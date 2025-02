Ob odličnem debiju za Dallas poškodba Anthonyja Davisa, Lakers slavili brez Jamesa in Dončića

Težko pričakovani debi Luke Dončića v dresu Los Angeles Lakersov se to soboto še ni zgodil. Proti Indiana Pacers so Jezerniki zaigrali precej oslabljeni, saj je majkal tudi LeBron James, a na krilih vročega Austina Reavesa vseeno zmagali s 124:117. Odlično pa je za Dallas Mavericks debitiral Anthony Davis in k zmagi na teksaškem derbiju nad Houston Rockets (116:105) prispeval 26 točk in 16 skokovl, a je tekmo tudi predčasno končal zaradi poškodbe. Pred tekmo so sicer navijači nekdanjega Lukovega kluba s protestom pokazali, kaj si mislijo o Nicu Harrisonu. Vse rezultate tekem lahko na Sportalu spremljate v živo.

Los Angeles Lakers (31 zmag, 19 porazov) so peto zmago zapored dosegli v domači dvorani proti Indiana Pacers s 124:117.Tokrat sta slavje soigralcev z roba parketa pospremila oba največja zvezdnika Jezernikov, Luka Dončić, ki že ob božiča okreva po poškodbi mečne mišice, in LeBron James.

Na parketu pa je zablestel Austin Reaves in s 45 točkami dosegel strelski rekord kariere. Razpoložen je bil tudi Japonec Rui Hačimura s 24 točkami in devetimi skoki, za Insiano pa jih je Pascal Siakam prispeval 23.

Trojka Reavesa, ki je navdušila Dončića:

Trener LA LAkers JJ Redick je dejal, da se nagibajo v temu, da bo Dončić debitiral na ponedeljkovi tekmi z Utah Jazz. Tudi to bo Los Angeles igral doma, dva dni zatem pa z istim tekmecem igrajo še v Salt Lake Cityju. Ali bo Ljubljančan dejansko igral v ponedeljek, se bodo odločili tik pred tekmo.

LeBron James in Luka Dončić tekmo LA LAkers in Indiana Pacers spremljata s klopi. Foto: Guliverimage

Še en novinec Mark Williams je izpustil sobotno tekmo, brez nastopa pa je ostal tudi James, ki v povprečju dosega po 24,1 točke, 7,6 skoka in 9,1 asistence na tekmo. Ima zatečen levi gleženj.

Davis na debiju že v prvi četrtini s 14 točkami

Anthony Davis že v prvi četrtini z "živalskim" zabijanjem. Foto: Reuters Je pa že to soboto za Dallas Mavericks debitiral Anthony Davis. Nad Houston Rockets, ki so imeli pet zmag več, je stresel nekaj svoje jezen. Imel je naravnost vesoljsko prvo četrtino: 14 točk (met iz igre 6/8), osem skokov, tri asistence in blokado. Takšne četrtine še ni imel v svoji karieri. Po prvih 12 minutah so tako Mavericks vodili s 33:20. Ob polčasu so Mavericks vodili že za 17 točk (48:65), njihov novi center pa je bil že pri dvojnem dvojčku: 24 točk (met iz igre 9/13), 13 skokov, pet asistenc in tri blokade.

Anthony Davis že zabija za Dallas Mavericks, v prvi četrtini je dal 14 točk:

Samo poglejte ta alley-oop, ko je Kyrie Irving podal Davisu:

In nove poškodbe ...

Slaba novica prvega polčasa za Mavericks pa: PJ Washington si je zvil gleženj. Takoj so sporočili, da se za drugi polčas ne bo vrnil na parket.

Tudi Davis je tekmo končal predčasno, v tretji četrtini, ko se je v bolečinah zgrudil pod košem Dallasa, ni pa prišlo do nobenega kontakta. To je izjemno slaba novica za Mavericks. Teksašani upajo, da ne gre za nič hujšega, po zadnjih informacijah je Davis obnovil poškodbo prepone, zaradi katere je letos že izpustil pet tekem LA Lakers. Kaj bodo na to porekli navijači, ki so pred današnjo tekmo protestirali pred dvorano zaradi menjave Like Dončića?

Anthony Davis went to the locker room with a non-contact injury pic.twitter.com/uq4671SOJG — Bleacher Report (@BleacherReport) February 8, 2025

Davis je bil na koncu s 26 točkami, 16 skoki in sedmimi asistencami vseeno prvi mož Dallasa, ki je Houston premagal s 116:105. Drugi najboljši pri domačih je bil prav tako prišlek iz Los Angelesa Max Christie s 23 točkami, sicer pa so se Mavericks izkazali z imenitno ekipno predstavo, še štirje košarkarji so namreč dosegli dvomestno število točk. Naji Marshall 16, Kyrie Irving in Klay Thompson po 13 ter Spencer Dinwidie deset. Najboljši strelec tekme je bil Turek Alperen Sengün s 30 točkami. Jalen Green jih je za Rockets dodal 23, Amen Thompson pa 20.

Pred tekmo je del navijačev Dallasa pred dvorano pripravil protest, s katerim je pokazal nestrinjanje z menjavo Luke Dončića.

Tudi na tribunah so nekateri navijači izrazili nezadovoljstvo zaradi odhoda Luke Dončića:

Dallas Mavericks Fans Bring A Casket To Protest The Luka Dončić Trade https://t.co/xA80dklj4U pic.twitter.com/08fhhEWEsv — Lieutenant Colonel Reagan (@bobbyr75) February 8, 2025

