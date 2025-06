Slovenski košarkarski as Luka Dončić v času, ko onkraj Atlantika poteka dvoboj v finalu lige NBA, že pridno trenira. V Sloveniji se pripravlja na novo NBA-sezono in tudi evropsko prvenstvo v košarki, kjer bo najbrž pomagal braniti barve naše domovine.

Luka Dončić svojo najboljšo telesno pripravljenost in fizično moč očitno kleše v Sloveniji, saj je, kar zanj ni preveč običajno, na svojem profilu na Instagramu delil posnetek iz znane ljubljanske telovadnice. V njej se, kot je razvidno s posnetka, intenzivno pripravlja na novo NBA-sezono in pred tem tudi na evropsko prvenstvo, ki bo konec avgusta in septembra in na katerem utegne nastopiti za slovensko reprezentanco.

Dončić na svojih omrežjih treningov v telovadnici in vadb z utežmi ne deli pogosto, izjema so fotografije iz košarkarskih dvoran, kjer igralci na parketu trenirajo taktične postavitve in vadijo mete na košarkarski obroč. Tokrat se je Luka odločil za drugačno potezo in dvomljivcem in t. i. haterjem pokazal, kako veliko bo v pripravah na novo sezono (tako klubsko kot reprezentančno) dal na telesno in fizično pripravljenost.

V ljubljanski telovadnici je izvajal počep z utežmi, teh je bilo zagotovo za nekaj deset kilogramov, s katerim je krepil mečne in stegenske mišice.

Še enkrat več potrdil, da rad igra za Slovenijo, če je le zdrav

Nedavno je Luka Dončić gostoval v drugem delu podkasta Mind the Game v družbi svojega soigralca pri Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa in nekdanjega vrhunskega košarkarja Steva Nasha, kjer je razlagal, da za svojo državo rad igra zaradi ponosa.

Beseda je v podkastu nanesla tudi na igranje za slovensko izbrano vrsto in občutek ponosa, ki ga pri tem občuti Dončić. Medtem ko je James govoril predvsem o tem, kako težko je to občutiti in se povezati znotraj tako velike države, kot so ZDA, pa je Dončić spregovoril o svojem odnosu do dresa s slovenskim grbom. "Rad predstavljam in zastopam svojo državo, to je poseben občutek ponosa in časti. Naša država živi za šport. Glede na to, kako majhni smo, imamo neverjetne športnike na vseh področjih. Imamo kolesarje, smučarske skakalce, nogometaše …" je v pogovoru z dvema velikanoma svetovne košarke med drugim dejal Dončić.

"Vsa država živi za šport, mi pa na ta način nekaj vrnemo svoji državi. To potem cenijo tudi navijači, ki živijo za te športne trenutke in dosežke," je še razložil slovenski košarkar, ki je tako še enkrat več potrdil svoje besede, da bo slovenski reprezentanci na voljo vselej, če bo le zdrav.

