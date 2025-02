Ozadje odločitve Aleksandra Sekulića

"Glede na to, da se nam je že uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo, smo se odločili, da bomo to izkoristili in ponudili priložnost mladim fantom, da jih vidimo v reprezentanci na delu proti kakovostnim ekipam, kot sta Ukrajina in Izrael," je uvodoma ob druženju s predstavniki sedme sile v Stožicah odločitev, da v reprezentanco z izjemo Eda Murića in Gregorja Hrovata povabi košarkarje, rojene v novem tisočletju, pojasnil slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Ta je s svojimi izbranci v zadnjem novembrskem ciklu kljub neprepričljivima predstavama in polovičnemu izplenu na obračunih s Portugalsko skupaj s strokovnim štabom napravil kljukico ob uvrstitvi na 42. EuroBasket, ki bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. Že dosežen cilj pa so v izbrani vrsti za gostujoči tekmi v Rigi proti Ukrajini (petek) in Izraelu (ponedeljek) izkoristili, da so dali priložnost podmladku, ki bo v prihajajočih letih sestavljal ogrodje izbrane vrste.

Slovenci bodo do srede trenirali v Ljubljani, nato jih čaka pot v Rigo. Foto: Filip Barbalić

Seznam slovenske reprezentance: Miha Cerkvenik (Krka), Žiga Daneu (Cedevita Olimpija), Dan Duščak (Alimerka Oviedo, Španija), Gregor Hrovat (Dijon, Francija), Robert Jurković (Krka), Urban Kroflič (Mega, Srbija), Sergej Macura (Mega, Srbija), Tibor Mirtič (Krka), Edo Murić (Lleida, Španija), Mark Padjen (Ilirija), Bine Prepelič (Cedevita Olimpija), Žak Smrekar (Krka), Leon Stergar (Kortrijk Spurs, Belgija), Luka Ščuka (Braunschweig, Nemčija)

V Ljubljani zbrana štirinajsterica, tudi štirje novinci

Sekulić je v Ljubljani pozdravil 14 košarkarjev, saj je bil Rok Radović zaradi poškodbe sodelovanje v zadnjem trenutku primoran odpovedati, so pa prvi poziv v člansko izbrano vrsto dočakali Sergej Macura, Žak Smrekar, Dan Duščak in Urban Kroflič. "Želimo si videti, česa so ti fantje sposobni, pritisk bo zagotovo prisoten, saj želim, da ti tekmi odigramo na način, da ju poskusimo dobiti. Mislim, da se bo vse skupaj hitro videlo tudi na igrišču, želimo si borbenega duha in požrtvovalnosti, zato sta tukaj tudi Edo in Gregor, da bosta to znala skomunicirati z igralci in to prenesti nanje," je dejal Sekulić.

"Fante smo spremljali dlje časa, to so fantje, ki so igrali v mlajših kategorijah, nekateri med njimi so osvajali tudi medalje. Pokazali so določen talent, zato bi jih rad videl tukaj, kako se bodo odzvali na članski ravni. Pri vseh teh fantih pa želim videti predvsem borbenost. Obeh tekem se bomo lotili z željo po zmagi. Želimo si pokazati igro, ki jo hočemo videti tudi poleti na EuroBasketu, to je borbena igra z dobro obrambo, hitra igra z veliko protinapadi," je dejal Sekulić.

Gregor Hrovat je ob Edu Muriću najizkušenejši člen izbrane vrste. Foto: Filip Barbalić

Tekmi v zadnjem ciklu kvalifikacij: Petek, 21. februar, Riga:

16.30 Ukrajina – Slovenija Ponedeljek, 24. februar, Riga:

20.00 Izrael – Slovenija

Nebo si želi poletja s Slovenijo

Nekateri izkušenejši košarkarji po besedah selektorja iz upravičenih razlogov tokrat ne bodo del izbrane vrste, za njimi je naporen del sezon, pred njimi pa najpomembnejši del. "Tudi klubi malce pritiskajo, ker vsak reče, saj ste že na prvenstvu. Ne glede na vse želimo izkoristiti košarkarje, ki jih imamo tukaj, in se pokazati v pravi luči," je povedal Sekulić, ki si je v tem obdobju želel v reprezentanci pozdraviti tudi prvo izbiro naturaliziranega košarkarja Josha Neba, a bo ta zaradi poškodbe odsoten še kar nekaj časa. "Josh naj bi bil do aprila nared za igranje v svojem klubu. Potrdil je tudi udeležbo za evropsko prvenstvo poleti, če bo le zdrav, za zdaj vse kaže na to, kaj pa se lahko zgodi, pa ne vemo," je še dodal Sekulić.

Ob pogledu na seznam je sicer marsikdo pogrešal Gregorja Glasa in Žigo Samarja, ki sta bila v bližnji preteklosti že člena izbrane vrste. "Gregor je šele zdaj začel dobivati pravo priložnost pri Cedeviti Olimpiji, izboriti si mora minute v klubu in upam, da bo do poletja v čim boljši formi, ko bo na širšem spisku. Žiga je dobil nov klub, izrazil je željo, da bi prišel, a smo se po skupnem pogovoru dogovorili, da ostane v Gran Canarii in se pripravi na končnico, ki bo zelo pomembna, in da pride v tekmovalni ritem," je glede njune odsotnosti pojasnil slovenski selektor.

Foto: Filip Barbalić

Po novembrskem ciklu je sicer nekaj prahu dvignil Žiga Dimec, ki je v pogovoru za Sportklub potrdil, da ga do nadaljnjega zaradi pomanjkanja komunikacije in odnosa ne bo v izbrani vrsti. "Žiga je imel v reprezentanci epizodo, ki je bila verjetno posledica tudi tega, da je igral na Tajvanu, kjer je najprej velika časovna razlika, ob tem pa je odigral res majhno število tekem, kar se je poznalo na njegovi igri. Ni bil v pravi formi, da bi nam pomagal. Razumem njegovo razočaranje, a verjamem, da si tako on kot mi ne želimo zapirati vrat za prihodnost. Nisva pa bila zdaj v stiku," je pojasnil Sekulić.

"Luka? Ne vidim težave za prihodnost."

Ta tako kot celotna reprezentanca in slovenska javnost upa, da bodo košarkarji naredili pomemben korak, ki bo hkrati tudi zadnji pred poletjem, v katerem Slovenija upa, da bo računala na svojo najmočnejšo zasedbo na čelu z Luko Dončićem. Njegov prestop k LA Lakers je šokiral tudi selektorja, ki kljub temu verjame, da bo kapetan izbrane vrste poleti na voljo za nastop na EuroBasketu. "Luka je vedno dal jasno vedeti, da je pripravljen pomagati reprezentanci, če je le zdrav. Do zdaj teh težav nismo imeli in ne vidim težave za prihodnost. Kar se tiče te menjave, pa smo bili vsi zelo šokirani, je pa bil v prvi vrsti to zagotovo največji šok zanj in za njegovo družino. Takšna selitev med sezono je vse prej kot lahka. Bomo videli, prepričan pa sem, da je on tisti, ki lahko največ odnese od te menjave," je še sklenil Sekulić.

