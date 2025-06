"Slovenci veliko varčujemo, a premalo investiramo"

UniCredit Banka Slovenija odpira novo poglavje na področju upravljanja premoženja. Z uvedbo skladov onemarkets Fund slovenskim vlagateljem prvič omogoča dostop do svetovno priznanih upravljavcev, kot so BlackRock, PIMCO, Fidelity, J.P. Morgan in drugi. To ni le nova naložbena priložnost, temveč strateški premik na trgu, kjer varčevanje še vedno močno prevladuje nad investiranjem.

Skladi onemarkets Fund , ki so že uspešni v Italiji, Avstriji, Nemčiji in drugod, zdaj prihajajo tudi k nam. Gre za ekskluzivne sklade, oblikovane v sodelovanju z najboljšimi svetovnimi upravljavci, ki vlagateljem omogočajo: strokovno upravljanje in nadzor,

dostop do globalnih trgov in sektorjev,

pregledne stroškovne strukture,

možnost začetka z manjšimi zneski. Ponudba vključuje delniške, mešane in obvezniške sklade s poudarkom na dolgoročni rasti in prilagodljivosti profilu posameznega vlagatelja.

Kaj bo ta nova ponudba konkretno pomenila za povprečnega slovenskega varčevalca in kaj je konkurenčna prednost teh skladov v primerjavi s klasičnim varčevanjem na banki oziroma v primerjavi z drugimi skladi, nam je v pojasnil Tine Verbole, vodja Poslovanja s prebivalstvom in malimi podjetji, UniCredit Bank.

Tine Verbole, vodja Poslovanja s prebivalstvom in malimi podjetji, UniCredit Bank: "Slovenci varčujemo dosledno, a zelo konservativno. Večino sredstev hranimo v obliki gotovine in depozitov. V povprečju sicer varčujemo, a premalo dolgoročno investiramo. Stranke spodbujamo, da mesečno namenijo od pet do 15 odstotkov prihodkov za svojo finančno prihodnost, bodisi v obliki varčevanja bodisi v obliki vlaganj." Foto: Klemen Razinger

Slovenci imamo denar, a ga puščamo na računih

Statistika kaže, da je kar 93 odstotkov slovenskega finančnega premoženja v depozitih, le okoli sedem odstotkov v skladih. V Nemčiji in Avstriji so številke precej drugačne – v skladih je med 40 in 58 odstotkov sredstev.

"Količina sredstev na računih kaže, da Slovenci veliko varčujemo, a zelo malo investiramo," poudari Verbole. "Varčujemo dosledno, a zelo konservativno. Veliko je gotovine, premalo pa dolgoročnega načrtovanja."

Skladi za vse, ki si želijo več

Nova ponudba pomeni pomemben korak naprej za slovenski trg. Z vključitvijo globalnih upravljavcev, kot so BlackRock, Fidelity, Amundi, J.P. Morgan, PIMCO in drugi, UniCredit slovenskim vlagateljem prvič omogoča vstop v svet naložbenih rešitev, ki so bile doslej pogosto dostopne le institucionalnim ali velikim vlagateljem.

"Skladi so dostopni že z manjšimi mesečnimi vplačili," pojasnjuje Verbole. "To omogoča, da se v investiranje vključijo tudi posamezniki z manjšimi prihodki ali tisti, ki si želijo vlagati postopno. S tem je investiranje omogočeno širokemu krogu strank, ne glede na njihovo finančno izhodišče."

Dodatna prednost teh skladov je v kombinaciji lokalne podpore in globalnega znanja. "Skladi onemarkets Fund ponujajo različne strategije z jasnimi stroškovnimi strukturami in širokim naborom naložb. Povezujejo lokalno prisotnost UniCredita z globalno ekspertizo partnerjev," pravi Verbole. Ob tem poudarja, da v primerjavi z depoziti ti skladi praviloma lahko omogočajo boljše donose v daljšem časovnem obdobju, v primerjavi z domačimi upravljalci pa pogosto tudi boljše razmerje med stroški in likvidnostjo.

Lorenzo Ramajola, predsednik uprave UniCredit Bank v Sloveniji: "V sodelovanju z vodilnimi globalnimi partnerji ponujamo visokokakovostne in inovativne produkte, prilagojene različnim profilom vlagateljev. Svojim strankam zagotavljamo podporo, informacije ter orodja, ki jih potrebujejo za sprejemanje premišljenih investicijskih odločitev ter izkoriščanje priložnosti na svetovnih trgih." Foto: Klemen Razinger

Vstopna točka v svet investicij tudi za začetnike

Sklad onemarkets Fund ni namenjen le izkušenim vlagateljem, oblikovan je z mislijo na vse, ki z vlaganjem šele začenjajo. "Ponudba je zasnovana tudi za vlagatelje začetnike. Skladi so pregledni, strokovno vodeni in dostopni tudi z manjšimi zneski," razlaga Verbole. "Zelo primerna rešitev za tiste, ki prvič razmišljajo o vlaganju."

Pomembno je tudi, da vlagatelji vedo, kam gre njihov denar. "Vsak sklad ima prospekt z natančnim opisom, letna poročila, kazalnike tveganja in stroškov ter redne objave sestave portfeljev. Preglednost je osrednji element ponudbe. Vse informacije so na voljo stranki – tudi prek bančnega svetovalca –, kar zagotavlja visoko raven zaupanja in nadzora."

Vlaganje kot orodje za doseganje življenjskih ciljev

Skladi v onemarkets Fund so še posebej primerni za dolgoročno varčevanje, kot je priprava na pokojnino, varčevanje za šolanje otrok ali uresničitev večjih življenjskih ciljev. "To je njihova ključna vloga. Skladi so učinkovito orodje za doseganje dolgoročnih ciljev, saj omogočajo postopno rast premoženja. V primerjavi z depoziti praviloma lahko omogočajo boljše donose v daljšem časovnem obdobju."

V času negotovosti in inflacije je aktivno upravljanje premoženja še toliko pomembnejše. "V negotovih razmerah je finančna prihodnost pomembnejša kot kadarkoli. Vrednost denarja na računih stagnira, kljub temu da depoziti prinašajo nekaj obresti. Vlaganje v sklade pomeni tudi likvidnost, omogoča pa obvladovanje tveganj in doseganje rasti. Pravilna razpršenost naložb daje več varnosti kot zgolj pasivno čakanje."

Na nedavni novinarski konferenci so predstavniki UniCredit Bank, skupine UniCredit in predstavniki družb za upravljanje, sklade onemarkets Fund predstavili širši javnosti. Onemarkets Fund v osnovi vsebuje 40 vzajemnih skladov, v Sloveniji je v prvi fazi strankam UniCredit Bank na voljo 14 izmed njih. Foto: Klemen Razinger

Za vlagatelje to pomeni, da njihov denar dela v podjetjih, ki ravnajo odgovorno – tako do okolja kot do družbe. Vlagatelj tako ne zasleduje le donosa, temveč tudi vrednote in dolgoročni pozitiven vpliv na svet.

Investiranje ni več stvar peščice

Ključno sporočilo, ki ga želi Verbole prenesti javnosti, je jasno: vlaganje je danes dostopno praktično vsakomur. "Vlaganje v sklade je lahko preprosto, dostopno in varno, če se o možnostih dobro informiramo. Slovenci že zdaj vlagamo tveganju naklonjeno, le obseg je nizek. Spodbujam vas, da poskusite z rednim mesečnim zneskom ali pa postopnim vstopom deleža privarčevanih sredstev in doživite razliko med pasivnim hranjenjem in aktivnim upravljanjem prihodnosti."

Z uvedbo skladov onemarkets Fund UniCredit Banka Slovenija svojim strankam ne prinaša le nove finančne rešitve, temveč orodje, s katerim lahko posamezniki dejansko začnejo graditi svojo prihodnost. V varnem, preglednem in globalno usmerjenem okolju.

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte prospekt onemarkets Fund, dodatek k Prospektu in Dokument s ključnimi informacijami za vlagatelje (KID). Več...