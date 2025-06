Na družabnih omrežjih zelo zagreti kitajski navijač San Antonio Spursov En-ming Huang že teden dni dokumentira obisk mladega francoskega košarkarja Victorja Wembanyame na Kitajskem. Najprej je obiskal kitajski zid, preizkušal kitajsko hrano, poskusil s prepevanjem kitajskih pesmi in bil na odbojkarski tekmi ženske lige narodov med Francijo in Belgijo.

Wemby is in China🤩🤩who know the schedule……… pic.twitter.com/XzG1cl42bd — EnmingHuang (@SpursGDP) June 4, 2025

Wemby is visiting the Great Wall🤣🤣Fam……And he will be present at the Beijing venue of the 2025 Women's Volleyball League, where France🇫🇷will play against Belgium 🇧🇪tomorrow.🤣@spurs pic.twitter.com/r9XxDKw0Xf — EnmingHuang (@SpursGDP) June 5, 2025

Wemby is learning to sing Chinese songs🤣🤣his language talent is truly impressive!👍@spurs pic.twitter.com/EMSnmlXk9X — EnmingHuang (@SpursGDP) June 6, 2025

V soboto je nato obiskal šaolinski tempelj na gori Song v Zhengzhouju. In če so se sprva še šalili, ali se bo učil kung fuja, se je dan pozneje izkazalo, da se je res odločil za nekaj posebnega. Pobril si je lase in oblekel meniška oblačila, v samostanu bo namreč ostal deset dni na fizičnem in mentalnem treningu Vassa. Na prvem mestu je meditacija ter iskanje notranje discipline in harmonije. Gre za starodaven budistični "poletni umik".

Spurs Fam,Wemby has begun 10 days physical and mental training retreat, turning away all media interviews. The temple, aiming to protect his privacy, has restricted access to outsiders. But don’t worry,here’s the latest photo of him~I’ll keep post with any updates @spurs pic.twitter.com/iIA4gCGirM — EnmingHuang (@SpursGDP) June 9, 2025

The Shaolin Temple on Songshan Mountain is a wonderful place for meditation and self-cultivation. No need to worry at all!……Wemby here! https://t.co/AfxEQKoN9j pic.twitter.com/ZjnrTf0QUL — EnmingHuang (@SpursGDP) June 9, 2025

Wembanyama je svojo drugo sezono v ligi NBA zaradi redkega krvnega strdka predčasno zaključil. Odigral je 46 tekem in dosegal po 24,3 točke in 11 skokov.