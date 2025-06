Luka Dončić, naš najboljši košarkar, danes velja za enega najboljših košarkarjev na svetu, kar dokazuje tudi na igriščih lige NBA. Šestindvajsetletni zvezdnik, ki trenutno igra za LA Lakers, v najmočnejši košarkarski ligi dosega izjemne številke in postaja prava košarkarska ikona.

A te uspehe Dončić dosega zaradi trdega dela in tudi nekoliko trših prijemov trenerjev. Luka se je Realu iz Madrida, eni najboljših košarkarskih ekip v Evropi, pridružil še kot najstnik, pri 13 letih, pri 16 letih pa že debitiral za člansko ekipo.

Trenutek, ko je spremenil pogled na košarko

"Bila je četrtfinalna tekma ali osmina finala. Ob polčasu smo vodili za približno 30 točk, jaz pa takrat nisem igral najbolj resno. Trener je začel kričati name in me je spravil v jok, ampak ta trener je v tistem obdobju spremenil moj pogled na košarko. Mislim, da tisto sezono nismo izgubili niti ene tekme in finale smo dobili za 30 točk. Mislim, da to potrebuje vsak igralec. Če želiš postati res dober košarkar, potrebuješ nekoga, ki ti pove vse. Še posebej trenerja. Zaradi tega ga danes cenim, ker je to takrat naredil zame," je v podkastu z LeBronom Jamesom in Stevom Nashom povedal naš košarkarski as.

Luka Dončić zadnje tedne pridno trenira. Foto: Aleš Fevžer

Luka Dončić se je resno lotil treningov

Luka Dončić in LA Lakers so v letošnji sezoni izpadli že v prvem krogu končnice, tako da se je sezona zanj končala precej zgodaj. A jasno je, da Ljubljančan v tem času ne sedi križem rok. Zdi se, da se je zelo resno lotil treningov, kar se pozna tudi pri njegovi telesni preobrazbi. Kakšen bo rezultat, pa bomo videli v prihajajoči sezoni.

Foto: Guliverimage

Konec avgusta slovensko košarkarsko reprezentanco čaka evropsko prvenstvo. Dončić se je vedno odzval povabilu v slovensko izbrano vrsto in tudi pred kratkim je povedal, kaj mu pomeni igrati za slovenski grb. "Rad predstavljam in zastopam svojo državo, to je poseben občutek ponosa in časti. Naša država živi za šport. Glede na to, kako majhni smo, imamo neverjetne športnike na vseh področjih. Imamo kolesarje, smučarske skakalce, nogometaše …" je dejal Dončić.

Preberite še: