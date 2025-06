Dončić Jamesu in Nashu: Zato rad igram za Slovenijo

"Zato igram za svojo državo, zaradi ponosa rad igram zanjo," je v drugem delu gostovanja v podcastu Mind the Game v družbi LeBrona Jamesa in Steva Nasha razlagal Luka Dončić.

Če v zadnjih dneh v povezavi z Luko Dončićem odmeva predvsem dejanje legendarnega trenerja Dona Nelsona, ki si je v znak nestrinjanja s potezo Dallas Mavericks na podelitvi prestižne nagrade Chuck Daly nadel ene izmed Dončićevih košarkarskih copat, pa je luč sveta ob tem ugledal tudi drugi del gostovanja slovenskega superzvezdnika v podcastu Mind The Game, kjer je v družbi Steva Nasha in LeBrona Jamesa spregovoril o številnih tekmah.

Med drugim je beseda nanesla tudi na igranje za slovensko izbrano vrsto in občutek ponosna, ki ga pri tem občuti Dončić. Medtem ko je James govoril predvsem o tem, kako težko je občutiti in se povezati znotraj tako velike države, kot so ZDA, pa je Dončić spregovoril tudi o svojem odnosu do dresa s slovenskim grbom. "Rad predstavljam in zastopam svojo državo, to je poseben občutek ponosa in časti. Naša država živi za šport. Glede na to, kako majhni smo, imamo neverjetne športnike na vseh področjih. Imamo kolesarje, smučarske skakalce, nogometaše …" je dejal Dončić, čemur je prikimal tudi Nash.

"To je res neverjetno. 'Pogachar'. Kako se izgovori njegov priimek?" se je spraševal nekdanji kanadski košarkar. "Pogačar, bil si blizu," ga je z nasmehom dopolnil Dončić, zatem pa sta izmenjala še nekaj besed o velikih dosežkih slovenskih športnikov. "Vsa država živi za šport, mi pa na ta način nekaj vrnemo svoji državi. To pa potem cenijo tudi navijači, ki živijo za te športne trenutke in dosežke," je razložil slovenski košarkar, ki je tako še enkrat več potrdil svoje besede, da bo slovenski reprezentanci na voljo vselej, če bo le zdrav.

V prvi vrsti je beseda sicer tekla o razvoju mladih športnikov in razlikah v njihovem udejstvovanju v Evropi in ZDA, kjer je Dončić opozoril predvsem na to, da je poudarek na treningih ne toliko na tekmah. Dončić je spregovoril tudi o trenutku, ki je spremenil njegov pogled na košarko, ko je kot najstnik igral za Real Madrid. Luka se je franšizi pridružil pri komaj 13 letih, profesionalno pa je debitiral pri 16 letih in postal najmlajši debitant v ligi ACB zgodovini ekipe.

"Mislim, da je bilo četrtfinale ali osmina finala. Ob polčasu smo vodili s 30 točkami, ampak jaz sem bil malo zaskrbljen. Trener je kričal name, spravil me je v jok. A tisti trener je v tistem obdobju malo spremenil moj pogled na košarko. Mislim, da tisto leto nismo izgubili tekme, ampak smo finale zmagali s 30 točkami razlike. Menim, da takšne trenutke potrebuje vsak. Da postaneš res dober igralec, potrebuješ nekoga, ki bo povedal vse. Še posebej trenerja. Zato ga imam rad, ker je to storil zame," je povedal Dončić.

