju Hrovatu in Edu Muriću, ki sta mlajše kolege odlično vodila na parketu.

Pred obračunom z Ukrajino je bilo v pomlajenem slovenskem taboru ogromno neznank. Selektor Aleksander Sekulić je na tokratno reprezentančno akcijo uvrstil štiri novince, vsi z izjemo Urbana Krofliča so bili proti Ukrajini skupaj z drugimi mlajšimi košarkarji vrženi v vodo, v kateri pa niso samo plavali, temveč so na koncu prišli visoko nad gladino in se veselili zaslužene zmage.

Slovenska izbrana vrsta je pokazala eno boljših predstav v zadnjem času, saj je igra lepo tekla, mladost in zagnanost pa sta bili na koncu zanesljivo preveč za izkušeno vrsto Ukrajine. Slovenci se niso ustrašili izziva, s čimer je bil po srečanju zadovoljen tudi Sekulić. "Pred odhodom v Rigo smo vedeli, da nas na prvi tekmi čaka izkušena ekipa z izkušenim trenerjem, vedeli smo, da imajo Ukrajinci še teoretične možnosti za preboj v drugi krog, tako da smo se zavedali nevarnosti, ki nam preti. Všeč mi je bil odziv igralcev, ki so se odlično odzvali na vsak padec. Precej pomlajena zasedba je odigrala dobro tekmo. Ponosen sem na fante, kako so igrali in tudi kako so nadzorovali potek dogajanja na parketu. Ukrajina je v slabem položaju, ker ne more igrati doma, a naš cilj je bila zmaga in da se vrnemo domov z dobro popotnico," je na novinarski konferenci po tekmi v Rigi dejal slovenski selektor.

Mladi košarkarji so pustil dober vtis, z dvojnim dvojčkom in statističnim indeksom 26 je blestel Žiga Daneu. Foto: FIBA

Ukrajinci vodili le v uvodu

Slovenski fantje so vodili praktično celotno srečanje, Ukrajinci so bili v prednosti le pri izidu s 7:6, tudi ob nekaj padcih v igri pa so Slovenci zadržali vodstvo in se na koncu veselili več kot le zaslužene četrte zmage v teh kvalifikacijah. "To pove, s kakšno borbenostjo so šli fantje v to tekmo, praktično niso dovolili Ukrajini, da se razigra, bili smo agresivni, skušali smo razbiti njihove napade, kar nam je uspelo vsaj v določeni meri in na koncu je nagrada ta zmaga," je še dodal Sekulić.

Posebna zahvala izkušenima členoma

Pomemben delež k uspehu pa si zagotovo zaslužita tudi edina izkušena člena v tokratni reprezentančni akciji Gregor Hrovat in Edo Murić. Hrovat je bil na koncu z 22 točkami in sedmimi asistencami tudi najboljši posameznik na parketu. Murić je dodal devet točk, na prispevek obeh pa je po obračunu opozoril tudi Sekulić. "Edo in Gregor, ki sta prišla pomagat tem mladim fantom, sta naredila izjemno delo. Mislim, da sta poslala odlično sporočilo mladim, kako se boriti za slovenski dres. Oba izkušena člana sta prispevala pomemben del, kljub temu da sta oba prišla ob pomembnih delih klubskih sezon. Čeprav smo že uvrščeni, sta prišla pomagat reprezentanci, to potrebujemo, to moramo ceniti in nikakor jemati za samoumevno. Zahvala obema ne samo v mojem imenu, ampak v imenu celotne reprezentance," je še dodal Sekulić.

Gregor Hrovat je bil z 22 točkami prvi slovenski strelec. Foto: FIBA

Svoje misli je po zmagi strnil tudi Hrovat, ki je odlično poveljeval mladi četi na parketu. "Pred tekmo sva fantom z Edom povedala, da morajo uživati, da morajo svoje predstave iz klubov prenesti še v reprezentanco. Vedeli smo, da samo s talentom proti ekipi, kot je Ukrajina, ne bo šlo, da moramo znati izkoristiti naše prednosti, in ta prednost je bila hitra igra in agresivna obramba. Vsi, ki so stopili na parket, so opravili svoj posel, igrali smo maksimalno zbrano in to vedno prinese učinek. Upam in verjamem, da bomo tako igro pokazali tudi v ponedeljek."

"Sem smo prišli z enim ciljem – zmagati obe tekmi. Vedeli smo, da bo danes težko, a smo opravili odlično delo od prve do zadnje minute. Že pred srečanjem smo rekli, da če bomo Ukrajino zadržali pod 70 doseženimi točkami oziroma če bomo igrali dobro obrambo, bomo obračun dobili, kar se je tudi zgodilo. Borili smo se skozi celotno srečanje, seveda smo naredili nekaj napak, saj imamo res mlado zasedbo, ob tem pa še ni bilo časa za pripravo, a na koncu smo na parketu uživali in dosegli zmago, kar je tudi najpomembnejše. Zdaj je na nas, da ponovimo to še na srečanju z Izraelom," se je proti zadnjemu srečanju v kvalifikacijah obrnil Hrovat.

V ponedeljek še proti Izraelu

Slovenci so tako na svoji peti tekmi kvalifikacij še četrtič zmagali, v kvalifikacijah, v katerih so vstopnico za EuroBasket dvignili že v novembrskem ciklu, pa jih za konec v ponedeljek ob 20. uri po slovenskem času čaka še obračun z Izraelom, obračun pa bo bržčas odločal o prvem mestu v skupini A. "Vztrajali bomo na tem, da se posvetimo predvsem svoji igri, zagotovo so še stvari, ki jih lahko izboljšamo v obrambi in napadu. Izrael je v podobnem položaju kot mi, saj je že uvrščen na prvenstvo, tako da upam, da bomo lahko uživali v lepi, zanimivi tekmi," je za konec še dodal Sekulić.

