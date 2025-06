Ko je v ljubljanski Hali Tivoli v torek pisk sirene označil konec druge kvalifikacijske tekme za preboj v ligo ABA, se je slavje v Ljubljani lahko pričelo. Ilirija, ki je v drugoligaški konkurenci jadranske lige, osvojila drugo mesto, je bila tudi v drugi tekmi kvalifikacij za preboj v elitno konkurenco boljša od predzadnje ekipe lige ABA ena, Cibone (83:66) in si priborila tako želeno in zlata vredno vstopnico v elitni svet jadranske košarke.

Potem ko se je slavje začelo so se oči marsikoga zaustavile na športnemu direktorju ekipe Saši Dončiću, ki je najprej odhitel ob parket, kjer sta ga z objemi pričakala sin in hčerka, nato pa je tako, kot se spodobi s šampanjcem proslavil še z vsemi akterji kluba, s katerimi so v tej sezoni zgradili nepozabno sezono.

Saša Dončić po tekmi s sinom in hčerko:

"Kaj naj sploh rečem? To je vrhunsko, neverjetno. Z neko ekipo, ki je veljala za precejšnjega 'underdoga' smo prišli do velikega uspeha. Verjeli smo v to, res smo garali za to, žrtvovali smo tudi polfinale državnega prvenstva proti Krki, vse z namenom, da bi se nam to poplačalo. In zdaj se je, vse je poplačano. Fantje in strokovni štab so pričarali res odlično sezono. Smo edini klub, ki je v eni sezoni vsaj enkrat premagal dva bivša evropska prvaka, torej Bosno in Cibono. Zdaj pa se za nas začenjajo težave, a sladke narave (smeh, op. p.)," je od zadovoljstva prekipeval Dončić.

Ekipo znova podprl tudi Luka

Vesel je bil tudi velike podpore sina Luke, ki si je srečanje znova ogledal iz prve vrste, na koncu pa navudšeno pospremil dosežek ekipe. "Odkar je prišel iz ZDA je bil Luka praktično na vseh tekmah Ilirije, tudi fantom je njegova moralna podpora veliko pomenila. V času, ko ni v reprezentanci in je v Sloveniji, se tukaj tudi pripravlja na svojo klubsko sezono, tako da verjamem, da je tudi njemu toplo pri srcu ob takšnem uspehu, kot ga je pričarala naša, če tako rečem, mala Ilirija," je dejal Saša Dončić.

Foto: Aleš Fevžer

Ta je Ilirijo že večkrat označil za svojega nekakšnega "tretjega otroka", saj je bil z ekipo vse od njenih temeljev, tretje lige, v klubu je opravljal več funkcij, bil je trener, nekaj časa celo predsednik, zdaj pa se je kot športni direktor podpisal pod zgodovinsko sezono, v katerem je poleg preboja v ligo ABA ekipa prvič igrala tudi v polfinalu državnega prvenstva. "V tem obdobju je bilo ogromno padcev in vzponov, ni bilo vselej enostavno, a ob takšnih trenutkih, kot je ta, se vse slabe stvari enostavno pozabijo. Zdaj pa bomo to zasluženo proslavili," je dejal Dončić.

V jadranski družbi trije slovenski klubi

Ilirija bo v novi sezoni postala osmi slovenski klub, ki je kadarkoli zaigral v ligi ABA, Slovenija pa bo imela tako v prihodnji sezoni tri predstavnike, saj imata vstopnico za novo sezono že zagotovljeno tudi Cedevita Olimpija in Krka. "Ves čas smo že pogledovali tudi proti naslednji sezoni in morebitnim okrepitvam, a smo hkrati čakali, dokler se res nismo uvrstili v ligo ABA. Imamo načrte za naprej, a počasi. Zdaj najprej malce zasluženega proslavljanja, z jutrišnjim dnem pa začnemo z delom," je dejal Dončić, ki skupaj s trenerskim štabom in primerni finančni injekciji želi zgraditi konkurenčno zasedbo, ki ne bo zgolj obstajala, temveč si želi konkurirati preostalim ekipam v ligi.

Ilirija je v torek zvečer spisala zgodovino kluba. Foto: Aleš Fevžer

Prav tako se v ljubljanskem moštvu zavedajo, da ekipa potrebuje dovoljšne število košarkarjev z omogočeno rotacijo, ki bo lahko nastopala tako v močni jadranski druščini kot v domačem državnem prvenstvu, kjer je Ilirija v tej sezoni izpadla v polfinalu po dveh tekmah s Krko, potem ko se je urnik končnice ves čas neposrečeno križal s termini odločilnih tekem v drugi ligi ABA.

"Bilo je težko, ker nimamo rotacije za dve takšni tekmovanji. Smo pa izkoristili to še eno priložnost, ki nam je bila dana. Tudi na drugi tekmi polfinala državnega prvenstva smo igrali s precej pomlajeno zasedbo, mladi fantje so si na ta način nabrali tudi nekaj dodatnih izkušenj, kar bo za naslednjo sezono za njih še toliko bolj pomembno, ker nas čaka res velik korak. Razkorak med ligo ABA 1 in 2 je res ogromen, tako da nam bodo vse izkušnje fantov prišle še kako prav. Poleti bo še dovolj časa za pripravo in enostavno moramo priložnost, ki nam je bila zdaj dana, izkoristiti," je pred nadaljevanjem slavja v legendarnem Tivoliju še sklenil Dončić.

Preberite še: