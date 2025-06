Štirje Slovenci v boj za evropsko krono

Lanxess Arena v Kölnu bo že šestnajstič v nizu prizorišče najbolj vznemirljivih in odločilnih tekem v rokometni ligi prvakov. Na letošnjem zaključnem turnirju je prvi favorit branilec naslova iz španske Barcelone, po zvezdah pa želijo poseči tudi francoski Nantes ter nemška Füchse Berlin in Magdeburg. Današnja polfinalna para sta Füchse Berlin : Nantes (15.00) in Barcelona : Magdeburg (18.00). Zmagovalca polfinalnih tekem dan pozneje ob 18. uri čaka obračun za prvo, osmoljenca pa ob 15. uri za tretje mesto.

V "najbolj rokometni dvorani na svetu" bodo slovenske barve zastopali štirje rokometaši. Člana slovite katalonske zasedbe sta slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc, člana nekoliko presenetljivega polfinalista iz Nantesa pa nekdanji reprezentančni krožni napadalec Matej Gaber in rekonvalescent Rok Ovniček. Slednji se je po poškodbi desnega kolena na letošnjem svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem presenetljivo hitro vrnil na igrišče.

Poleg omenjenih bosta imela pomembno vlogo v Kölnu tudi najboljša slovenska sodnika zadnjih let Bojan Lah in David Sok. Evropska rokometna zveza (EHF) je že pred časom sporočila, da bo slovenski sodniški par delil pravico na nedeljskem finalnem obračunu.

Slovita Barcelona ima največ zmag v ligi prvakov oziroma v nekdanjem pokalu državnih prvakov. Na zaključnem turnirju četverice se bo že 18. borila za elitno evropsko krono. Do zdaj je 12-krat zmagala v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini, petkrat pa je izgubila finalno tekmo. Magdeburg se bo skušal petič povzpeti na rokometni Mont Blanc, pred tem je celinske tekmece pokoril v letih 1978, 1981, 2002 in 2023. Nantes in Füchse Berlin bosta naskakovala prvo zmagoslavje v ligi prvakov.

Slovenija v sezoni 2024/25 ni imela svojega predstavnika v ligi prvakov.

Liga prvakov, polfinale:

Sobota, 14. junij: