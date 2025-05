Lahu in Soku sojenje v finalu rokometne lige prvakov

Slovenska sodnika Bojana Laha in Davida Soka je doletela čast, da bosta 15. junija v Kölnu sodila finale prestižne rokometne lige prvakov, je sporočila Evropska rokometna zveza EHF. Lah in Sok imata sicer že bogate izkušnje z velikih tekmovanj in veljata za enega najboljših sodniških parov na svetu.

Lah in Sok sta v zadnjih dveh sezonah po glasovanju spletne strani Handball Planet najboljša sodniška dvojica. Lani sta sodila tudi olimpijski finale v Parizu med Dansko in Nemčijo ter eno od polfinalnih tekem letošnjega svetovnega prvenstva med Dansko in Portugalsko.

Zaključni turnir lige prvakov bo sicer na sporedu 14. in 15. junija. V prvem polfinalu se bosta pomerila nemški Füchse Berlin in francoski Nantes, za katerega igrata Slovenca Matej Gaber in Rok Ovniček. Dvoboj bo sodila islandska dvojica Jonas Eliasson/Anton Palsson.

Drugi polfinalni par je Magdeburg - Barcelona. V dresu katalonske zasedbe od slovenskih rokometašev igrata Blaž Janc in Domen Makuc. Ta dvoboj bo sodil severnomakedonski par Slave Nikolov/Gjorgji Načevski.

Dvoboj za tretje mesto bo tako kot finale, na katerem bosta pravico sodila Lah in Sok, na sporedu dan kasneje, sodila pa ga bosta moldavska brata Igor in Alexei Covalciuc.

