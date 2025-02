Oklahomin visokorasli orjak je nazaj, Booker z osebnim rekordom sezone

Oklahoma, ki je bila v pretekli noči boljša od Toronto Raptors s 121:109. Jalen Williams je dosegel 27 točk, Shai Gilgeous-Alexander pa 25 za Oklahomo, v katero se je po trimesečni odsotnosti zaradi poškodbe vrnil tudi center Chet Holgrem.

Takole so v Oklahomi pozdravili vrnitev Cheta Holmgrena:

Chet Holmgren introduced in the starting lineup to a Paycom crowd so deafening that you can’t even hear his name. pic.twitter.com/xJ1raDAuTX