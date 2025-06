Nazadnje je liga NBA spremljala neverjetno dramo. Kako bo zdaj?

Na prvi tekmi velikega finala lige NBA je Indiana v Oklahoma Cityju zaostajala celotno srečanje, nato pa prvič povedla tri desetinke pred koncem. S košem Tyreseja Haliburtona, ki se mu roka v odločilnih sekundah le redko zatrese, je prešla v vodstvo s 111:110 in zmagala. Oklahoma City je doživela hladno prho. Nasmihala se ji je idealna uvertura v finale, dragocena zmaga na domačem parketu, a je vse skupaj zamenjal boleč poraz, ki je med najboljšo ekipo rednega dela lige NBA vnesel nemir. Kakšen bo odgovor? Druga tekma finala lige NBA se bo začela v noči na ponedeljek malce po 2. uri po slovenskem času, nato pa se serija seli v Indianapolis.

Košarkarji Oklahome Cityja so v letošnji končnici podobno stresno kot prvo tekmo finala proti Indiani ostali praznih rok tudi na začetku serije proti Denverju. Takrat jih je ob zvoku sirene šokiral koš Aarona Gordona, nato pa je sledil odločen odgovor Thunderjev. Oklahoma je na drugi tekmi pomendrala Nikolo Jokića in druščina ter zmagala kar za +43. Bi se lahko ponovila zgodovina in bi se tokrat varovanci Marka Daigneaulta na domačem parketu znesli nad Indiano?

Shai Gilgeous-Alexander je na prvi tekmi dosegel 38 točk, a tudi to ni pomagalo OKC do zmege Foto: Reuters

Pod največjim drobnogledom bo prvi zvezdnik gostiteljev Shai Gilgeous-Alexander. MVP igralec sezone je na prvi tekmi dosegel 38 točk. Več od njega sta jih na krstni tekmi velikega finala v zgodovini lige NBA dosegla le dva, a je vseeno izgubil dvoboj.

Indiana je v letošnji končnici zadnji dve seriji začela z dvema zmagama v gosteh. Če bi podaljšala niz, bi spravila OKC v hude težave, saj bi povedla z 2:0 v zmagah, serija pa bi se preselila v Indianapolis, kjer igrajo izbranci Ricka Carlisla v zadnjih tednih kot v transu.

Liga NBA, 8. junij, finale: