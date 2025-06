Kakšno obutev spakirati za na dopust?

In tako se znajdemo pred izzivom. Preveč parov čevljev zavzame dragocen prostor, premalo pomeni, da bomo ves dan v japonkah, tudi na večerji. Idealna rešitev? Dobro izbrani, vsestranski modeli, ki jih z lahkoto nosimo od jutra do večera in s plaže v mesto. Raznoliko in premišljeno ponudbo poletne obutve najdete v trgovinah Mass in na mass.si .

En par za več priložnosti

Če si med tistimi, ki radi potujete z malo, a učinkovito prtljago, je smiselno poiskati čevlje, ki so vsestranski. To poletje so to brez dvoma natikači z udobnim podplatom, kot na primer trendovski Birkenstock in njim podobni modeli. Lahko jih nosite podnevi, ko si ogledujete znamenitosti, in zvečer, ko sedete na večerjo ob morju. Nevtralne barve, kovinski odtenki in subtilni detajli poskrbijo, da se lepo podajo tako h kratkim hlačam kot k satenasti obleki. Podobno vlogo lahko imajo tudi sandali, ki jih najdete v kolekcijah Tamaris, Guess in Liu Jo. Če izberete model čevlja s kovinskim zaključkom ali drobnim okrasjem, ste pripravljeni na čisto vse. Tudi moški lahko posežejo po minimalističnih usnjenih natikačih ali mokasinih, ki se zlahka kombinirajo tako z bermudami kot z laneno srajco in hlačami za večerni sprehod. Če je v kovčku prostor samo za en par, naj bo to takšen, ki se brez težav znajde v vsakem okolju.

Obutev za plažo in sproščene trenutke

Ni pravega poletja brez japonk, natikačev in priljubljene obutve Crocs. Pri obutvi za na plažo običajno prevlada tista, ki ji do živega ne prideta ne pesek ne voda. Letos so ženske in moške japonke in natikači vse prej kot dolgočasni – barve, potiski, logotipi, zlat in srebrn lesk poskrbijo, da boste opaženi tudi na plaži. Modeli znamk Ipanema, Rider, Adidas in Crocs so izredno priljubljeni prav zato, ker so zanesljivi, lahki in predvsem jih je enostavno spakirati. Vsi, ki čez dan prisegate na športna oblačila, jih lahko zvečer nadgradite z bolj resnimi oblačili. Kombinacija udobja in elegance je poleti vedno zmagovalna.

Otroški čevlji za od jutra do večera

Če potujete z otroki, veste da so njihovi čevlji podvrženi testu, kakršnega prestane le trpežna obutev. Poleg tega morajo biti pralni, hitro sušeči, udobni in dovolj prikupni, da jih bodo mali popotniki nosili z veseljem. Pri otroški obutvi za na dopust brez dvoma kraljujejo natikači Crocs in en par zmore vse. Od obiska plaže, čofotanja v vodi, tekanja po mestnem središču in večera v lokalni restavraciji. Tudi modeli japonk in sandalov Ipanema ali Skechers ponujajo kombinacijo udobja, oprijema in otroške igrivosti.

Večerna eleganca

Ne glede na to, kako sproščen je vaš dopust, bo skoraj zagotovo vsaj en trenutek, ko se boste želeli nekoliko urediti. In prav je, da imate s seboj par obutve, ki vam omogoča prav to. Že enostavni sandali ali natikači z bleščicami ali kovinskim detajlom naredijo razliko – še posebej, če imate s seboj le eno torbico in eno dolgo obleko. Moški pa se lahko zanesejo na semiš mokasine, obutev Hey Dude ali superge slip-on, ki so zračne, lahke, a še vedno dovolj elegantne za večerni ambient.