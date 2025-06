Blamaža ruskega letalstva v Ukrajini #video

Ruski vojaški blogerji so objavili, da je v petek nad Ukrajino strmoglavilo rusko jurišno letalo Su-25. Ruski bloger Ilja Tumanov , ki vodi letalski Telegram kanal Fighterbomber, je poročal o nesreči in dejal, da se je pilot izstrelil iz letala in je na varnem. Vzroka incidenta in natančne lokacije nesreče niso razkrili.