Spregovoril je prvi človek Dallas Mavericksov, Patrick Dumont. Vprašali so ga, ali res verjame, da so danes res boljši kot pred tednom dni, ko so se odrekli Luki Dončiću. "Je, verjamem." Obenem zet glave družine Miriam Adelson pravi, da je Lukov velik navijač. "Če pogledate največje vseh časov, ob katerih smo odraščali - Jordan, Bird, Kobe, Shaq - so vsi trdo delali, vsak dan, z jasnim ciljem, da bi zmagovali. In če tega nimaš, ne bo delovalo. In če tega nimaš, ne moreš biti del Dallas Mavericks."

Luka Dončić je sedmo sezono igral za Dallas Mavericks. Foto: Reuters Teden dni po šokantni odločitvi, da Dallas Mavericks zamenjajo Luko Dončića z Anthonjem Davisom in se ga pošljejo k Los Angeles Lakersom, se je oglasil tako imenovani guverner kluba Patrick Dumont. Je uradni predstavnik lastnikov kluba, odkar ga je pred 13 meseci prevzela družina Adelson. Je tisti, ki po Marku Cubanu vleče ključne odločitve v Mavericksih. "Težko je povleči težke odločitve. In težko je povleči pravilne odločitve, ko so težke," je intervjuju z Bradom Townsendom, ki poroča za Dallas Morning News, v katerem pa ni povedal veliko konkretnega, začel zet glave družine Miriam Adelson. Pravi, da je pričakoval negativen odziv navijačev in košarkarskih strokovnjakov.

"Dallas Mavericks se ne bodo selili v Las Vegas"

Zavrnil je teorijo zarote, da so se namerno želeli zameriti navijačev, da bi dobili izgovor za selitev kluba v Las Vegas, kjer ta družina z igralništvom služi milijone. "Dallas Mavericks se ne bodo selili v Las Vegas. Niti slučajno. Ta odgovor je jasen. Dallas Mavericks so Dallas Mavericks in bodo ostali v Dallasu." Razlog ni niti v supermaks pogodbi (več kot 330 milijonov evrov za pet sezon), do katere bi bil poleti upravičen Dončić.

"Sočustvujem z navijači, ki so prizadeti"

Patrick Dumont ima popolno zaupanje v Nica Harrisona. Foto: Guliverimage Dončiću so se odrekli, saj lahko le tako sledijo svojemu cilju, da bi osvojili več naslovov prvaka lige NBA. Ima popolno zaupanje v športnega direktorja Nica Harrisona, češ da je že sredi lanske sezone potegnil prave menjave in verjame, da so tudi po letošnjih Mavericks zdaj boljši, kot so bili pred tednom dni. "Res verjamem. Sem velik Lukov navijač. Tudi moja družina je. Cenim, kar je dal naši ekipi, kar je dal Dallasu. Sočustvujem z navijači, ki so prizadeti. Kar se mene tiče, bo Luka Mav za vedno. Želim mu srečno in vse dobro v nadaljevanju kariere v Los Angelesu."

Zakaj so se torej odrekli košarkarju, ki je bil obraz kluba, ki jih je lani popeljal v finale lige NBA in na tekmo v svoji sedmi sezoni dosega po 28,3 točke? "Ne veste, kako sem se lani počutil v finalu, ko so v Bostonu konfeti padali po moji glavi. Bil sem zelo nesrečen. Tega ne bom nikoli pozabil." S Harrisonom sta zdaj analizirala tekmece v zahodni konferenci, pa tudi v vzhodni, še posebej Boston, Cleveland in New York in ugotovila: "Smo bili boljši kot lani v finalu? Odigrali smo toliko tekem, da smo videli, kje smo. In pred koncem prestopnega roka nismo bili tam, kjer smo želeli biti." Z bolj obrambno usmerjenim Anthonyjem Davisom po njegovem mnenju zdaj so.

"Ekipa lahko zmaguje, če je predana trdemu delu"

Luka Dončić bo predvidoma v noči na torek debitiral za Los Angeles Lakers. Foto: Reuters "Ekipa lahko zmaguje, če ima popoln fokus, če ima pravi karakter, pravi pristop. In je predana trdemu delu. Samo tako ustvariš zmagovalno mentaliteto," je zelo čustveno poudaril Dumont. "In če tega ni, boš izgubljal." Iz teh besed bi torej lahko razbrali, da niso verjeli, da Dončić dovolj zavzeto dela. "Če pogledate največje vseh časov, ob katerih smo odraščali - Jordan, Bird, Kobe, Shaq - so vsi trdo delali, vsak dan, z jasnim ciljem, da bi zmagovali. In če tega nimaš, ne bo delovalo. In če tega nimaš, ne moreš biti del Dallas Mavericks." Zato so posegli po tej šokantni menjavi. "Da bi bila naša ekipa boljša. Ni šlo za denar." Ob koncu telefonskega pogovora je Dumont še enkrat poudaril, da delajo zgolj take poteze, da bi osvojili več naslovov prvaka.