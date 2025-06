Ura, ki bo v vas prebudila željo po aktivnosti na prostem

Foto: Huawei

Lepa in hkrati še nadvse zmogljiva pametna ura!

Huawei odgovarja na zahteve s pametnimi urami serije Huawei Watch Fit 4 in Watch Fit 4 Pro. Nova generacija pametnih nosljivih naprav združuje najsodobnejšo tehnologijo za vadbo in izboljšano obliko, ki dopolnjuje vaš dinamični življenjski slog. To omogočajo novi športni načini za vodne športe, vgrajen barometer in natančen dvopasovni satelitski sprejemnik. Obenem Huawei Watch Fit 4 Pro ponuja revolucionarno kombinacijo naprednih meril in specializiranih funkcij beleženja profesionalnih športov, kot so golf, potapljanje in tek po poteh ter ultra tanko in lahko ohišje, ki se brezhibno prilega vsakemu aktivnemu življenjskemu slogu.

Ne glede na to, ali ste izkušen profesionalec ali navdušenec, ki si prizadeva doseči višjo raven, je pametna ura serije Huawei Watch Fit 4 popolna spremljevalka. Zagotavlja vpogled v stanje telesa in natančnost zabeleženih podatkov, potrebnih za preseganje meja, doseganje ciljev in zmagovanje.

Načrtujte vsak zamah in izpopolnite vsak udarec

Poznavalci vedo, da je za igranje golfa potrebno veliko več kot le dober zamah. Pomembni so še natančnost, branje položaja in poznavanje igrišča kot lastnega žepa. Namesto da bi ugibali, se boste raje zanesli na točne podatke. Pametna ura Huawei Watch 4 Pro s podrobnimi zemljevidi petnajst tisoč igrišč z vsega sveta in tridimenzionalnim pogledom na izbrano igrišče iz zraka daje prepotreben čas za oblikovanje najboljše strategije. Zahvaljujoč dvopasovnemu sprejemniku s podporo petih satelitskih sistemov v realnem času prikazuje razdaljo od trenutne lokacije do sprednjega, zadnjega ali sredinskega dela zelenice ter vseh morebitnih ovir na poti žogice.

Način za igranje golfa obenem zagotavlja še druge nadvse pomembne informacije. Poročilo na polovici igre ponuja pregled dosežkov, da zlahka prepoznate področja, ki jih je treba izboljšati, preden nadaljujete. Na koncu igre pa je na voljo celovit pregled rezultatov, vključno z analizo, kje ste bili najboljši in kje morate izboljšati svoje veščine. S tem je omogočen napredek, vi pa ste vsega korak stran od najboljše "partije".

Pametnejše in varnejše potapljanje

Vsak potop ponuja nov svet za raziskovanje, prava oprema pa vam pomaga, da ga varno doživite. Zato je Huawei Watch Fit 4 Pro zasnovana tako, da podvodne pustolovščine podpira z zaupanjem, nadzorom in jasnostjo.

Pametna ura je prilagojena delovanju na globini do štirideset metrov. V realnem času zagotavlja podatke o prostem potopu, kot so globina, hitrost in čas potopa, da izkušnjo izkoristite v popolnosti. A to še ni vse. Kasneje si lahko ogledate podrobne krivulje globine in hitrosti, s čimer natančno in preprosto ocenite svoje zmogljivosti.

Varnost je pri raziskovanju globin najpomembnejša. Huawei Watch Fit 4 Pro jo jemlje resno in z vgrajenimi varnostnimi opozorili poskrbi, da ste vedno zaščiteni. Opozarja vas, da ne presežete dovoljene meje potapljanja, zazna in pomaga ohraniti želeni čas lebdenja ter pomaga pri nadzoru dihanja, ki je ključno za dosego dobrih rezultatov.

Obenem vam funkcija treninga apneje ob spremljanju ravni kisika v krvi in drugih kazalnikov pomaga izboljšati vzdržljivost.

Od izpopolnjevanja potapljaške tehnike, preseganja meja apneje do spremljanja splošne zmogljivosti vam Huawei Watch Fit 4 Pro z natančnimi povratnimi informacijami v realnem času nudi vse, kar potrebujete za varno in samozavestno potapljanje.

Odpravite se na tek z boljšo podporo

Tek po poteh vas preizkuša na načine, na kakršne vas tek na stezi nikoli ne bo. Nepredvidljive višinske razlike, zahtevni tereni in nenehno spreminjajoča se hitrost. Tudi v tem okolju se odlično znajde pametna ura Huawei Watch Fit 4 Pro. Sposobna je natančne navigacije tudi v najbolj divjih okoljih po preprostem uvozu prilagojenih poti. Hkrati funkcija sledenja zagotavlja varnostno mrežo oziroma možnost, da se po potrebi vrnete na izhodišče.

Omogočena je navigacija po ključnih točkah s podrobnimi in pravočasnimi navodili, kar pride prav, ko se lotevate novih poti ali premagujete težak odsek. Za tekače na dolge razdalje je izjemno uporabna funkcija segmentirane navigacije, ki prikaže vpogled v celotno pot v panoramskem načinu, medtem ko vas ura pravočasno opozori, če zaidete s poti.

Huawei Watch Fit 4 Pro vaše pustolovščine na prostem popelje na višjo raven. Združuje natančnost, preprostost uporabe in pametno tehnologijo, da ostanete na pravi poti ne glede na teren.

Narejena za profesionalce, pripravljena za vas Te izjemne profesionalne športne funkcije so le delček tega, kar lahko ponudi Huawei Watch Fit 4 Pro. S kombinacijo lahkotnega udobja, izjemne izdelave in revolucionarnih funkcij upravljanja zdravja je zasnovana tako, da se prilega vašemu aktivnemu življenjskemu slogu. Obenem je Huawei ponudil še pametno uro Watch 5, ki je še bolj usmerjena v nadzor zdravja, in brezžične slušalke FreeBuds 6. Za nove ure je značilna še brezhibna povezava s pametnim telefonom s sistemom Android ali iOS. Ob nakupu pa boste lahko tri mesece brezplačno uporabljali storitev Huawei Health+.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI.