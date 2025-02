Matej Erjavec: To je najboljša stvar, ki se je lahko zgodila Luki Dončiću

"Najprej nisem verjel, nato pa so telefoni začeli neprestano zvoniti. Šok, res velik šok, največji pa je bil seveda zanj in njegove najbližje," o trenutkih, ko je odjeknila novica o prestopu Luke Dončića k Los Angeles Lakers, in prvem odzivu pripoveduje tokratni gost Sportalovega Sobotnega intervjuja, predsednik Košarkarske zveze Slovenije in podpredsednik Fiba Europe Matej Erjavec.

"Že vem, kaj bo prvo vprašanje," je v smehu ob snidenju ob kavi in stisku roke pravilno sklepal prvi mož slovenske košarkarske krovne organizacije Matej Erjavec, s katerim smo se pogovarjali o trenutno najbolj pereči športni temi zadnjih dni, ki je odprla nemalo tem za razprave in premislek. Poleg Dončićeve selitve iz Dallasa v več kot dva tisoč kilometrov oddaljeni Los Angeles smo govorili tudi o slovenski reprezentanci, pred katero je zadnji krog kvalifikacij za EuroBasket, in o naturalizaciji, ob tem pa so za veliko veselja na KZS v zadnjih dneh z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo poskrbele še slovenske košarkarice.

Presenečenja res ne bo, začniva torej pogovor pri Luki Dončiću. Če se posvetiva dogodkom zadnjih dni, njegova menjava še danes močno odmeva. Pred njim je nekaj dni počitka, za njim pa debi v novem dresu. Ali ste pričakovali, da ga bodo tako sprejeli?

Debi smo vsi komaj čakali, tudi jaz sem pozorno spremljal, še posebej tisti sprejem pred začetkom tekme. Najbolj me je navdušilo, da so Luko dejansko predstavili kot zadnjega izmed prve peterke, torej za LeBronom Jamesom. Ob tem je LeBron na ogrevanju nosil njegovo majico in mislim, da bi mu težko izkazali večjo raven spoštovanja. Sprejem v Los Angelesu je bil res fantastičen. Zdaj pa verjamem, da mu bo s tem All-Star odmorom več kot koristilo tudi nekaj dni počitka, predvsem v psihološkem smislu.

Luka Dončić je po novem član LA Lakers. Foto: Guliverimage

Če se vrneva v trenutek, ko je odjeknila novica o menjavi. Kakšen je bil vaš prvi odziv?

Najprej nisem verjel, nato pa so telefoni začeli neprestano zvoniti. Šok, res velik šok, največji pa je bil seveda zanj in njegove najbližje. Takšna menjava za sabo potegne ogromno stvari, tudi v zasebnem življenju, torej selitev z mlado družino, kar ni enostavno. A Luka je profesionalec, dokazal je, kako hitro se pobere in prilagodi. Mislim, da se na teh dveh tekmah še ni posebej naprezal, dokazal je, da je zdrav, seveda pa bo potreben čas. Videli pa smo, da se bosta z LeBronom dobro razumela. Novica pa je bila res brez primere, saj vidimo, da odmeva še danes.

Vi ga bolje poznate tudi osebno, prvič se je zgodilo, da je Luka na košarkarski ravni doživel kaj takšnega, takšno zavrnitev in tudi takšen odnos. Ali ga bo zdaj vse skupaj po vaše še bolj motiviralo?

Luka je v prvi vrsti velik profesionalec, hkrati pa je tudi zelo čustven in se včasih prehitro odzove, kar je po eni strani zanj utrujajoče in naporno, po drugi strani pa dobro, ker ima res poglobljen odnos do stvari, ki jih počne. Konec koncev to vidimo tudi v njegovem odnosu do reprezentančnega dresa. Vsake stvari, ki se je loti, se je loti stoodstotno. Mene sta pri tej zavrnitvi, če uporabim ta izraz, zmotili dve stvari. Prva je bil način, da so vse počeli povsem mimo njega, še bolj pa me je zmotila izjava guvernerja kluba Patricka Dumonta, ki je najprej dejal, da bo Luka vedno del Mavericksov, v drugi sapi pa dodal, da Luka ne sodi v Dallas. To težko komentiram, verjamem pa, tudi glede na to, koliko ga poznam, da bo to zanj dodatna motivacija, in samo upam, da bo vso to negativno energijo znal izkoristiti in jo preusmeriti v pozitivno ter da bo na igrišču dal še več, kot je do zdaj.

"Rezultat pa je to, da igra v največji franšizi na svetu in da bo njen glavni obraz, boljše od tega ne gre," je prepričan Erjavec. Foto: Bor Slana/STA Tudi PR komunikacija kluba je pri tem povsem zatajila, hitro se je razširilo javno pranje umazanega perila. Če damo to menjavo nekako na stran, to zagotovo ni način, na katerega se posloviš od košarkarja, ki je zadnjih šest let na plečih nosil dobesedno celotno franšizo.

Zagotovo. Luka je do zadnje sezone oziroma do prihoda Kyrieja in njegove integracije v klub sam držal pokonci celoten klub. Težko komentiram ozadje dogajanje, a najboljši primer odziva je pri tem Marc Cuban. Vsi smo videli, kako šokiran je bil nad to menjavo, ob tem pa o Luki ni dejal slabe besede. Zakaj? Ker mu je Luka med drugim vrednost franšize s 700 milijonov dvignil za enormne količine.

Navijači in mesto Dallas se dobro zavedajo, kaj so izgubili, hkrati pa se v Los Angelesu dobro zavedajo, kaj so pridobili. Že prvi dan sem njegovemu očetu dejal, da je to najboljša stvar, ki se je Luki lahko zgodila. Njemu seveda tega v trenutkih, ko je bil najbolj prizadet, ne bi rekel. Način je bil res slab, a na koncu bo štel le rezultat, način in vso dogajanje pa bo Luka prebolel. Rezultat pa je to, da igra v največji franšizi na svetu in da bo njen glavni obraz, boljše od tega ne gre.

Ali ste bili z Luko v tem času na zvezi? Tudi oče Saša je nemudoma odpotoval v Los Angeles.

Z Luko si občasno kaj napiševa, vsak dan se počuti bolje. S Sašo pa sva na vezi vsak dan, poslal mi je tudi fotografijo v družbi Magica Johnsona. Veliko se družita, kartata, ozračje je iz dneva v dan boljše in mislim, da je Luka na dobri poti k prebolevanju. Sam sem rekel, da bo vse skupaj dokončno prebolel 25. februarja, ko bodo Lakers premagali Dallas, Saša pa je rekel, da bo vse prebolel že po debiju (smeh, op. p.). Na koncu pa je pomembno samo, da se Luka počuti dobro in da ima okoli sebe svoje ljudi.

Veliko se je govorilo o ozadju te menjave. Kaj se je v resnici dogajalo oziroma se še dogaja, najverjetneje ne bomo izvedeli nikoli. Kakšno je vaše mnenje?

To težko komentiram in niti ne poznam vseh podrobnosti. Nikoli nisem razumel menjav v ligi NBA, a na koncu je posel pač posel. Še posebej z zadnjo izjavo Patricka Dumonta pa je jasno, da je bilo v ozadju veliko več kot le posel. Več ne bom govoril, ker niti ne bi bilo pošteno, da podajam svoje mnenje.

Patrick Dumont je s svojo izjavo dvignil veliko prahu. Foto: Guliverimage

Že prej sva omenila, da je bilo Luki ob menjavi zelo težko, kar je bilo videti tudi na prvi novinarski konferenci.

Da, Luki je bilo izjemno težko. Dallas je postal njegov dom, tam si je ustvaril življenje in družino. Verjamem, da bo do poletja uredil vse, kar bodo potrebovali za življenje v Los Angelesu, da bodo z Anamario in Gabrielo začeli novo poglavje v življenju. Mogoče se bo to zgodilo že prej, a verjamem, da je Luka trenutno z glavo povsem pri košarki. Ima tudi ogromno ljudi, ki mu pomagajo, navsezadnje tudi Sašo. Luka bo šel čez to in prepričan sem, da bo zaradi celotne situacije še dozorel, tudi zaradi tega, ker je na lastni koži spoznal, kako kruta je lahko košarka. Tudi če si najboljši na svetu in glavno ime franšize, lahko na koncu s tabo ravnajo kot s kosom premoženja. Tudi zato mislim, da je to dobro zanj z osebnostnega vidika, da se še dodatno učvrsti. Res sem prepričan, da bo iz tega črpal le pozitivne stvari, normalno pa je, da mu je trenutno zelo težko.

Luka si je v tem času pri Dallasu zgradil pravo ekipo, torej trenerja za fizično pripravo Anžeta Mačka in fizioterapevta Javierja Barrio. Navsezadnje je Luka posredno v Dallas pripeljal tudi pomočnika trenerja Marka Milića. Ali ste se z njimi kaj slišali? Videli smo, da so vsi trije že odpotovali z njim v Los Angeles.

Bili smo na vezi, Muc (Anže Maček, op. p.) in Javier (fizioterapevt, ki je z Luko sodeloval že pri Real Madridu, op. p.) sta bila že pred tem del ekipe Luke Dončića, torej sta delala z njim individualno in sta bila, če lahko tako rečem, že takoj del tega transferja.

Malo bolj zapletena je bila zgodba z Markom Milićem, ki je z Mavericks sodeloval preko pogodbe, ni pa skrivnost, da je bil Dončić glavni razlog za njegovo udejstvovanje v Teksasu. Z Milkom sva se posebej slišala na to temo, glede tega, kaj naj naredi in kako naj ravna, pa sem mu dejal, da naj se ne odloča na prvo žogo. Tudi on ima družino in odgovornost, bil je pomočnik Dallasa, torej je imel z njimi pogodbo. Veliko sva se pogovarjala in poskušal sem mu svetovati čim bolj objektivno. Če bi bilo namreč po njegovem in bi se odločal čustveno, bi šel takoj, še isto sekundo. Zadevo je moral potem rešiti še s klubom, vendar se nisem bal, saj Milko to zna, znajde se v vsaki situaciji, res je srčen človek. Če se malo pošalim, je tudi Gorenjec, tako da upam in verjamem, da ni ostal brez slehernega dolarja (smeh, op. p.). Zdaj je odšel v Los Angeles, ne vem točno, kaj se bo oziroma se je tam dogovoril, a mislim, da bo ostal tam.

Marko Milić je zaključil svojo pot kot pomočnik Dallas Mavericks. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tudi sicer ste z Dallasom v teh letih s Košarkarsko zvezo Slovenije stkali posebne vezi, večkrat ste bili tudi tam. Zdaj se bo zgodba začela v Los Angelesu graditi povsem od začetka. Ali je tudi to eden od razlogov za odhod Saše Dončića v Los Angeles?

Zagotovo. V prvi vrsti je Saša tja odpotoval kot oče, da bo opora svojemu sinu v novi sredini, tudi zato je tja odpotoval takoj. Kot direktor reprezentanc bi namreč tja odpotoval šele ta konec tedna. Hkrati pa je namen, da se tam spozna z ljudmi, ki bodo zdaj Lukovi šefi, in z namenom, da bomo mi, ko bo čas za to, z Lakers vzpostavili odnos, kot smo ga gojili z Mavericks.

Z njimi smo imeli dober odnos na vseh področjih, tako z vodstvom kluba kot s celotno operativo. Tudi v tem oziru lahko rečem, da sem Nica Harrisona spoznal kot zelo sposobnega človeka. Koliko je on odgovoren za to menjavo, ne bi komentiral. Vsi so bili tudi vedno iskreno veseli, da je Luka del slovenske reprezentance. Nikoli nisem čutil kančka hinavščine ali tega, da bi ga puščali samo zato, ker bi ga morali. Videti je bilo, da so bili res veseli in hvaležni, da je Luka povezal Dallas in Slovenijo. Zdaj pa bo treba vse to ponoviti še v Los Angelesu.

Del vezi Dallasa s Slovenijo je bil tudi pomočnik Sean Sweeney, ki je lani poleti okrepil slovensko reprezentanco. Kako Sean Sweeney Foto: www.alesfevzer.com boste postopali v tej smeri oziroma ali že veste, kakšni bodo naslednji koraki?

Vesel sem, da ste me to vprašali. Napravili smo namreč prve korake, tudi pri tem je imel glavno vlogo kot povezovalec Saša Dončić. S Seanom se pogovarjamo, kako bi bilo, če bi naše sodelovanje nadaljevali, ker tudi nas to zelo zanima. Sean je lani prišel skupaj z Luko tik pred začetkom kvalifikacij za olimpijske igre. Čeprav je bil tukaj kratek čas, je bil zelo zadovoljen z načinom dela in ljudmi, s katerimi je sodeloval. Res spada zraven, vendar ni vse samo na nas in njem in ni samoumevno, da zaradi Lukovega odhoda iz Dallasa ne bomo več sodelovali. Želja je obojestranska. Tudi on si želi nadaljevati to zgodbo, ne vemo pa še, kako bo glede Dallasa. Vse je še v začetni fazi, zagotovo pa nas zanima nadaljevanje te zgodbe. Ne vemo pa, kaj bo na to rekel Dallas, prehitro je, da bi o tem govorili konkretno, vendar se stvari dogajajo.

Verjetno je vprašanje, na katerega ste v zadnjem tednu morali odgovoriti najpogosteje, ali bo prestop k Lakersom po vašem mnenju na kakršenkoli način vplival na prihodnost Dončića v slovenski reprezentanci. Vaš odgovor?

Po mojem mnenju se ni spremenilo nič, več pa bo povedal Luka. Mislim pa, da je že neštetokrat povedal, da je pripravljen igrati v reprezentanci, če bo le zdrav. Dejstvo pa je, da mu bosta poletje in selitev zagotovo prinesla tudi nekaj logističnih izzivov. Pri tem je prednost, da se liga NBA v primeru uvrstitve v finale konča konec junija, naše priprave oziroma čas, ko se nam bo Luka lahko pridružil, pa bodo v začetku avgusta. Tako bo imel vsaj mesec dni časa za počitek, ob tem pa bo lahko opravil vse zadeve, ki jih mora postoriti v novi sredini. Še enkrat želim poudariti, da mislim, da sprememb ne bo.

Ne glede na to bo verjetno slej ko prej sledilo poletje ali reprezentančna akcija, na kateri Luke zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne bo. Še posebej če bodo svoj davek terjale tudi poškodbe oziroma minutaža, ki jo ima Dončić v ligi NBA.

Nihče ne ve, kaj bo prinesla prihodnost. Ne vemo, ali bo Luka kdaj primoran zavrniti igranje za izbrano vrsto. Če ne prej, pa bo prost prihodnje poletje, ko ni velikega tekmovanja. Potem pa bomo videli. V prvi vrsti to, da se uvrščamo na velika tekmovanja, ni samoumevno. Vsa kvalifikacijska okna igramo brez njega. Bolj se bojim, da bi prišlo poletje, ko Luka ne bi mogel igrati v reprezentanci zaradi neuvrstitve na veliko tekmovanje. Če pa se kdaj zgodi, da ga ne bo, ga pač ne bo.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri tem želim še podariti, da je ta davek predvsem posledica igranja v ligi NBA in ne reprezentance, kjer na Luko pazimo. Vedno ima dovolj časa tudi za regeneracijo, medtem ko je imel v Dallasu vse do te sezone ves čas eno najvišjih minutaž v ligi. Tudi to kaže njegov odnos do franšize. Ob tem pa je treba poudariti, da Luka sicer še ni bil resneje poškodovan in ima res vzdržljivo telo.

Zadnje čase je ravno Lukova (ne)pripravljenost ena najpogostejših opazk in tem razprav.

To je naravnost smešno. Vse te "komentatorje" bi vprašal, na kaj ni dobro pripravljen. Imel je najvišje število minut na parketu v ligi, obenem je bil prvi strelec lige. Kaj pri tem ne deluje? Ne razumem teh obtožb in namigovanj. Imel pa je letos kar nekaj smole, pri čemer ni edini.

Če sva že pri ligi NBA in smoli, je treba omeniti tudi Vlatka Čančarja, ki se počasi vrača po novi poškodbi. Koliko ste z njim na vezi?

Slišiva se, vsi komaj čakamo, da znova stopi na parket. On ima res veliko nesrečo, a je res izjemno pozitiven, nič ga ne zlomi in vedno najde nekaj pozitivnega.

Josh Nebo si želi nadaljevanja poti v slovenski izbrani vrsti. Foto: www.alesfevzer.com Če sva že pri pomembnejših členih reprezentance, je treba omeniti tudi položaj naturaliziranega košarkarja, pri čemer so se stvari nekoliko zapletle. Josh Nebo je znova poškodovan, Mike Tobey v reprezentanci verjetno ne bo več igral, tudi Jorgan Morgan se v tem trenutku ne zdi najboljša izbira. Kako stojijo stvari glede tega?

Najprej želim poudariti, da nas nasploh v zadnjem času glede reprezentantov res tepejo poškodbe. Ko gledam tedenska poročila na KZS, pride obdobje, ko jih v ekipah ni polovica zaradi poškodb.

Kar pa se tiče naturalizacije, smo z Joshom pred kratkim opravili razgovor. Dejal je, da pričakuje, da se bo konec marca oziroma v začetku aprila vrnil na parket. Italijansko prvenstvo je dolgo, tudi evroliga bo takrat še potekala, in če bo Josh pokazal in dokazal, da lahko igra, ga bomo čakali, tudi sam pa je dejal, da si tega želi. Njegova poškodba je redka, verjamem pa, da bo dobro okreval. Igralca takšnega kova potrebujemo, z njim smo res zadovoljni in je krasna oseba, ob tem pa verjamem, da se bo dobro vključil tudi v igro, zato bo tako njemu kot nam veliko pomenilo, če bo nared do EuroBasketa.

Če se bo izkazalo, da se ta zgodba ne bo izšla, pa bomo ukrepali, kot smo še vedno do zdaj. Tudi pri Jordanu Morganu in Miku Tobeyju smo ukrepali v zadnjem trenutku in reševali zadeve. Zelo podobna je bila tudi zgodba ob lanskem prihodu Neba, tako da verjamem, da bomo stvar uspešno rešili, če bo do tega prišlo. Še enkrat pa želim poudariti, da upam, da do tega ne bo prišlo. Josha bomo čakali, tudi on želi igrati za reprezentanco.

Glede iskanja naturaliziranih košarkarjev ima v zadnjem obdobju glavno besedo Saša Dončić. Ali spremlja dogajanje na trgu?

Tako je, seveda v sodelovanju s selektorjem Aleksandrom Sekulićem. Oba imata "dober nos" in dobre povezave za tovrstno iskanje. Zdaj najprej vsi upamo, da bo Josh zdrav, da se nam bo za razliko od lani lahko pridružil že na začetku priprav, potem pa bomo videli. Lani se je Josh ekipi pridružil štiri dni pred začetkom kvalifikacij za olimpijske igre, Luka pa dva dni pred začetkom. Takrat je bilo res vse postavljeno na glavo. Letos bo to druga zgodba, ekipa bo skupaj mesec in pol, nekateri pa bodo začeli trenirati že prej. Z vidika uigravanja bo to zelo dobrodošlo, tudi zato računamo na Josha in tudi zato smo si želeli, da bi bil zraven že februarja.

Saša Dončić in Matej Erjavec Foto: www.alesfevzer.com

Pred vrati je še zadnji kvalifikacijski krog za EuroBasket, v katerem bo Aleksander Sekulić z izjemo Eda Murića in Gregorja Hrovata računal na precej pomlajeno zasedbo.

Rezultat imamo, nočemo pa ga vreči stran. Želimo dobiti nekaj pozitivnega, želimo videti, na katere izmed mlajših košarkarjev lahko računamo v prihodnosti. Za to pa poleg štaba potrebujemo še nekoga, ki bi jih vodil v garderobi in na parketu. Zato smo se na koncu dogovorili, da bosta to Gregor Hrovat in Edo Murić, pogovarjali pa smo se z vsemi fanti. Mislim, da bi bil zraven tudi Klemen Prepelič, vendar bo odsoten zaradi zasebnih zadev. Fante smo tudi povabili, da se nam pridružijo v Rigi kot gostje skupaj z družinami, a seveda to zaradi obveznosti s klubi ne gre.

Glede mladih me zanima, kakšen bo njihov odziv že od prvega treninga dalje in ali bodo znali zgrabiti to priložnost. Vsi se veselijo tega okna, moram omeniti, da je med drugim Urban Kroflič že izrazil, da je res neizmerno vesel, da je dobil to priložnost. Če bo odnos takšen, mislim, da ni skrbi.

O novembrskem krogu smo povedali že ogromno, o porazu s Portugalsko, neprepričljivih igrah in tudi negativni konotaciji, Žiga Dimec je v pogovoru za Sportklub povedal, da vsaj začasno prekinja pot v reprezentanci. Foto: FIBA ki je obkrožala izbrano vrsto. Zatem je razočaranje in vsaj začasno slovo od reprezentance v pogovoru za Sportklub napovedal Žiga Dimec. Ali ste bili z njim na zvezi?

Jaz osebno ne. Glede negativnega prizvoka pa ta reprezentanco obkroža že od EuroBasketa 2022 z različnimi motivi in različnimi akterji. Sam o tem ne bi govoril. Tako je, psi lajajo, karavana gre dalje. Vsi se zavedamo oziroma zavedajo, zakaj so v reprezentanci. Normalno je, da je kdo kdaj razočaran. Tudi v tem primeru Žigi Dimcu ne morem zameriti zaradi te izjave. Verjamem, da mu ni bilo enostavno priti iz Tajvana in tudi vedno je bil na voljo izbrani vrsti.

V tem primeru ni nujno, da je z naše strani vedno vse pravilno skomunicirano, tudi mi delamo napake, tudi selektor jih dela, tudi štab, jaz … Negative pa iskreno ne čutimo, to vidimo le v javnosti, vendar na koncu ne vpliva na nas. O novembrskih tekmah smo tako ali tako povedali že vse. Na koncu smo ena od le sedmih reprezentanc, ki so si mesto na Eurobasketu zagotovile krog pred koncem.

Ali je bilo torej glede vprašanj o selektorju povedano vse?

Ko enkrat ne bom dobil vprašanj glede selektorja Sekulića, bom zelo vesel (smeh, op. p.). Res ne vem, kaj želi javnost. Rezultati so dobri, morda včasih igra ni všečna, mogoče kdaj ni všečen novinarjem, a to ni njegova naloga. Njegova naloga je, da ekipo pripelje na evropsko prvenstvo in druga velika tekmovanja, potem pa poskusi iz fantov izvleči čim več.

Mogoče to, da so v preteklosti slabše predstave ali rezultati že odnesli kakšnega njegovega predhodnika … Na trenutke je tudi delovalo, da je 'izgubil' slačilnico.

Opredelite slabše rezultate.

Foto: www.alesfevzer.com

EuroBasket 2022 tekma z Bosno in Hercegovino ter debakel proti Poljski, lanske predstave v kvalifikacijah za olimpijske igre …

Tekma proti Poljski na EuroBasketu 2022 je bila ena in edina tekma, ki je bila katastrofalna, odkar sem jaz na KZS. Razlogi za to? Še danes jih težko naštejem, niti jih ne želim javno izpostavljati, ker smo se do nekaterih šele dokopali. Rekel bom le, če bi takrat menjali selektorja, bi naredili največjo napako. Mislim, da sem s tem povedal vse. Lažje bi bilo po olimpijskih kvalifikacijah. S tem sem tudi odgovoril na to, kdo je kriv in tudi kdo ni kriv. Zagotovo odgovornost na koncu nosi selektor, a zagotovo ne gre soditi dogajanja na podlagi ene tekme.

V zadnjih mesecih se je veliko črnila prelilo tudi na račun kandidature za organizacijo EuroBasketa 2029. Kako trenutno stojijo zadeve?

Oddali smo vso potrebno dokumentacijo. Velik izziv bo dobiti to tekmovanje, 24. maja bo imel odbor Fibe Europe zasedanje v Rigi. Drugi kandidati so dobri, hkrati jih je presenetljivo veliko, ozadja pa niti ne morem razkriti, dokler ne bodo zadeve javno znane. Imam dober občutek, pogovori potekajo, tudi lobiranje. A glasovanje je na koncu tajno, zdajšnja sestava odbora je v preteklosti držala besedo pri vsem, kar smo se dogovorili. V prejšnji sestavi je bilo to drugače, česar se zdaj dogovorimo, tudi drži. Upam, da bo tako tudi vnaprej.

Generalna skupščina evropske košarkarske zveze FIBA Europe iz lanskega maja Foto: Bojan Kralj/STA

Če pogovor nadaljujeva v pozitivnem duhu, morava nujno omeniti žensko člansko reprezentanco, ki se je prejšnji konec tedna uspešno zavihtela na EuroBasket. Začelo se je precej pesimistično, potem pa so dekleta iz kroga v krog napredovala, tudi po zaslugi Jessice Shepard, nato pa še z vrnitvijo Teje Oblak. Lahko smo optimistični, kajne?

Najprej bi lahko rekli, da ta uvrstitev na EuroBasket ni nič novega, še posebej ker je dekletom to uspelo petič zapored. Eden od teh uspehov je bil tudi domač, a je bila ta uvrstitev res prigarana. Dekletom je to uspelo prvič, odkar evropsko prvenstvo gostijo štiri države, kar pomeni, da na ta način ostane prostih le 12 mest, ob tem je nekaj držav, katerih uvrstitev ni vprašljiva. Biti prvi v svoji skupini na način, kot so bila dekleta v družbi Madžarske, ki je bila na prejšnjem prvenstvu pri nas četrta, pa potem tudi Bolgariji, ki res ni slaba ekipa, je velik dosežek, še posebej ker začetek ni bil obetaven, potem pa so se stvari postavile na svoje mesto.

Predvsem me veseli, kako so dekleta povezana in na kakšen način sprejemajo način in sistem selektorja. Te kvalifikacije so tako prinesle marsikaj novega in dobrega, igra navdušuje, verjamem pa, da bodo dekleta še napredovala.

Slovenke so se vnovič uvrstile na EuroBasket. Foto: Aleš Fevžer Če sva prej govorila o naturalizaciji v moški reprezentanci, ste z žensko, kot vse kaže, zadeli v polno. Jessica Shepard se je izkazala za izjemno okrepitev.

Ni skrivnost, da sta bili pred Jessico v igri še dve tuji košarkarici, vendar se na koncu z razlogom ti dve zgodbi nista razvili v pravo smer. Jessica je bila tretja možnost, vse to pa je bolj ali manj zasluga selektorja, ker igralke res dobro pozna in tudi Jessico je dobro poznal. Ona je zadetek v polno tudi karakterno, odlično se je vključila v ekipo, dekleta so res povezana med seboj, k čemur zagotovo pripomore tudi njen prihod. Videti je, da je vse na pravem nivoju, v nedeljo smo skupaj proslavili uvrstitev na EuroBasket, tudi dekleta pa so bila po desetih minutah res sproščena. Res delujejo kot eno in lahko rečem, da se vsi veselimo prihajajočega EuroBasketa.

