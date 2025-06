Legendarni košarkar, trener in generalni menedžer v ligi NBA Don Nelson šteje 85 let. Zaradi izjemnega prispevka v karieri mu bo letos pripadla prestižna nagrada Chuck Daly. Američan, ki je vrsto let opravljal tudi vlogo trenerja in generalnega direktorja Dallas Mavericks, je napovedal, da bo v znak protesta na današnji podelitvi, ta se bo zgodil tik pred začetkom druge finalne tekme med Oklahoma Cityjem in Indiano, nosil Dončićeve košarkarske čevlje iz serije Luka 4. Nelson je še danes prepričan, kako se Dallas v začetku februarja ne bi smel znebiti Luke Dončića.

Prestižno košarkarsko trenersko nagrado Chuck Daly bo letos prejel Don Nelson. To je 85-letni Američan potrdil v pogovoru z novinarjem Marcom Steinom, hkrati pa tudi razkril namero, da bo v znak protesta zaradi selitve Luke Dončića, ki je moral pred štirimi meseci zapustiti Dallas in se pridružiti Los Angeles Lakersom, na svečani podelitvi priznanja nosil njegove košarkarske čevlje.

"Luka je moj dragi prijatelj. Zato bom obul njegove nove čevlje," bo nosil njegove nove superge Luka 4. "Vedno sem razmišljal tako, da moraš odličnega igralca vedno zadržati v svojem moštvu za vse življenje. Odličnih igralcev se pač ne znebiš. Ko se je to zgodilo, sem bil zelo razočaran," ga je odločitev generalnega direktorja Dallasa Nica Harrisona, da zamenja Dončića za Anthonyja Davisa, spravila v slabo voljo.

Tako bo Nelson v znak protesta zaradi selitve slovenskega superzvezdnika na podelitvi priznanja, ki ga bo prejel pred drugo tekmo finala lige NBA med Oklahoma City Thunder in Indiana Pacers, obul njegove nove superge iz serije Luka 4, ki so podobno kot prejšnje nastale ob sodelovanju s hčerinskim podjetjem Nikeja Air Jordan.

Petkratni prvak lige NBA, Nowitzki njegov "nemški sin"

Kdo je sploh Don Nelson? Spada med legendarne obraze lige NBA. Uspešen je bil že kot košarkar in z Bostonom osvojil kar pet šampionskih prstanov. Celticsi so upokojili njegovo igralno številko na dresu (19), pozneje pa je blestel tudi kot trener in generalni direktor. Trikrat je prejel nagrado za najboljšega trenerja leta v ligi NBA, bil je tudi selektor ZDA na svetovnem prvenstvu, ko je Američane v Torontu popeljal do zlate medalje. Ko je bil generalni direktor Dallasa, je ustvaril vrhunsko moštvo, v katerem so izstopali Steve Nash, Michael Finley in Dirk Nowitzki, katerega je poimenoval za svojega "nemškega sina".

Don Nelson je bil pri Dallasu zelo navezan na Nemca Dirka Nowitzkega. Foto: Guliverimage

Nelson je bil med letoma 1997 in 2005 tako generalni direktor Mavsov, poleg tega pa tudi glavni trener. Pozneje ga je nasledil sin Donnie Nelson, ki je bil generalni direktor Dallasa vse do leta 2021. Tako je sodeloval tudi pri prihodu Luke Dončića, ki je prispel v Teksas leta 2018. Tam je postal veliki zvezdnik lige NBA, prvi ljubljenec občinstva in paradni konj franšize Dallas Mavericks, v začetku februarja pa po eni najbolj šokantnih menjav v zgodovini lige NBA odšel k Jezernikom.